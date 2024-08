El contraste entre el audio filtrado y la comedida declaración de Hermosilla en Fiscalía

Este miércoles se filtró el contenido de la primera jornada de declaración de Luis Hermosilla, el abogado penalista implicado en el caso de coimas que lleva su nombre. Hermosilla, quien será formalizado el próximo 21 de agosto por cohecho, lavado de dinero y delitos tributarios, compareció ante la Fiscalía la semana pasada, el 6 de agosto, acompañado por su defensor y hermano, Juan Pablo Hermosilla.

Durante la declaración, Luis Hermosilla fue interrogado por los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana. Esta declaración marcó un punto crucial en el caso que estalló en noviembre del año pasado, cuando el medio Ciper publicó un controvertido audio de una reunión durante junio en la oficina de Hermosilla con la abogada María Leonarda Villalobos y el controlador del factoring Factop y de la corredora STF, Daniel Sauer—hoy en prisión preventiva—.

Si bien el denominado “sastre de las facturas falsas” abordó las coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) mencionadas en la polémica grabación, así como su relación con la abogada Leonarda Villalobos, sus deudas con Sauer y el impacto del caso, se detectan inconsistencias entre lo dicho en el mencionado audio y lo declarado ante la Fiscalía durante ocho horas.

A continuación exponemos un contrapunto, entre lo que se escuchó en el famoso audio y la declaración del penalista.

“Una gambita”

AUDIO: Lo primero. En el audio grabado en la oficina del abogado, este habla derechamente de “una caja negra para gastos”. Dice que “parte importante de esta huevá se arregla con plata, que se pasan así, en un sobre“. El penalista aseguró que había que cancelar dinero para tener control a una puerta que permitiera “controlar toda la información que salga del servicio”.

“Tenemos que tener control de esa puerta y él que tiene la llave de esa puerta, es un huevón al que le debemos 10 millones de pesos“, agregó. A continuación, Hermosilla le dice a Daniel Sauer que su “pega” era armar esa caja negra, porque quería exigirle al supuesto contacto al interior del SII, en caso de ser necesario, bloquear computadores e incluso “quemar una oficina” del organismo.

DECLARACIÓN: Ante la Fiscalía, sin embargo, contrasta en forma y fondo con lo que manifiesta en el audio filtrado. Ya no habla de “caja negra para gastos” “no de quemar una oficina” del SII, sino de solo que su intención decirle a Daniel Sauer que había que separar “una gambita” para “sufragar más gastos”.

Los 10 millones y las cuatro ucranianas

DECLARACIÓN: En su testimonio ante la Fiscalía, Hermosilla declara que fue Leonarda Villalobos la que le dijo que había que pagar $10 millones a un funcionario del SII.

“Lo que Leonarda me señaló previo a la reunión es que se le debía a alguien del SII la suma de 10 millones de pesos, habiéndose pagado previamente por parte de Daniel Sauer una suma para esta persona”.

AUDIO: En la grabación, sin embargo, Hermosilla expone con total claridad lo que él le iba a pedir a la persona del SII, después de pagarle la deuda.

“Necesitamos para ayer 10 palos, altiro. Altiro, porque la ‘Leo’ lo primero que debe hacer antes de internarse donde Carolina Varela… o sea, de aquí a mañana tienen que estar los 10 palos. Porque a ese hueón lo que yo le quiero pedir es lo siguiente, un acto que es súper simple: ‘Compadre, quiero que me digas lo máximo que me puedas dar’. Y él puso como condición: ‘Hueón, no me hueveen, pónganme primero las 10 lucas que me deben de abril’. Listo, perfecto. Ahora están puestos. Quiero que me digas lo máximo: cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota y todas haciendo no sé qué, la raja, pero además me ponís un yate, me ponís la costa, me ponís… Sí, también, por supuesto”.

Respecto a estos dichos, Hermosilla en la fiscalía solo se limitó a decir que se refierió “en términos impropios, indebidos que pague esa suma. Asumo ese gran error que cometí”.

De “psicópata bien orientada”

AUDIO: En la grabación que se hizo pública, Hermosilla habla del carácter obsesivo de la abogada Villalobos, considerándolo como algo virtuoso, pues permitiría conseguir los objetivos trazados que le encargaban. “Eres una psicópata bien orientada”, le expresa, acotando algunos matices. “Hay huevones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Tú eres una psicópata bien orientada que hace estas pegas”, le dice en calidad de “aliada”.

DECLARACIÓN: Ante la Fiscalía, no obstante, Hermosilla comienza bombardear la imagen de la abogada, y aunque en la grabación Hermosilla es el que lleva la voz cantante en la reunión, en su declaración la presenta a ella como la interlocutora dominante. “Tiene una personalidad muy extrovertida y manejaba las reuniones y situaciones, aparentando tener mucha experiencia como abogada”, comenta. Asegura, además, que Villaobos era muy trabajólica y que era la encargada de entregar las “malas noticias”.

Aunque en la reunión la mostró como una aliada en quien tenía mucha confianza en la declaración se muestra distante y señala que él no quería que estuviera presente en las reuniones.“Tenía una postura muy catastrofista, eso llegaba a tanto que en más de una ocasión le pedí a Sauer que no llevara a Leonarda a reuniones, lo cual nunca cumplió”, acota Hermosilla sobre Villalobos en su declaración.

“Los Jalaff tienen que contribuir a la caja”

La reunión grabada a escondidas, que tuvo lugar en la oficina de Hermosilla en el edificio del Grupo Patio en Alonso de Córdova, Vitacura, coincide con el período en el que tanto el SII como la CMF estaban investigando los negocios de Sauer y su familia, así como a sus socios cercanos, los Jalaff, controladores históricos del Grupo Patio.

DECLARACIÓN: Ante la Fiscalía, Hermosilla indicó que, durante la reunión, se dio cuenta de la magnitud del problema y de que muchas personas conocidas estaban involucradas. Según Hermosilla, tras esta reunión, el tema de las deudas con el SII no volvió a discutirse y no se le pidió a Sauer que separara más dinero. Sostuvo que las facturas de favor discutidas en la reunión no tenían respaldo de venta o servicio real y se emitían con acuerdo del deudor, mencionando que muchas empresas relacionadas con el Grupo Patio estaban involucradas, algo que —afirmó—no conocía previamente, a pesar de ser abogado de la familia Jalaff y sus empresas.

AUDIO: En la grabación filtrada sostiene una cosa muy distinta. En el audio Hermosilla hablaba sobre la contribución de los Jalaff a dicha “caja” para resolver el asunto. En la conversación, Hermosilla asegura que el control de la situación dependía de su capacidad para influir en el SII y la CMF. La charla revela una preocupación por el riesgo de prisión y menciona un pago a la abogada Villalobos, quien, según Hermosilla, cobró una suma considerable por sus servicios.

Lavado de dinero

En su declaración ante Fiscalía, Hermosilla asegura que “en suma, descarto que de mi parte exista un lavado de dinero. No he ocultado dineros ni bienes provenientes de ningún delito, ni mucho menos, me he aprovechado de actividades delictivas, en primer lugar, porque si efectivamente hubo no tuve conocimiento de la existencia de estas y en segundo lugar, porque revisando los números creo que en verdad perdí plata, debido los excesivos cobros de intereses y rentas de arrendamiento. Además, Daniel Sauer no me pagó los honorarios que pactó conmigo por asumir su defensa”.

La formalización de Hermosilla junto a otros implicados como Patricio Mejías del SII, Renato Robles de la Tesorería General de la República, la abogada Leonarda Villalobos y su esposo Luis Angulo, está programada para el próximo 21 de agosto. La Fiscalía ha señalado que el delito de cohecho podría conllevar una pena de reclusión menor en grado máximo.

El Caso Hermosilla sigue revelando capas complejas y contradictorias en su trama, y se espera que la investigación y los próximos procedimientos judiciales clarifiquen el alcance de las acusaciones y las responsabilidades de los involucrados.