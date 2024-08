Caso Hermosilla y AC contra ministro Matus: “El sistema de nombramientos hace rato está muy sucio”

“Ha crecido mi convencimiento. La argumentación jurídica tengo que prepararla bien; no quiero presentar una acusación constitucional que sea un simple saludo a la bandera”, señaló esta semana el diputado DC y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo, a propósito del estudio de una Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, en el marco del caso Hermosilla.

Al respecto el diputado del PS, Leonardo Soto, señaló que no descarta el análisis de los antecedentes de carácter técnico y político para presentar acusaciones constitucionales.

“Lo que no puede hacer la clase política es mirar para el lado, ser indiferente o pensar que simplemente se va a agotar con la acción que está haciendo la justicia. Nosotros como entidad fiscalizadora, como Cámara de Diputados no podemos ser indiferentes y tener disponibles las herramientas que nos proporciona la Constitución para poder perseguir las responsabilidades políticas y erradicar del Poder Judicial toda clase de influencia indebida que hoy día está quedando a la luz”, dijo.

Por su parte, el diputado y jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, prefiere ser cauto “hasta no tener los antecedentes suficientes” para poder formar una opinión y decidir si respaldar o no una eventual acusación constitucional. No obstante, afirmó que lo revelado tras la formalización del abogado Luis Hermosilla “es una trama de hechos constitutivos de eventuales delitos y deben ser sancionados, caiga quien caiga, y sea quien sea el responsable”.

“Pero ojo -y quiero ser muy responsable en lo que voy a decir- el sistema de nombramientos que existe en Chile, y en el que participan los poderes políticos, hace mucho rato que está muy sucio. Me gustaría saber cuántos diputados, de los actuales y pasados, han intervenido de alguna forma para que se nombre un notario, un conservador, algún miembro del Poder Judicial. Quizás no están en el teléfono de Luis Hermosilla, pero también está escondido el cómo intervienen los distintos poderes políticos en recomendar o favorecer que una cierta persona pueda acceder a un cargo de relevancia”, señaló Guzmán.