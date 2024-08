Las platas negras del imputado Hermosilla: movió casi $12 mil millones en seis años

“La verdad es que yo trabajo en la semana, por lo que debo cumplir con mis deberes. Ahora, al no tener conocimiento alguno de este tema, ni de las personas involucradas, no tengo intención de asistir, por tanto te pediría que se dejara de insistir”, fue la taxativa respuesta que una de las secretarias de Luis Hermosilla, Pamela Valencia, entregó el 27 de junio pasado, por mail, a la tercera citación que le llegaba desde la Fiscalía, a fin de que prestara declaración en el caso por el cual su ahora exjefe debería ser formalizado durante la jornada de hoy.

Ante la renuencia de la testigo, el fiscal Miguel Ángel Orellana, de la Fiscalía Oriente, mandó a citarla por cuarta vez, pero esta vez con personal del OS7 de Carabineros y una autorización judicial al respecto.

Cuando la mujer acudió finalmente a la Fiscalía, escoltada por la policía, su actitud fue muy distinta y relató una serie de detalles importantes. Además de mencionar el vínculo de su exjefe con Gonzalo Vial Concha (como lo informó El Mostrador), explicó que Álvaro y Antonio Jalaff “eran amigos de Luis Hermosilla, se reunían frecuentemente, almorzaban, etc. Ellos son dueños de la empresa Patio y por eso nos cambiamos de oficina”, aludiendo al hecho de que el estudio jurídico de Hermosilla terminó instalado dentro del edificio principal.

Según Valencia, pagaban cerca de $8 millones por las oficinas y gastos comunes de entre 2 y 3 millones mensuales, pero “muchas veces nos podíamos atrasar en el pago del arriendo y el gasto común, con conocimiento de Luis Hermosilla”, quien hablaba con los Jalaff para postergar los pagos.

Sobre los Sauer y la “bicicleta” de cheques que Hermosilla entregaba mensualmente a los dueños del factoring Factop, la testigo declaró el 8 de julio pasado que “debíamos renovar cheques con montos fijos. Él nos dejaba los cheques firmados, pero nosotros los completábamos con el monto que debía renovarse. Al menos los cheques que yo renové eran a nombre de Factop, nunca se entregaron en blanco. Los cheques eran llevados físicamente a Factop. Antes de entregarlos, les sacábamos una fotocopia a los cheques que renovábamos; nosotros nos quedábamos con una copia y la otra se enviaba junto con los cheques originales para que Factop los timbrara como entregados. Yo desconozco el destino de esos cheques, solo sé que Factop era una empresa de factoring, pero no tengo conocimiento sobre si se factorizaron, cuántas veces, etc.”.

Sin embargo, esos no eran los únicos movimientos de platas que ella veía. A una consulta del fiscal, respondió que “sobre los sobres con dinero en efectivo que le dejaban a Luis Hermosilla, esos sobres llegaban a la oficina y nosotros los dejábamos en la caja fuerte. Desconozco el origen de esos sobres con dinero”, puntualizó.

El total de los fondos

Como informó El Mostrador, para esta mañana a las 9:00 horas está fijada, en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la audiencia de formalización en contra del otrora abogado de la élite chilena, quien será acusado junto a su colega María Leonarda Villalobos; el esposo de esta, Luis Angulo; Renato Robles (funcionario de la Tesorería General de la República) y Patricio Mejías (funcionario del Servicio de Impuestos Internos). Los dos últimos serán formalizados por cohecho, al haber recibido pagos por parte de Villalobos.

En el caso de Hermosilla, todo indica que será al menos acusado de lavado de activos, dadas las grandes sumas de dinero que pasaron por sus cuentas corrientes y que no se encuentran justificadas por el ejercicio de su profesión como abogado penalista.

En abril de este año, en el contexto de la formalización de los dueños de Factop, Ariel y Daniel Sauer, así como de Rodrigo Topelberg, se conoció un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) según el cual, solo entre septiembre de 2021 y octubre de 2023, Hermosilla tuvo movimientos bancarios por $4.370 millones.

Sin embargo, otro análisis de sus cuentas –especialmente la que mantenía en el banco BCI, tanto como persona natural como respecto de la empresa Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla y Compañía Limitada– indica que entre el 2 de enero de 2018 y el 28 de marzo de 2024 el abogado registró un total de $11.8 mil millones en abonos.

De acuerdo con este reporte, firmado por el auditor forense privado Pablo Alfaro, casi $7.8 mil millones son “ingresos provenientes de terceras partes”, mientras que los restantes $4 mil millones “corresponden a montos provenientes de cuentas de su sociedad u otras cuentas de la misma persona natural”.

En buen chileno, se trata de dineros que salían de un bolsillo para ir a parar al otro.

Cualquiera podría pensar que, quizá, eso es lo que probablemente gane un importante abogado de Sanhattan, pero el peritaje deja claro que la principal fuente de ingresos de Hermosilla era el flujo de dinero que le llegaba desde la empresa de los Sauer: $5 mil millones en ese periodo, de acuerdo con el informe de Alfaro.

Este también señala que existen $251 millones de origen no identificado y $91 millones más que le llegaron desde la Subsecretaría del Interior, producto del trabajo que cumplió en dicha repartición como abogado, en el segundo periodo de Sebastián Piñera.

$50 millones mensuales

La secretaria de toda la vida de Hermosilla, Patricia Reyes, a su vez declaró que “en algunas oportunidades don Luis me mandaba a buscar cheques donde los Jalaff, yo realizaba esa gestión generalmente con la secretaria, desconozco el trasfondo de esos pagos, a veces me mandaba a depositarlos, yo no le preguntaba más allá y él tampoco decía de qué se trataba, yo solo seguía sus instrucciones”.

Respecto de Factop, recordó que las transferencias hacia las cuentas de Hermosilla por parte del factoring comenzaron en 2016 o 2017 y que “los montos eran en promedio $50 millones mensuales. Para recibir estos pagos don Luis emitía cheques a plazo, generalmente cada tres meses. Así, al llegar a la fecha de pago de estos, se emitían nuevamente otros cheques, esto se hizo hasta 2023”. Asimismo, comentó que “los cheques en su mayoría eran a Factop SA, sobre todo en el primer tiempo, luego me comenzaron a decir que los dejara en blanco”.

El negocio para el abogado, argumentó, consistía en que “por estos dineros que él recibía, él pagaba un interés. En ese sentido, Factop calculaba el interés, lo enviaban por mail, generalmente era María José y Pedro Chávez, y a la instrucción de dos Luis yo pagaba esos intereses. En cuanto a los dineros que provenían de Factop, estos servían para pagar las tarjetas de crédito que se abonaban con pago automático, se pagaba el arriendo de la casa, agua, luz, petróleo, el que se ocupaba en la calefacción de su casa, se sacaba caja chica para bencina, gastos menores y las compras que él hacía con su tarjeta de crédito”.

Ella también sabía de los sobres con dinero en efectivo: “Llegaban paquetes, los que eran llevados por una persona de Factop, quien los recibía era Katherine generalmente, y ella se los pasaba a don Luis, y luego se guardaban en la caja fuerte, en la que él mantenía tanto dinero en pesos como en dólares. Tengo la impresión de que esos dineros en efectivo eran provenientes de Factop”.

Reyes agregó que parte importante de los fondos provenían de una de las empresas de Gonzalo Vial Concha, Graneles del Sur: “En cuanto a las sociedades que facturamos estaban Gestión y Desarrollo, Universidad de Aconcagua, Claro Chile, entre otras, pero periódicamente los dineros que recibía eran de Graneles. Entiendo que Gestión y Desarrollo está vinculada a los Jalaff. A ellos se les facturó aproximadamente un año, por un valor mensual de 150 UF, en la glosa don Luis me instruía poner que era por asesoría legal”.

Las cartolas de Hermosilla en el BCI evidencian el volumen de dinero (real o no) que se movía mensualmente solo en la cuenta corriente que mantenía en ese banco, en las cuales era frecuente encontrar cheques emitidos a Factop y devueltos a la cuenta de origen por valores de hasta $25 millones.

De ese modo, los saldos eran abultadísimos. Por ejemplo, entre el 30 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, el total de abonos y depósitos fue de $87 millones. Entre el 23 de enero de ese año y el 31 del mismo mes fueron $58 millones. Desde el 31 de enero al 27 de febrero, $61 millones. Y desde el 28 de febrero al 17 de marzo $137 millones, por citar solo algunos meses.

En coherencia con el preinforme del perito Alfaro, ese mes aparecen 12 transferencias desde la cuenta del abogado a Factop, cinco de ellas realizadas el mismo día (el 1 de marzo) y cada una por un valor de $5 millones, y otras tres el 7 de marzo, cada una por $5 millones también.

Un aval llamado Factop

Tan estrecha era la relación de Hermosilla con Factop, que cuando el OS7 de Carabineros entrevistó a Luis Izquierdo, gerente de Finanzas de la inmobiliaria Gespania, que le vendió al abogado un departamento de tres dormitorios en Concón, en la suma de 7.604 UF, este explicó que “nosotros como Gespania exigimos al comprador de dicha propiedad, entre otros, los fondos justificativos y su capacidad financiera para la adquisición del inmueble”.

De ese modo, además de los formularios de pago de impuestos como persona natural y los suyos como persona natural, también presentó “01 copia de certificado de Factop SpA, que acredita que la sociedad en cuestión mantiene una inversión por la suma de $300.000.000 a la fecha del 04.AGO.2022”. En otras palabras, Factop avaló a Hermosilla.

De acuerdo con una solicitud del fiscal Miguel Ángel Orellana al Cuarto Juzgado de Garantía, en la cual pidió autorización para efectuar la extracción de la información contenida en el celular de Hermosilla –chats que, por cierto, no están incorporados en la carpeta de investigación–, así como de su iPad y su computador, el persecutor alude al informe de la UAF e indica que muchos de los montos que aparecen en las cuentas del abogado, que incluyen además movimientos de platas de varias de las empresas de los Sauer, “serían incompatibles con actividades profesionales realizadas por el imputado Luis Hermosilla por concepto de asesorías jurídicas. De esta forma, el comportamiento bancario previamente descrito, tal como lo advierte el informe de la Unidad de Análisis Financiero, podría ser indiciario de delitos asociados a maniobras de lavado de activos, considerando los altos montos sin justificación, tanto de transferencias y emisión de cheques, lo que da indicios de maniobras de ocultamiento o aprovechamiento de dineros provenientes de origen ilícito, relacionado a los delitos base respecto a los cuales fueron formalizados los imputados Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg”.