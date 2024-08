Tras respuesta “vergonzosa” de Enel Gobierno anuncia acciones legales por cortes de luz

Esta noche, distintas autoridades lanzaron un fuerte cuestionamiento hacia las empresas distribuidoras de energía debido al prolongado corte de suministro que ha afectado varios sectores de la Región Metropolitana tras el paso de un sistema frontal. En algunas comunas, el corte ha durado más de 72 horas, provocando graves inconvenientes a los residentes.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lideró una mesa técnica que incluyó al ministro de Energía, Diego Pardow, el gobernador regional, Claudio Orrego, el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián. Tras la reunión, Monsalve informó que actualmente aún hay 270 mil clientes sin suministro en la capital y que no se tiene claridad sobre cuándo se restablecerá el servicio en todos los sectores afectados.

Monsalve no escatimó en críticas hacia las empresas distribuidoras, en particular a Enel, calificando su respuesta como “vergonzosa”. Explicó que la empresa no ha cumplido con los compromisos de reposición en los tiempos prometidos y ha fallado en proporcionar información adecuada a los clientes sobre los plazos para la recuperación del servicio. “Este servicio es muy esencial para la vida, permite a las personas tener conectividad, calefacción y cocinar. El Gobierno usará todas las facultades legales para perseguir responsabilidades y forzar a la empresa a cumplir con los compromisos que tiene con los clientes”, aseguró el subsecretario.

En consonancia, el gobernador Orrego criticó duramente a la empresa, afirmando que su comportamiento a lo largo del año ha sido deficiente, pero que la situación actual es “vergonzosa”. Anunció que se tomarán acciones legales para responsabilizar a la empresa y destacó la necesidad de una modernización radical del sistema eléctrico chileno. “Creemos que el sistema eléctrico chileno no puede seguir como está, tiene que tener una modernización radical, como lo hicimos con el agua en su momento para adaptarnos al cambio climático y por supuesto que el incumplimiento de sus obligaciones tiene que ser sancionado tanto por el regulador como por los tribunales”, sentenció.

La empresa Enel Distribución informó este domingo que “entre el martes y el miércoles” repondrá el suministro para 270 mil clientes que siguen sin luz en la Región Metropolitana (RM), tras el sistema frontal que esta semana afectó a gran parte del país. “Nuestra mejor estimación (…) es que nosotros vemos que el suministro de esta media tensión, que son del orden de 270 mil clientes, se va a poder recuperar entre el día martes y el día miércoles”, declaró el gerente general de la compañía, Víctor Tavera, según consignó Radio Biobío.

Reclamo de municipios y demanda colectiva de parte de Las condes, Maipú y Pudahuel

Ante la falta de respuesta efectiva por parte de las compañías eléctricas, los municipios han exigido una solución adecuada, especialmente con el próximo aumento en las tarifas de electricidad.

Las Condes ha sido una de las comunas más afectadas, con numerosos postes y árboles caídos. De acuerdo al citado medio radial, la alcaldesa Daniela Peñaloza criticó los recurrentes cortes de luz cada invierno y anunció una demanda colectiva contra las empresas responsables, principalmente Enel. Peñaloza invitó a los vecinos afectados a unirse a la acción legal, calificando la situación de insostenible.

En la misma línea, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, también anunció una demanda colectiva contra Enel. Afirmó que más de 25.000 clientes en su comuna han experimentado cortes de luz que se han prolongado por más de tres días. Vodanovic destacó que la interrupción del suministro eléctrico afecta no solo a las familias, sino también al comercio, el alumbrado público y los semáforos, entre otros.

Desde Pudahuel, el municipio adelantó que prontamente también presentará una demanda colectiva en contra de la empresa Enel, por el prolongado corte de electricidad que aún afecta a miles de hogares pudahuelinos. “A la brevedad informaremos el mecanismo a través del cual hacerse parte de esta demanda”, señalaron a través de sus redes sociales.

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, expresó su preocupación por la falta de respuesta de Enel en su comuna, criticando la ausencia de cuadrillas de reparación y la falta de comunicación con los clientes.

Tanto las empresas como las autoridades reconocen que el restablecimiento del servicio ha sido más lento de lo previsto. Sin embargo, aseguran que están trabajando para resolver la situación lo más rápido posible.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha instado a los clientes afectados a presentar sus reclamaciones a través de la plataforma web de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la entidad encargada de fiscalizar y sancionar a las empresas responsables.