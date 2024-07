Excoordinador de Macrozona Sur: “Resistencia Mapuche Lafkenche no es la CAM, es crimen organizado”

La detención de tres personas vinculadas al grupo Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) por su participación en el asesinato de tres funcionarios de Carabineros la madrugada del 27 de abril en Cañete, Región del Biobío, ha fijado nuevamente las miradas sobre el conflicto del Estado chileno con el Pueblo Mapuche. Sin embargo, Roberto Coloma, abogado y excoordinador regional de la Macrozona Sur, hace un análisis crítico de la situación, destacando la importancia de diferenciar entre la RML y la verdadera “causa Mapuche”.

“Primero que todo, decir que la detención de estas personas presuntamente involucradas en este asesinato tan horroroso es una muy buena noticia. La región del Biobío, y particularmente la provincia de Arauco, recibe esta noticia con esperanza”, comentó Coloma, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler. No obstante, subrayó que este tipo de violencia en la zona no está relacionada con la legítima causa del Pueblo Mapuche. “Hay grupos que ejercen la violencia para encubrir actividades delictuales y utilizan la causa mapuche como un paraguas protector. No tienen nada que ver con la causa mapuche”, aseguró.

Tras la detención de los involucrados en el crimen de los tres carabineros en Cañete, hecho que motivó que fiscal nacional Ángel Valencia desplegara a “los mejores fiscales de la Macrozona Sur”, Coloma cuestionó por qué la Fiscalía Nacional no tomó medidas similares en casos anteriores. “Es legítimo preguntarnos por qué tuvo que ocurrir este hecho tan horroroso para que la Fiscalía Nacional decidiera implementar en la zona un equipo de fiscales con todos los medios disponibles para investigar. ¿Por qué no se hizo antes en relación con otros asesinatos tan horrorosos?”, se preguntó.

El abogado exigió que las medidas implementadas recientemente se mantengan de forma permanente para combatir los grupos criminales que operan en la región. “Exijo a la Fiscalía Nacional que este grupo investigativo —hoy liderado por el fiscal Roberto Garrido— permanezca en la provincia de Arauco y que su actuación no se agote simplemente con el esclarecimiento de este hecho trágico. Debe haber una decisión permanente para desarticular estos grupos violentistas que utilizan la causa Mapuche como un escudo”, recalcó Coloma.

Además, el excoordinador regional de la Macrozona Sur, enfatizó que la RML no es la CAM. “El grupo Resistencia Mapuche Lafkenche es crimen organizado, no es la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Puede que haya personas confundidas, pero en definitiva, no lo son”, sentenció. En esa línea, criticó la reacción del Estado chileno, calificándola de “muy débil”, y apuntó a que las decisiones se toman desde Santiago sin conocer la realidad territorial. “Los que mejor conocemos la situación somos los que estamos acá, en Concepción, y aún más, la gente que está en la provincia de Arauco, en Cañete, Tirúa, y Contulmo”, añadió.

Coloma recordó las “deplorables” condiciones en las que el fiscal Juan Yáñez tenía que desarrollar sus investigaciones cuando asumieron en noviembre de 2020. “La situación del fiscal Yáñez era impresentable. Cuando ocurrió el asesinato de los tres carabineros, se hizo lo que siempre se debió haber hecho con mucha anticipación”, concluyó.

Cabe mencionar que las detenciones de los tres involucrados en el crimen de los tres carabineros se realizaron mediante operativos simultáneos en el sector Antiquina de Cañete y en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana. Según antecedentes publicados por El Mostrador, los detenidos fueron identificados como Felipe Antihuen Santi y Yefferson Antihuen Santi, junto con un tercero que no tiene relación familiar con los otros dos. Los detenidos son hermanos y están vinculados a la Resistencia Mapuche Kafkenche y son primos de Carlos Antihuén, en cuya parcela se cometió el homicidio de los tres carabineros. Una cuarta persona, Tomás Antihuen Santi, está prófugo y las policías lo buscan.