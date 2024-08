Presidente Boric y ola delictual: “No somos indiferentes”

El Presidente Gabriel Boric anunció la clausura de la discoteca D’Alice, donde ayer una mujer fue asesinada.

“Las últimas semanas, en la región Metropolitana en particular, han sido muy duras en términos de eventos que han terminado en homicidios, y ante eso no somos indiferentes”, indicó.

“Todos esos espacios, como Estado, vamos a disputarlos y vamos a ganarlos”, añadió.

Por lo mismo, dijo que irá a Lo Prado, donde se ubica la discoteca donde falleció una colombiana y otras tres quedaron heridas.

“Algunos me decían ‘no vaya, Presidente, puede ser muy peligroso’. Al contrario, ahí tenemos que estar. Tenemos que decirle a los habitantes de esos barrios que el Estado no los va a abandonar”, señaló.

Junto con ello, sostuvo que “eso no lo podemos naturalizar, vamos a dar la pelea y les vamos a ganar. Esto es una lucha larga, no va a ser de la noche a la mañana, va a ser difícil y no podemos improvisar”.

“Esto no va a ser un fracaso o triunfo del Gobierno, esto se trata de un fracaso o triunfo de todos como sociedad (…) con el Estado en su conjunto”, cerró.