Exprisionero político chileno-venezolano afirma que al electorado “le robaron las elecciones”

El exprisionero político chileno-venezolano, Braulio Jatar, analizó las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, afirmando que al electorado “le robaron las elecciones”. Jatar planteó que Nicolás Maduro creyó que ganaría los comicios porque, “cuando tú estás tanto tiempo en el poder, te desconectas de la realidad”.

“Cuando tú estás en estos escenarios inciertos, hablemos de que tú y yo somos asesores ahora de Maduro. Yo, como abogado, me gusta ponerme en ambos lados. Es la obligación que tenemos los abogados. Uno tiene algunas incertidumbres. No sabes si la gente, a diferencia de Juan Guaidó, que llenó un vacío de poder en unas elecciones donde la oposición no participó, en este caso, tú te robaste los votos de millones de electores”, explicó Jatar, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Aquí no hubo un vacío de poder. La gente fue cívicamente, pacíficamente, depositó sus votos, saben que ganaron y ganaron ampliamente, y alguien les robó el voto. Emocionalmente no es lo mismo”, continuó.

“Primero, tienes una especie de inestabilidad social, que no fue el caso de Juan Guaidó. En segundo lugar, no sabes qué inestabilidad tienes en los cuadros bajos del órgano militar. Porque en Venezuela, a través del Plan de República, se desplaza todo el ejército por todas las mesas y centros electorales, traslada a todo el equipo electoral y es testigo presencial del conteo de cada mesa. Hay un soldado oyendo todo lo que se canta en la mesa”, describió.

“Entonces, todos esos soldados, toda esa estructura militar, saben cuáles son los resultados. Estamos hablando de rangos medios y bajos, que no tienen los beneficios de los que están en la nomenclatura política. Ellos saben lo que pasó”, añadió Jatar.

“Tienes un problema con un electorado que votó masivamente por uno y le robaron las elecciones. Luego, tienes a unos militares que fueron testigos del conteo y lo saben. Y en tercer lugar, hay un elemento que no es necesariamente un incentivo propiamente dicho, pero que es una realidad: Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López tienen juicios abiertos en Estados Unidos por narcotráfico. Ya el presidente Biden ha mostrado disposición a hacer cualquier cosa por resolver el problema de Venezuela”, comentó.

“Cuando uno está tanto tiempo en el poder, se desconecta de la realidad. Rompes relaciones con las redes sociales, te peleas con otros líderes como Lula y Alberto Fernández. Es la desconexión propia de los que se mantienen muchos años en el poder, rodeados solo de acólitos, los ‘yes men'”, dijo Jatar.

“Ellos siempre han podido usar la división de la oposición y la abstención como maquinarias simultáneas que les han producido resultados estrechos. Manejan hasta un 10-15% de centros electorales con una sola mesa bajo su control, logrando algunos triunfos. Pero esta vez, el margen era tan inmenso que no pensaron que en 60 días un señor desconocido en Venezuela, incluso para mí, iba a ser imposible de presentar como candidato a una población sin acceso a medios de comunicación”, afirmó.

“El pueblo le dio una respuesta contundente a Maduro. La presunción lógica era que, con 25 años en el poder, todo el mundo conocía a Maduro y nadie conocía al otro candidato. Pues, el resultado fue otro”, concluyó Jatar.