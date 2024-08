Gobierno critica actuar “irresponsable” de Huachipato por cierre sorpresivo de operaciones

Desde el Gobierno, criticaron el actuar de las empresas Molycop y Huachipato, quienes anunciaron este miércoles, y de manera sorpresiva, la suspensión indefinida de sus operaciones.

Uno de los que criticó fue el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien tildó de “irresponsable” el actuar de las empresas mencionada, quienes ya habían recurrido a la Comisión Antidistorsiones para que se aplicaran sobretasas a las importaciones de acero chino, bajo el argumento de la existencia de dumping, lo que fue respaldado por el Ejecutivo, quien impuso las sobretasas.

Explicó, en conversación con radio Infinita, que “la decepción tiene que ver con que, del hecho de que se haya acogido su reclamo, deriva una responsabilidad. Todos sabemos que lo que se planteó es que si no se respodía y no se neutralizaba el efecto del dumping, si no se recogía eso, tenía que cerrar la planta y ahora ocurre que tiene que cerrar igual”.

“Uno espera que cuando hay dos empresas que han hecho un planteamiento que se ha acogido, no van a ser esas mismas dos empresas las que, a continuación, van a determinar el cierre de una planta de la importancia que tiene Huachipato. Es muy decepcionante”, añadió.

“Sus reclamos fueron acogidos, se aplicaron las sobretasas arancelarias (…) Luego nos enteramos que, meses más tarde, por desacuerdos entre ambas empresas, Huachipato entra en en un periodo de cierre”, reflexionó.

Otro de los integrantes del gobierno que criticó esta decisión fue el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien dijo sentirse “molesto y preocupado”.

El secretario de Estado considera que lo que ocurrió es que “en la negociación entre ambas empresas se actuó estirando el elástico de ambas empresas y actuando de forma muy irresponsable como si fuera una negociación cualquiera y no una negociación de la que dependen 20.000 trabajos”.

“Lo nuevo es que las dos empresas no llegaron a acuerdo. Eso es lo que pasó la última semana y que gatilló esta decisión”, agregó. “Ese proceso de renegociación es un proceso que con el tiempo fue fracturando las confianzas entre las empresas y finalmente no llegaron a acuerdo. Y el no llegar a acuerdo, que es algo relativamente nuevo que sucedió hace algunas semanas en el fondo, implicó que Huachipato no tenía a quién venderle sus barras y por lo tanto económicamente se tornó inviable”, recalcó