Hay más cortes de luz que en el terremoto del 2010: autoridades apuntan a empresas

Los masivos cortes de luz provocados por el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur de nuestro país, sigue siendo materia de preocupación de las autoridades a lo largo del territorio. Según lo informado por Enel durante la jornada de este sábado, son casi 409 mil clientes que siguen sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana.

Por esa razón, y tras las denuncias de diferentes alcaldes de las comunas más afectadas, el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), instruyeron a las empresas distribuidoras a acelerar reposición de suministro eléctrico y mejorar comunicación con clientes.

“Nos vemos en la obligación de regular algo que es de sentido común: que las personas tengan claridad de cuándo volverán a tener luz eléctrica. Nosotros hubiéramos esperado que esto se haya hecho desde ayer, por eso, ahora tendrán que hacerlo de manera obligatoria. Obviamente, los estándares de respuesta tampoco han sido los esperados y las evaluaciones sobre incumplimiento a la normativa se evaluarán después. Ahora hay que atender la emergencia y a las personas que siguen sin suministro eléctrico”, señaló el ministro de Energía, Diego Pardow.

Orrego: “Es urgente que las empresas agilicen el trabajo”

El gobernador de la RM, Claudio Orrego, también insistió en la urgencia de dar dar solución a los miles de clientes afectados, asegurando que la tardanza en reponer el servicio eléctrico “da cuenta -a juicio nuestro- de una poca capacidad de resiliencia de la empresa para responder ante una emergencia como la actual, con lo cual después habrá que evaluar las responsabilidades”.

“Estamos hablando de hogares, de negocios, hospitales, escuelas, es urgente que las empresas agilicen el trabajo de reposición del servicio. Y segundo, que le entreguen información veraz a la comunidad, lo único peor que no tener luz, es no tener luz y no tener información, y en esto claramente las empresas han sido muy deficientes”, afirmó.

La máxima autoridad regional también advirtió sobre el nuevo sistema frontal que afectará en la zona, el cual -según dio a conocer el director regional de Senapred, Miguel Muñoz- llegará a la región durante la jornada del lunes y se pronostica la caída de 15 milímetros de lluvia.

Muñoz, también expresó este sábado que la cantidad de clientes afectados por el actual corte de suministro eléctrico producido por las lluvias es mayor a la del terremoto del 27 de febrero de 2010.

Respecto a los factores, explicó que “hay dos líneas, una son los árboles que están cercanos al tendido eléctrico y aquí quien tiene que gestionar, el riesgo respecto de los árboles son las empresas. El gestionarlo es ver con el municipio, ver con otro organismo o la misma empresa, hacer las podas correspondientes”.

A lo anterior, se suman las denuncias de diferentes jefes comunales que acusan nula respuesta por parte de la compañía eléctrica. El alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, acusó ineficiencia y desprecio hacia los vecinos y vecinas por parte de Enel.

“Nos han dado una nula respuesta en cuanto a la recuperación del sistema eléctrico en la comuna. Son casi 50 mil hogares los que se encuentran sin luz desde el comienzo del temporal. (…) Es impresentable que a más de 24 horas no haya disminuido la cantidad de vecinos y vecinas en Pudahuel, cuando en otras comunas el número ha bajado considerablemente”, afirmó.

En el mismo tono, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, también emplazó a la distribuidora por información clara e igualdad de trato. “Desde ayer en la noche a hoy en la mañana, Las Condes disminuyó de 40.000 clientes sin suministro a 17.000. En cambio, Maipú aumentó de 41.000 a 47.000. ¿Se le está dando el mismo trato a todas las comunas? No sabemos, porque no se nos da ningún tipo de información”, dijo en su cuenta de X.

Por su parte, desde Enel emitieron un comunicado en el que aseguran que “se mantiene el trabajo de los equipos técnicos desplegados en terreno, reforzados en hasta 8 veces en comparación a un día normal”. Agregan que continuarán trabajando, “manteniendo su capacidad operativa en terreno y reforzando sus canales de atención hasta recuperar el suministro de todos sus clientes”.

Cortes de agua se suman a las consecuencias en comunas de la RM

Durante esta jornada, Aguas Andinas también informó de “incidencias en el suministro de agua potable en sectores acotados por extensos cortes de energía eléctrica, debido a que la normal producción de agua potable se ha visto impactada en zonas puntuales”.

La compañía comunicó que 43 mil clientes estarían afectados, ya sea por bajas presiones o suspensión temporal. Donde si bien los ríos Maipo y Mapocho no registran alteraciones ni representan un impacto para el Gran Santiago, las incidencias están focalizadas en sectores de Quilicura, Lampa, Peñalolén, Vitacura y La Florida.

“El rol de la comunidad en materia de consumos es relevante en estas comunas para enfrentar las próximas horas, ya que la situación debiese ir recuperándose a medida que se restituya y estabilice el suministro eléctrico”, indicó la empresa en un comunicado.