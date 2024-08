Gobierno da ultimátum a Enel: “Iniciamos el proceso de caducidad de la concesión”

Manifestaciones con cacerolazos se registran esta noche en diversos puntos de la Región Metropolitana, donde miles de personas siguen sin luz, a una semana del temporal de viento y lluvia que afectó a la zona centro-sur del país. Vecinos de Las Condes, Pudahuel, Quilicura, Lampa, La Reina, entre otras comunas, salieron a las calles exigiendo soluciones urgentes. En paralelo, el Gobierno endureció el tono contra las compañías eléctricas.

El Gobierno tomó drásticas medidas tras una reunión celebrada la noche de este miércoles en las oficinas de Senapred. La reunión, que contó con la presencia del ministro de Energía, Diego Pardow; el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y otras autoridades ministeriales, resultó en una contundente decisión: el inicio del proceso administrativo de caducidad de la concesión de la empresa de distribución eléctrica Enel —de capitales italianos—en la Región Metropolitana. Además, se estableció un plazo de 24 horas para que la empresa cumpla con unos mínimos de reposición del servicio.

El ministro Pardow explicó que este proceso administrativo consta de varias etapas. La primera, un requerimiento que funciona como un ultimátum, establece condiciones específicas que Enel debe cumplir en un plazo determinado. En esta ocasión, el ultimátum exige que la empresa recupere el suministro para al menos 20 mil clientes durante la jornada del jueves 8 de agosto. “Los dos planes de recuperación anteriores no se cumplieron, no puede haber una tercera vez. Este plan se segmentará en periodos de 24 horas, y si no se conectan 20.000 clientes en las 24 horas de mañana, el procedimiento avanzará a la fase adversarial”, advirtió Pardow.

Hoy iniciamos el proceso de caducidad de la concesión de ENEL. Exigimos que la empresa garantice un mínimo de reposición dentro de las próximas 24 horas. Las familias de Chile necesitan certezas y utilizaremos todas las herramientas de la ley para que tengan respuestas reales. pic.twitter.com/vfL7Y3GvUV — Diego Pardow (@DiegoPardow) August 8, 2024

Además, el Gobierno formuló cargos contra la empresa distribuidora de capitales chinos CGE por “infracción a las normas de reposición de suministro”, mencionando que CGE también ha tenido dificultades en varias comunas de la Región Metropolitana, especialmente en O’Higgins, donde la lentitud en la recuperación del servicio es motivo de seria preocupación.

En respuesta a la crisis, Enel emitió un comunicado informando el “inicio de un procedimiento voluntario colectivo junto a Sernac” para buscar una solución que permita compensar a los clientes afectados por las prolongadas interrupciones de suministro debido al reciente temporal de fuertes vientos.

El Gobierno mantiene una postura firme, exigiendo un cumplimiento riguroso de los plazos establecidos y evaluando nuevas medidas para garantizar la recuperación efectiva del suministro eléctrico en la región.

A una semana del temporal, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hasta las 22 horas de este miércoles, un 98.2% de los clientes del país está con servicio eléctrico normal. Sin embargo, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, indicó que detectaron que hay 18.513 personas que están sin suministro eléctrico desde el 1 de agosto, otras 42.491 sin electricidad desde el 2 de agosto, 8.406 desde el 3 de agosto y 7.275 desde el 4 de agosto. “Si sólo sumo esos días en Chile, hay cerca de 75 mil clientes que están sin suministro desde los primeros días de agosto, de los cuales 50 mil están en la Región Metropolitana”.