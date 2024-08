Pese a intentos por politizar el caso Hermosilla gobierno contiene arremetida manteniendo postura

“Para terminar de una vez por todas, con que a lo mejor el caso esté siendo manipulado, no sé con qué intereses, por la vía de ir filtrando de a poco estas cosas, creo que es mejor ponerle término a esta discusión. El dueño de esa información, es un derecho procesal que tengo, y yo obteniendo esa información lo voy a hacer público”, aseguró Juan Pablo Hermosilla sobre los chats en el teléfono de su hermano, el imputado Luis Hermosilla.

Es que este jueves, luego de visitar a su hermano en el anexo penitenciario Capitán Yáver se notaba menos molesto respecto de la noche del miércoles, cuando citó a un punto de prensa en su oficina para acusar una persecución política por parte del gobierno en contra de su defendido. Lo que no disminuyó fue el tono amenazante con que advirtió persecución política y que una vez que obtenga la copia desde el Ministerio Público, daría a conocer el contenido del teléfono.

La frase del Presidente Boric el martes, sobre el caso habría dado pie a la ofensiva de Hermosilla contra La Moneda. “Acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla” y “La justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”. La alocución, en su forma, no tuvo una buena evaluación por parte del oficialismo, ya que habría permitido que el hermano y abogado de Luis Hermosilla, intentara politizar el caso y posicionara al penalista como una víctima de persecución. Es así como los ministros más importantes del gabinete salieron a contener la narrativa de los Hermosilla.

La arremetida de Hermosilla partió la noche del miércoles afuera de su oficina cuando aseguró que el Gobierno, con estas declaraciones, “interfiere y trata de sacar ganancias antes de que haya condena”. El abogado criticó lo que a su juicio “ya parece una funa, eso debilita el objetivo que todos debiéramos tener, (…) que es que el sistema salga fortalecido. Acá hay una situación extremadamente grave que ocurre en ese audio, y lo que nosotros esperamos -que es nuestra meta- es que el sistema judicial salga fortalecido con esto”.

Pero Hermosilla fue más allá y acusó que se se estaría faltando a mandatos constitucionales:“Acá hay dos formas de resolver este tema, conforme a la Constitución y a la ley, que es lo que necesitamos para reforzar el sistema… o derroquemos la Constitución y que el ministro de Justicia comience a asignar culpas o empiece a criticar a los abogados que estamos judicializando (…) mejor que se preocupe del sistema carcelario”, criticó en tono irónico.

El ministro de justicia y de Derechos Humanos Luis Cordero ya había salido a contener el primer movimiento de los Hermosilla, que interpusieron un recurso de aparo ante tribunales con la solicitud de traslado de Santiago 1 al anexo penitenciario Capitán Yáber. Cordero, ante las primeras acusaciones de persecución por parte de Hermosilla, indicó que “creo que don Juan Pablo Hermosilla tiene que hacer una distinción. No puede lograr en la prensa lo que no pudo lograr en una sala de audiencias. A mí lo que me parece relevante es que los argumentos se expresen en la sala de audiencias y no en los medios de comunicación”.

Pero el menor de los Hermosilla no se detuvo y este jueves al salir del anexo penitenciario Capitán Yáber insistió en el punto y volvió a arremeter contra los dichos de Cordero: “Cualquier autoridad no judicial que quiera opinar sobre mi trabajo profesional, aquí estoy para opinar yo de vuelta, encantado. Pero recuerden que el que tiene la libertad para actuar de todo soy yo, porque soy un particular. Los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello para lo cual está encomendado su mandato en la Constitución”.

La contención del gabinete

La ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió los dichos del Presidente Boric: “El Presidente se ha referido en diversas oportunidades a casos de esta naturaleza cuando hay afectación, interés de la confianza pública, en cuestión. Pasó respecto a la causa de Democracia Viva, que se politizan; se intentó en el caso del alcalde Daniel Jadue”.

Además, la ministra indicó que el Ejecutivo “es el menos interesado y no va a colaborar en lo más mínimo a que se politicen las causas judiciales. Cuando la confianza pública está comprometida, cuando hay un interés social tan importante, el ratificar ciertos principios, no opiniones respecto a la causa en cuestión, sino que ciertos principios, que la justicia debe ser la misma para todos y que, ciertamente, no debe prejuzgar”.

Cordero, durante la mañana en conversación con Radio Duna volvió a referirse a los dichos de Hermosilla. Con un ánimo más calmo, el secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo “ha sido bien respetuoso de cada una de las etapas procesales de este caso. Cada vez que se ha pronunciado sobre este punto el Gobierno o algún ministro, está referido a la importancia global de este caso” y descartó que este caso se esté politizado por parte del Gobierno. Sobre sus propias palabras ahora, aclaró que “Las declaraciones mías, por ejemplo, en relación a este caso siempre han estado vinculadas al impacto que tiene la profesión legal”.

Quien también tuvo que salir al paso de Hermosilla fue la ministra vocera, Camila Vallejo. “Cuando decimos caiga quien caiga es una máxima y el Presidente ha sido categórico y muy duro en varias oportunidades”. La jefa de la cartera de Segegob sostuvo que “no es primera vez que el presidente se refiere con dureza a casos de posible corrupción” y recordó que en julio del año pasado con el caso Convenios “cuando había personas de su propio gobierno involucradas, no los tildó de poderosos, pero sí los tildó de sinvergüenzas y en ese entonces nadie salió a criticar sus palabras”.

Vallejo explicó que esas declaración del Presidente, a personas que ni siquiera estaban con prisión preventiva, “fue una señal política de que en Chile aquí no importa si las personas involucradas son cercanos o son personas lejanas a nuestro círculo, porque cuando se trata de delitos de corrupción esperamos que todas las instituciones funcionen con un mayor estándar y rigurosidad”.

El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, -quien también se querelló contra Luis Hermosilla por el caso que lo tiene en prisión preventiva- entregó una perspectiva un poco más extrerna. En conversación con CNN Chile, indicó que los dichos del abogado defensor no logran penetrar en la discusión pública, más bien, son perjudiciales a su posición: “Cuando uno escucha al colega Juan Pablo Hermosilla, no se sabe si está hablando el abogado o el hermano; en definitiva, hay una confusión debido a la carga emotiva”.