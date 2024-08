Escalona en picada contra el PC tras “silencio” por críticas de Maduro al Presidente Boric

El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, criticó el “silencio” del Partido Comunista chileno en torno al fraude electoral en Venezuela, el que determinó como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro. Esta visión ha generado quiebres en el oficialismo, especialmente con sectores del PC que validan los resultados de las presidenciales, mientras que otros en la coalición critican al mandatario venezolano.

“En América Latina surgen este tipo de liderazgos ultra personalistas, narcisistas a morir, que únicamente piensan en el destino de sus naciones a través de su propio interés. Y lógico que para eso es la democracia, para que estos fenómenos horrorosos no existan y los pueblos sean capaces de resolver su propio destino, como afirmó el presidente Allende”, señaló Escalona en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Ahora bien, nuestra posición es apoyar y respaldar al Presidente Gabriel Boric. Nos representa cien por ciento. No puede haber un resultado que se reconozca si no es verificable porque hubo un fraude. En consecuencia, cualquier solución parte porque el resultado sea verificable y se pueda comprobar efectivamente quién ganó y quién perdió”, enfatizó el secretario general del PS.

“Nosotros podemos tener una diferencia con el Partido Comunista en relación a la apreciación que ellos tienen del régimen venezolano. Pero lo que no es aceptable es que se permanezca en silencio frente a las declaraciones de Maduro y el régimen venezolano sobre nuestro propio gobierno y país”, añadió.

“Lo que dijo Diosdado Cabello de que el Presidente Boric era un cachorro del imperialismo, frente a eso no se puede guardar silencio. Frente a lo que está diciendo Maduro, que en Chile se preparan terroristas para actuar en Venezuela, es fundamental que en cuestiones que afectan a nuestro país no mantenga silencio frente a esas afirmaciones canallescas del régimen venezolano contra Chile”, criticó Escalona.

“Yo no le puedo pedir a un partido con el cual compartimos tareas de gobierno tener exactamente la misma posición que el Partido Socialista. Pero, si no hay actas, significa que hubo fraude. Nosotros fuimos capaces de derrotar a la dictadura de Pinochet en condiciones similares. Generamos un mecanismo y una organización social que permitió controlar mesa tras mesa, haciendo imposible el fraude. No podemos aceptar que se impongan condiciones similares a otra nación latinoamericana”, argumentó.

El rol de Lula da Silva

Escalona también se refirió al posible rol que podría jugar el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la situación venezolana. “Lula puede jugar un rol positivo en la medida que haya un acuerdo de un número significativo de países de América Latina, no solo de América Latina, también de la comunidad europea y otros actores internacionales importantes”, dijo.

“Si el presidente Lula está en Chile es porque el presidente Boric ganó un espacio en este tema. Su posición de no reconocer a Maduro mientras no existan actas verificables le dio a nuestro país un espacio reconocido hoy por la presencia de Lula en Chile. Nosotros somos parte de un consenso latinoamericano y la situación venezolana no se puede cerrar tal como está”, opinó.

“Es imposible pensar que Maduro simplemente va a hacer caso omiso de la comunidad internacional. Las ofensivas declaraciones de Diosdado Cabello, llamando a nuestro presidente un cachorro del imperialismo, no ayudarán a resolver la situación. Maduro cree que con ofensas e injurias a sus interlocutores la situación se cerrará y continuará como jefe de un régimen autoritario, de una dictadura que incluso emplea el terrorismo de Estado en contra de sus opositores“, añadió.

“Es indispensable que exista una salida política a la situación en Venezuela, y en esa solución, ojalá el presidente Lula pueda jugar un rol muy significativo”, finalizó.