Acto de campaña: La soterrada disputa entre el FRVS, la DC y el PS por la candidatura de Navarro

Al mediodía de este jueves y en la sede del Partido Socialista (PS). Ahí es el lanzamiento de la campaña municipal y de gobernaciones del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC). La asistencia de todas las tiendas está confirmada y se planea entregar un mensaje de unidad territorial con foco en los candidatos -los protagonistas de la instancia, comentan en el oficialismo- y en la relevancia de las regiones. En la fachada se verá un pacto amplio y unificado. Sin embargo, la candidatura del exsenador Alejandro Navarro (independiente en cupo FRVS) sigue tensionando al bloque oficialista.

El fraude de las elecciones en Venezuela -así como las calificó el mismo Presidente Gabriel Boric- golpeó la salud de la coalición oficialista. Por un lado, con ya amplia cobertura, la diferencia que tiene el Partido Comunista con el Primer Mandatario respecto a que este calificó el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura. Por otro, el Frente Regionalista Verde Social ha sido foco de críticas por llevar a Navarro como candidato para Gobernador Regional del Biobío y, según fuentes del partido, no las dejarán pasar.

Quienes estuvieron en las negociaciones de Gobernadores Regionales, cuentan a El Mostrador que el nombre del exsenador Navarro siempre estuvo como opción para ser candidato del Biobío por parte del FRVS. Ahí, el nombre generó tensiones, pero ningún partido logró posicionar a otro candidato como alternativa. Es por eso que desde la tienda liderada por Flavia Torrealba existe molestia en que las criticas aparezcan ahora que Venezuela está en el foco mediático.

Y es que Navarro fue militante socialista y probablemente es una de las figuras más cercanas al chavismo y al régimen venezolano. Por dar un ejemplo, en 2017, el entonces senador y candidato presidencial declaró: “Si Maduro me llama a ser su soldado, yo voy inmediatamente”. Ahora, sobre las recientes elecciones tomó distancia de ese alineamiento y declaró al Diario de Concepción: “Tiene que haber la mayor transparencia, tiene que haber claridad e incluso una auditoría internacional durante el proceso que garantice que ha sido limpio y transparente. Me parece que es una conclusión correcta que no alcanza el intervencionismo sobre los asuntos internos de un país, sino que es una petición política que yo comparto y respeto”.

El sábado pasado hubo una reunión en Concepción en donde participaron importantes rostros de la DC para evaluar si apoyarían o no a Navarro. La reunión terminó con el resultado esperado y lo comunicó su presidente Francisco Undurraga: “Nosotros no tenemos candidato a gobernador en la región del Biobío como primera parte y segunda parte, no vamos a votar por un candidato de derecha”, dijo el parlamentario. Sobre eso, agregó que “para nosotros es clave el apoyo a cualquier candidato a gobernador que esté por la democracia no solo en Chile, también en Venezuela”.

El diputado falangista y oriundo de la región, Eric Aedo, insistió: “La democracia para nosotros es un valor fundamental, la libertad también lo es y el respeto a los derechos humanos, cosa que no sucede ahora en Venezuela y quien se declara un soldado de Maduro no puede contar con nuestro respaldo”.

Otro flanco que de críticas que ha tenido Navarro -y por ende el FRVS- ha llegado desde el Partido Socialista y en particular de Camilo Escalona. El secretario general de la colectividad ha sido crítico de la candidatura de Navarro tanto en privado como en la prensa. Sobre el hecho de que no se presentara otra alternativa, Escalona explicó que era parte de un acuerdo: “En el caso de Navarro, fue que los parti­dos no inscribieran sus propios candidatos. No está en la lista de acuerdos. Los partidos, a petición del FRVS, se omitieron en el caso de la Región del Biobío”. Versión que dista con lo que comentan al interior de la mesa negociadora.

La presidenta del FRVS, Flavia Torrealba en el Primer café de Radio Cooperativa enfrentó a la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss. En las últimas alocuciones que le correspondían, Torrealba advirtió que su partido no se “hace el leso con los acuerdos”, que no sabe si existe algún interés de partidos “de que gane la derecha” y que en el FREVS “respetamos la palabra empeñada”. Esto, hablando, por supuesto, del caso Navarro.

Krauss se defendió y explicó que el pacto acordado es en materia municipal y es ahí donde existen candidatos únicos a quienes apoyar. Ahora, en cuanto a Gobernadores, el oficialismo y la DC llegaron a distintos acuerdos y la falange tiene tres candidatos. En el Biobío no compiten.

Detrás de las críticas de Torrealba, que se extienden al PS y a Escalona, está la disconformidad del FRVS por el no respaldo a Navarro y se piensa que existe una persecución al ex senador. En particular, genera molestia que la DC opte por no apoyar a un candidato cuando existe un pacto amplio que pretende hacerle frente a la oposición. Por ejemplo, ha generado malas sensaciones el hecho de que la DC defienda a la presidenta de la Cámara, Karol Cariola, por la moción de censura por temas políticos, cuando practican lo mismo con Navarro. Desde el FRVS, explican que las críticas de Escalona a Navarro provienen de una afrenta personal y de competencias perdidas en el pasado por parte del secretario socialista.

Otro aspecto que genera incomodidad, es que no se haya propuesto a alguien para competirle a Navarro que, según dicen en el FRVS, se sostiene con su propia base electoral. Ahora bien, fuentes del pacto Chile Contigo Mejor comentó a El Mostrador que durante las negociaciones para la Gobernación del Biobío, el PS estuvo pidiéndole a la DC que levantara un candidato en la región para bajar la opción de Navarro. Sin embargo, desde la tienda falangista reconocieron no tener cartas competitivas.

Las mismas fuentes sostienen que la tensión del FRVS proviene de un error: candidatear a Navarro. Ahora, explican que el malestar es con el mundo oficialista, pues el dibujo inicial que propusieron para las municipales, una especie de competencia regulada, no fue considerada, pues a los partidos más grandes los llevaba a terrenos más complejos. Por eso, se vieron obligados al modelo actual que los dejó con un candidato a Gore en Biobío y es golpeado por miembros del mismo pacto.

Los involucrados aclaran que esta tensión no ha escalado y que si bien hay tensión, esta se encapsula en el tema de Navarro. A pesar de esto, el despliegue en las campañas será transversal y cruzado. Por ejemplo, Krauss irá al lanzamiento de campaña del candidato comunista para el municipio de La Florida.