“Articulador de favores” y “burdas” transacciones: experto anticorrupción analiza Caso Hermosilla

Apuntando a los “burdos” movimientos bancarios y describiendo a Luis Hermosilla como un “articulador de favores”, Francisco Zambrano, abogado y académico de la Universidad de Santiago, especializado en derecho anticorrupción, abordó la investigación sobre el cuestionado e imputado penalista. Arriesgando prisión preventiva, Hermosilla llegó hoy al Centro de Justicia para enfrentar su segunda jornada de formalización en el marco del también llamado Caso Audio.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Zambrano enfatizó la notable influencia que tenía Hermosilla en el ámbito jurídico y político, una posición que, a su juicio, utilizó para convertirse en un “articulador de favores”. Según el experto, la situación es particularmente alarmante dado que Hermosilla, quien inicialmente se destacó como penalista, había migrado hacia el derecho corporativo y civil. Esta transición, según el académico, se tradujo en un tráfico de influencias y en prácticas corruptas.

Cabe mencionar que, durante la primera jornada de formalización de Luis Hermosilla, la jefa de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Lorena Parra, resaltó el vínculo del caso con la investigación de la empresa Factop, donde los hermanos Daniel y Ariel Sauer, así como Rodrigo Topelberg, entre otros, son indagados por estafa, delitos tributarios, infracciones a la Ley de Mercado de Valores y lavado de dinero, debido a las maniobras realizadas en sus empresas, el mencionado factoring y la corredora de bolsa STF.

La figura del “articulador de favores” resulta clave en este análisis. Según Zambrano, Hermosilla no solo actuó como intermediario de favores políticos y jurídicos, sino que también jugó un rol crucial en cuestionables operaciones económicas y tributarias.

“Hermosilla se transforma en una especie de articulador de favores políticos, favores jurídicos, favores tributarios, favores económicos e incluso él como garante de algunas operaciones comerciales para enriquecer a algunos empresarios y empobrecer también a algunos empresarios que participan de negocios de riesgo, que es el factoring donde obtienen beneficios incluso a partir del patrimonio fiscal y ahí es donde nacen los delitos tributarios, siempre entendiendo que aquí no solamente estamos hablando de dinero”.

En la audiencia, el fiscal Felipe Sepúlveda recordó parte del polémico audio titulado “N3m3s1s”, que destapó el caso que lleva el nombre del penalista. La grabación, realizada en la oficina de Hermosilla y filtrada por el medio Ciper en noviembre del año pasado, contiene múltiples referencias al pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Los protagonistas del audio: Hermosilla, quien hoy podría quedar en prisión preventiva, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer.

“Ahora quiero que me diga lo máximo: cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota. Y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero, además, me ponís un yate, me ponís langosta (sic)”, leyó el fiscal, citando las palabras de Hermosilla en el audio. Esto provocó incomodidad hasta en la defensa del penalista.

En cuanto a los delitos tributarios, Zambrano señala una preocupación adicional. Recalcó que no estamos hablando solo de dinero, sino de la igualdad ante la ley. Según la Constitución, las garantías tributarias no se limitan a la propiedad y el patrimonio, sino que enfatizan la igualdad de las cargas públicas, explicó. El académico sostuvo que el rol del Ministerio Público, en este contexto, es garantizar no solo la correcta recaudación de impuestos, sino también la igualdad ante la ley, un pilar fundamental en un estado democrático.

Zambrano concluyó que el caso Hermosilla pone de relieve una necesidad urgente de reflexión y acción dentro de la comunidad jurídica.

Cabe mencionar que, en la reciente formalización del Caso Hermosilla, la acusación del Ministerio Público reveló el preocupante panorama sobre la actuación de Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos. Ambos abogados enfrentan cargos por cohecho, soborno, lavado de activos y delitos tributarios, con evidencias que sugieren que los cuantiosos fondos recibidos por ellos provienen de “actividades ilícitas”.

Ayer, el tribunal determinó las medidas cautelares de arresto domiciliario para otros imputados del caso, los funcionarios públicos Renato Robles —de la Tesorería General de la República (TGR)— y Patricio Mejías —del Servicio de Impuestos Internos (SII) —.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Luis Hermosilla, para la abogada Leonarda Villalobos y su esposo Luis Angulo. La audiencia continúa durante la jornada de este jueves.