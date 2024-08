Protesta global contra Maduro se desarrolla en 16 ciudades de Chile y 350 del mundo

“La dictadura de Venezuela ya está herida de muerte. El gobierno de Maduro está casi caído, se están sosteniendo con mucho esfuerzo, y esto de hoy es una muestra más de que el mundo no los quiere ni les va a permitir que se queden en el poder”. Con estas palabras, desde una marcha multitudinaria en Houston, Estados Unidos, el exjuez venezolano, José Nuñez, quien en 2017 estuvo meses asilado en la Embajada de Chile en Caracas, relata a El Mostrador el significado de la jornada de protestas en más de 35o ciudades del mundo.

La denominada “marcha de marchas” organizada en 350 ciudades alrededor del mundo, donde se estima que residen 7,7 millones de venezolanos que han emigrado en los últimos años debido a la crisis en su país, fue convocada para este sábado 17, a las 17 horas de Chile, por los líderes de la oposición venezolana, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia bajó la consigna “Gran Protesta Mundial por la Verdad en Venezuela” y cuyo objetivo es aumentar la presión internacional sobre el gobernante Nicolás Maduro por los cuestionados resultados de las últimas elecciones presidenciales que lo dieron como ganador, pese a no haber mostrados las actas electorales.

El evento internacional, que también se desarrolla en 16 ciudades de Chile, se produce luego de que miles de personas salieron a protestar en Venezuela contra los resultados electorales, imágenes de personas derribando una estatua de Hugo Chávez y una serie de denuncias de detenciones ilegales y violaciones a los derechos fundamentales por el régimen de Maduro.

En Santiago más de 100 mil venezolanos de todas las edades participaron de una concentración en el Parque Almagro. Con banderas venezolanas y chilenas, vuvuzelas, letreros contra Maduro y camisetas de las selecciones de futbol se congregaron desde las 16 horas. Mientras que en el resto del país se realizan estas manifestaciones en 16 ciudades, tales como, Viña del Mar, Concepción, Antofagasta y La Serena.

“Obviamente esto contribuye a la presión contra Maduro, pero no se sabe cuánto. Pero se esta planteando internacionalmente que haya una fórmula para acuerdo político para que a lo menos se muestren las actas electorales, pero las actas verdaderas no existen por eso no las han mostrado. Si hubiera ganado Maduro, las hubieran publicado al día siguiente (…) Esta manifestación debilita la situación interna de Maduro. En Venezuela las protestas opositoras son multitudinarias y las a favor de Maduro son paupérrimas. A eso se suma una situación complicada del Ejército, hay manifestaciones ya de que las Fuerzas Armadas tienen una posición que no es tan clara en favor de Maduro”, señaló el ex embajador de Chile en Caracas, Pedro Felipe Ramírez.

A la manifestación mundial se suma la adhesión de Chile a una declaración de 21 países exigiendo a Maduro poner fin a la violencia, permitir el regreso a Venezuela de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, liberar a detenidos de forma arbitraria, la inmediata publicación de todas las actas originales de las elecciones presidenciales del 28 de julio y facilitar un acuerdo político.

“Esta protesta mundial cierra una semana de muchas decisiones internacionales, entre ellas pronunciamiento de la OEA, un informe de la Misión de Determinación de los hechos de la ONU (…) todos estos llamados desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera tienen una misma orientación y es que se respete la voluntad popular. No estoy apostando a que una estrategia externa exclusivamente va a resultar como tampoco una estrategia estrictamente interna, por eso que creo que una combinación de ambos si debe llevar a un resultado final que es respetar la voluntad popular que es lo que establece más el artículo cinco de la Constitución Nacional”, señaló el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar quien permaneció cinco años en prisión antes de llegar a Chile.

Las primeras protestas comenzaron en Sidney, Australia, y se extendieron por Asia, Europa, Estado Unidos y Latinoamérica. “No creas tú que la gente que está en el exterior son puros venezolanos, hay muchos venezolanos evidentemente, pero yo también he visto en la concentración en la que estoy, he visto muchísima gente que no son venezolanos y que están mostrando su solidaridad con el pueblo de Venezuela para que se caiga la dictadura”, dice el exmagistrado José Nuñez desde Estados Unidos.