Huachipato suspende indefinidamente operaciones: acusa que sobretasas “no serán suficientes”

El directorio de la Compañía Siderúrgica Huachipato suspendió indefinidamente las operaciones siderúrgicas de la empresa ligada al grupo CAP.

De acuerdo a la compañía, la resolución se tomó “producto de múltiples factores que, estiman, no se podrán revertir en el corto o mediano plazo, entre los que destacan la imposibilidad de traspasar a precios las sobretasas recomendadas por la Comisión Antidistorsiones, la intensificación del dumping chino y la compleja situación financiera que la firma enfrenta hace años”.

En ese sentido, agregan que si bien la Comisión Antidistorsiones reconoció la existencia de dumping en la importación de barras de acero de origen chino, e impuso sobretasas transitorias a estos productos mientras toma una decisión definitiva, “a casi cuatro meses de implementada la medida el comportamiento del mercado ha hecho imposible corregir los desequilibrios y traspasar a precio dichos aranceles”.

Además, la aplicación de sobretasas no será suficiente -explican desde Huachipato- para generar cambios estructurales en el mercado que permitan asegurar la viabilidad financiera del negocio siderúrgico en su forma actual.

Los factores antes descritos profundizaron la compleja situación financiera de la compañía, que entre 2019 -cuando comenzaron los altos niveles de exportaciones desde el país asiático- y el primer trimestre de 2024, ha perdido más de US$ 700 millones. Sólo en 2023, la empresa registró pérdidas por US$ 385,5 millones y en el primer trimestre de 2024 ya registraba una merma de US$ 41,8 millones.

Al respecto, el presidente del directorio de Huachipato, Julio Bertrand, señaló que “este es un día doloroso para todos quienes conformamos la compañía. Por más de 70 años hemos sido el principal productor de acero para la minería y demostrado el compromiso que desde nuestros orígenes tenemos con el desarrollo productivo de la Región del Biobío y el país. Sin embargo, en este escenario, la continuidad financiera y la sostenibilidad de nuestra operación siderúrgica se hace inviable”.

También dijo que en el corto plazo, se cumplirán “cabalmente con todos sus compromisos con colaboradores, clientes y proveedores”. En el caso de los trabajadores, “la empresa contará con un robusto plan de salida, que incluye compensación económica, capacitación y soporte para la reinserción laboral”.