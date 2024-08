Gabriel Boric: “No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro”

En La Moneda, el Presidente Gabriel Boric recibió al canciller Alberto van Klaveren y al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, quien arribó hoy a Chile junto al personal diplomático, luego que desde Caracas se ordenara la expulsión de los representantes de siete países de la región por cuestionar los resultados de las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro.

Una expulsión “intempestiva” e “injustificada”, señaló el mandatario a través de una publicación en su cuenta de X, en la que volvió a abordar la situación del país caribeño, que este sábado es escenario de manifestaciones tanto de la oposición como del chavismo.

“Mantenemos nuestra posición: No reconocemos el proclamado triunfo de Maduro y no validaremos ningún resultado que no esté verificado por organismos internacionales independientes”, recalcó el Presidente Boric.

Además, “hacemos un llamado a respetar íntegramente los derechos humanos de los manifestantes en Venezuela y terminar con las detenciones arbitrarias y la violencia”, añadió el Jefe de Estado.

Previo al encuentro con el Presidente Boric, el canciller van Klaveren insistió que el resultado entregado en el proceso electoral venezolano “no resulta transparente, que no se basa en información que esté disponible para todos, y al mismo tiempo, aspiramos a que tengamos un proceso de verificación de esos resultados”.

En ese sentido, “creemos que cualquier proclamación de candidatos ganadores es prematura, obviamente eso vale para el presidente actual, Nicolás Maduro, que ha sido proclamado en dos ocasiones, pero sin un proceso electoral que sea verificable”, afirmó el titular de Relaciones Exteriores.

Van Klaveren agregó: “respetamos mucho la figura de Edmundo González, creemos que es probable que haya ganado la elección, pero no lo podemos afirmar con certeza, básicamente porque estamos hablando de un proceso electoral que no ha sido verificado”.

Machado es recibida en protesta opositora en Caracas al grito de “libertad”

Sobre un camión, Machado llegó a la manifestación en una zona del este de Caracas, junto a los antichavistas Delsa Solórzano, Juan Pablo Guanipa, María Beatriz Martínez, Biagio Pilieri y Williams Dávila, todos miembros de partidos que conforman la mayor coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Hasta el momento no se ha confirmado la presencia del candidato de la coalición, Edmundo González Urrutia.

Machado, quien publicó un artículo el jueves desde la clandestinidad en el diario estadounidense The Wall Street Journal, convocó para esta manifestación en contra del resultado anunciado de las elecciones del domingo, que dio la victoria al presidente Nicolás Maduro, pues -asegura- el antichavismo ganó estos comicios con Edmundo González Urrutia como candidato.

Las protestas comenzaron en Caracas con normalidad y sin incidentes reseñables, pese a la gran afluencia de personas, tanto a pie como en moto.

Es la segunda manifestación de gran magnitud que se lleva a cabo a instancias de la oposición mayoritaria, que reclama que su abanderado en las presidenciales, González Urrutia, ganó las elecciones por un amplio margen, apoyando su afirmación en el 80 % de las actas de votación que asegura tener en su poder y que ha subido a una página web.

Sin embargo, el chavismo insiste en que la documentación puesta a disposición de los ciudadanos por parte de la oposición no es real, mientras el Consejo Nacional Electoral no ha hecho públicas las actas que, asegura, entregará al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), si así lo requiere.

Esto ha desatado protestas desde el lunes, algunas devenidas en hechos de violencia -que se saldan con 13 muertos, entre ellos dos militares-, lo que el Ejecutivo ve como un plan desestabilizador por el que acusa a los líderes de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y que ha dejado más de 1.200 detenidos en todo el país, algunos sacados de sus casas a la fuerza.

Chavistas marchan en Caracas “en defensa de la paz” y en apoyo a la reelección de Maduro

En paralelo, decenas de motoristas recorrieron varios kilómetros del este de la capital venezolana tocando bocinas en señal de apoyo a Maduro y para rechazar lo que el chavismo y las autoridades del Gobierno consideran un intento de golpe de Estado, en alusión a las denuncias de fraude electoral por parte de la mayor coalición opositora.

Asimismo, cientos de chavistas se reunieron en, al menos, dos puntos de la ciudad para caminar hacia una zona cercana al palacio presidencial de Miraflores, sin que se tenga confirmación de la presencia del mandatario al final de la actividad.

Estas manifestaciones han sido replicadas en algunas regiones del país, según han mostrado en redes sociales gobernadores chavistas y medios estatales, que atendieron el llamado hecho por el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), que pidió a sus adeptos manifestarse el mismo día que la PUD convocó a protestas en toda la nación.