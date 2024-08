Universidad concretó “consejo académico pluriestamental” para debatir convenios con Israel

La Universidad de Santiago de Chile (Usach) llevó a cabo un Consejo Académico Ampliado Pluriestamental para reflexionar sobre el conflicto palestino-israelí. Este encuentro surge como respuesta a una carta enviada por el gobierno universitario a las universidades israelíes con las que la Usach mantiene convenios, consultando sus posturas respecto al conflicto.

El evento reunió a autoridades universitarias, representantes del Comité de Solidaridad por Palestina, miembros de la comunidad estudiantil, así como a expertos en política internacional. Además, contó con la participación virtual del embajador de Chile en Palestina, Sebastián Molina, y del ministro consejero y encargado de negocios de Chile en Israel, Patricio Cifuentes.

El rector Rodrigo Vidal enfatizó la responsabilidad de las universidades en contribuir a la paz a través del conocimiento, la innovación y la participación. Vidal destacó que las decisiones del gobierno universitario deben reflejar la voluntad de toda la comunidad universitaria, no solo de la rectoría. “Queremos una Universidad de Santiago que se manifieste sobre los temas relevantes y complejos, que tome decisiones como comunidad y que confluya frente a ciertos focos y principios, aun presentando disconformidades entre sus miembros”, señaló el Rector.

El embajador Sebastián Molina elogió la iniciativa de la Usach, destacando que este tipo de encuentros acercan a las universidades chilenas a las instituciones de Palestina y promueven la cooperación académica. Molina sugirió que una forma de solidaridad es trabajar directamente con las universidades palestinas, fomentando acuerdos y colaboraciones que validen y den salida a su producción académica.

Por su parte, Patricio Cifuentes subrayó la importancia de la cooperación universitaria y el prestigio de las universidades israelíes, como Haifa y Technion – Israel Institute of Technology. “Las universidades del país no han estado ajenas a las dinámicas del conflicto entre Israel, Palestina, El Líbano e Irán. A pesar de verse inmersos en medio del litigio, los equipos académicos y las comunidades estudiantiles de las diferentes facciones comparten el mismo Campus y desarrollan herramientas para la creación de conocimiento”, indicó.

El Dr. Fernando Estenssoro, académico del Instituto de Estudios Avanzados, declaró su apoyo para que la Universidad de Santiago encuentre una postura frente al conflicto de manera consensuada. “Hoy el tema no es ver si aporta o no el cortar relaciones con universidades de Israel, sino que denunciar el genocidio del gobierno de Benjamín Netanyahu sobre el pueblo palestino (…) Me parece que estamos siendo pioneros con este Ampliado”, precisó.

Cabe mencionar que, en paralelo, tras dos meses de movilización, concluyó el “acampe” por Palestina de estudiantes en la Casa Central de la Universidad de Chile. El movimiento, que exige a la universidad romper convenios con instituciones de Israel, inicia una campaña para realizar un plebiscito “triestamental y vinculante” en la Casa de Bello, en el que se espera la participación de estudiantes, funcionarios y académicos para decidir sobre el tema. Sin embargo, la Universidad de Chile, si bien confirmó la existencia de una mesa triestamental con la participación de la Rectoría, el senado universitario, funcionarios y estudiantes, habría descartado el plebiscito.