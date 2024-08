Presidente Boric: “Nuestros enemigos son los delincuentes. No me interesa pelearme con la UDI”

El Presidente Gabriel Boric respondió a las críticas de la oposición por la nueva ola de delitos violentos ocurridos este fin de semana en la Región Metropolitana, los que dejaron ocho asesinatos entre viernes y domingo.

“Quiero que sepan, estimados y estimadas compatriotas, que nuestra principal prioridad es que ustedes puedan vivir en paz y tranquilidad, porque sabemos que la sensación de inseguridad limita el ejercicio de derechos básicos, como el poder utilizar nuestras calles nuestros espacios públicos”, dijo durante su visita a la región de Ñuble.

“Por eso quiero insistir en que acá no hay espacio para la improvisación, ni para la última cuña, sino que esto se trata una política de Estado, en donde tenemos que estar unidos”, añadió.

“Nuestros enemigos, nuestros adversarios, son los delincuentes. A mí no me interesa pelearme ni con la UDI, ni con algún senador, ni con alguien que se le ocurra la última idea. Me interesa pelearme con los delincuentes, con ellos estoy peleado. A ellos vamos a combatir. Si alguien quiere sacar provecho político de corto plazo, que pelee solo, a mí no me va a encontrar”, dijo sobre las críticas.

Sobre el momento delictual que se vive en la capital, reconoció que está “plenamente consciente que el tema de la seguridad es el más relevante para la ciudadanía y es el más prioritario”.

“El miércoles estuve junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, en San Miguel, liderando un operativo que desplegó a más de 900 carabineros y a la PDI, además de servicios públicos en toda la región Metropolitana”, resaltó.

Igualmente, defendió la gestión de su mandato, diciendo que “durante demasiado tiempo, el Estado no estaba al día en materia de seguridad. Y, lo que hemos hecho durante nuestro Gobierno, con acciones concretas, es justamente ponerlo al día, ya que no hay soluciones milagrosas”.

Por lo mismo, dijo que en Chile “quienes cometen delitos son perseguidos, son encontrados y son juzgados”.