Juntos y Revueltos: Claudia Carvajal sobre difusión del audio de Hermosilla y explotación de NNA

Rodrigo Topelberg, socio de los hermanos Sauer en Factop y la corredora de bolsa STF, compareció ante el Cuarto Juzgado de Garantía para declarar que él fue quien difundió el audio que involucraba a Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y los hermanos Sauer.

Durante su testimonio, Topelberg detalló cómo recibió el audio y lo distribuyó a Ciper Chile y a la fiscalía, contribuyendo a la caída de Factop.

Topelberg, quien se encuentra en prisión preventiva desde abril, declaró mientras Hermosilla y Villalobos, también bajo medidas cautelares, escuchaban la decisión de la jueza Mariana Leyton. Hermosilla fue enviado al módulo 38 de Santiago 1, y Villalobos al módulo 2 de la cárcel de San Miguel.

Además, según el mismo medio, el Ministerio Público está investigando intercambios de mensajes de WhatsApp entre Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra, relacionados con el Caso Penta. Estos mensajes, fechados en 2016, revelan discusiones sobre la posibilidad de contactar a Andrés Chadwick, exministro del Interior y socio de Hermosilla, para encontrar una solución al caso.

El segundo tema discutido fue la crítica del senador Karim Bianchi hacia el Senado y la Defensoría de la Niñez por no actuar ante el incremento de la explotación sexual infantil en Magallanes. Bianchi solicitó una sesión especial para abordar la situación, que aún no ha sido convocada. Acusó a las autoridades de falta de sensibilidad y de no enfrentar el problema adecuadamente.

La Defensoría de la Niñez respondió que el senador no había atendido sus intentos de coordinación. Pese a la falta de respuesta, se han presentado querellas y se están llevando a cabo investigaciones sobre casos de explotación sexual infantil en la región, que incluyen fiestas clandestinas y otras actividades ilícitas.

Esto y más, se habló hoy en Juntos y Revueltos, con la participación de Claudia Carvajal, jefa de la carrera de periodismo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y Jorge Gómez, investigador senior de la Fundación para el Progreso.

