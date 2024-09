Juez y homicidios del Tren de Aragua en Santiago: “Son un mal absoluto”

Cerca de seis meses alcanzó a actuar como jefe de la “plaza” del Tren de Aragua en Santiago Yonni Enrique Hidalgo Blanco, más conocido como “Yonni Petare”, quien fue detenido el 29 de agosto pasado por efectivos de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI, en una investigación realizada por instrucciones del fiscal Pablo Sabaj, de la Fiscalía de Análisis Criminal Centro Norte.

La historia que hay detrás de la detención de Hidalgo (originario de uno de los barrios más populares de Caracas, Petare) dejó al desnudo cómo la organización sigue operando y reclutando nuevos cuadros, pero también la forma en que algunos jueces entienden hoy lo que está ocurriendo en materia de criminalidad organizada.

Desde su instalación en Santiago (hacia 2018) hasta mediados de 2022, el jefe de “plaza” de Santiago (así denominan dentro del TDA al responsable de un territorio o rubro delictivo) fue Frankeixis Vargas que, como ha informado El Mostrador, fue asesinado en medio de la guerra desatada entre el Tren de Aragua y sus antiguos aliados de “Los Orientales”, otra organización criminal transnacional de origen venezolano. Luego de ello, asumió dicha posición Edward Nava Navarro, uno de los hombres más cercanos a Larry Alvarez Núñez, más conocido como “Larry Changa”, uno de los tres fundadores del TDA, que vivió en Chile hasta 2022 y que actualmente está detenido en Colombia, donde enfrenta peticiones de extradición de las fiscalías de Iquique y La Serena.

Justamente en la Región de Coquimbo fue detenido Edward Nava, a inicios de 2023, en un operativo en el cual la Fiscalía de Iquique decomisó junto a la Brico un total de 274 kilos de drogas, que eran transportadas en distintos móviles hacia Santiago.

Tras ello, la jefatura de plaza del TDA en Santiago fue ejercida en forma rotativa por distintos sujetos, hasta que en los primeros meses de este año quienes ostentaban el cargo abandonaron Chile por pasos clandestinos, dejando a cargo a Yonni “Petare”, quien llegó a uno de los más importantes puestos de la organización criminal en Chile, pese a que recién llegó al país por un paso clandestino hacia 2022. Dueño de una activa cuenta en Tik Tok, Hidalgo era, además de jefe de plaza del TDA, un DJ que -como queda en evidencia en sus propios videos- se había presentado en locales del sector de Bellavista.

En los mismos videos se aprecia además que poseía dos de los tatuajes más característicos del TDA: un fusil AK-47 (como el que tenía en el tobillo de uno de los primeros miembros de “Los Gallegos”, que fue asesinado por su propio grupo y sepultado en Arica) y una corona, propia de quienes detentan algún grado de mando en la organización criminal.

Las torturas

El historial criminal previo de Hidalgo es bastante poco impresionante, pues antes de ser detenido por la Brico poseía dos aprehensiones previas, por delitos de menor cuantía en cuanto a penalidad. El 5 de julio del año pasado fue detenido a las 8.05 de la mañana al interior de la estación de metro Los Héroes, por personal de seguridad de la empresa estatal, luego de robar su Iphone 13 Pro max a un hombre que se aprestaba a bajar de un carro. En función del llamado “Criterio Valencia” la fiscalía consiguió que quedara en prisión preventiva. Finalmente fue condenado a una pena de 85 días de prisión, por robo con sorpresa.

El 7 de julio de este año, en tanto, fue sorprendido vendiendo droga al menudeo en Santiago centro. Aunque ello podría parecer impropio de las actividades de un jefe, en todas las investigaciones relacionadas con el Tren de Aragua en el país se ha constatado que los jefes, incluso los de más alto nivel, venden pequeñas dosis de drogas. En este caso, sin embargo, no se le aplicó el “Criterio Valencia” y luego de ser formalizado quedó en libertad, aunque sometido a arresto domiciliario nocturno, para lo cual fijó domicilio en una vivienda de avenida El Salto, en Recoleta.

No obstante, cuando fue formalizado, el 29 de agosto pasado, quedó en evidencia que era el hombre adecuado para el cargo que ostentaba hasta esa fecha, dado que una de las principales funciones de un “jefe de plaza” es evitar insubordinaciones entre las filas del TDA y, especialmente, que alguien no pague los dineros que recauda, que es lo que se supone que ocurrió en este caso, donde además de Hidalgo fueron detenidos los también venezolanos José Flores y Carlos Chirino. Todo indica que al menos una de las víctimas, un hombre haitiano, era un “corredor” o “llavero”, como se denomina a los sujetos que supervisan a las mujeres que el TDA explota sexualmente.

Al respecto, el fiscal Sabaj explicó a El Mostrador que “en estos dos casos el secuestro no tuvo un objetivo extorsivo o algo parecido. Fue simplemente tomar a las personas y ejecutarlas: Básicamente eso, matarlas”.

Antes de ello al menos una de las víctimas fue torturada en forma muy salvaje, tanto con golpes como con administración de electricidad, luego de lo cual fue ahorcada hasta morir, algo inédito en el Tren de Aragua, que por lo general se limita a asesinar a sus objetivos de un par de disparos en el cráneo, como sucedió con la otra persona a la que quitaron la vida.

De hecho, el juez que presidió la audiencia en contra de Hidalgo, Daniel Urrutia Labreaux -que ha sido varias veces acusado de garantismo y que meses atrás permitió a reos del mismo grupo comunicarse con sus familiares vía zoom- efectuó una serie de reflexiones en torno a la conducta desplegada por “Yonni Petare”, poco habituales en los tribunales chilenos.

Luego de escuchar los antecedentes expuestos por el fiscal Sabag, quien relató cómo en el celular del imputado se encontraron imágenes de la forma en que lo torturaron y cómo lo asfixiaron posteriormente, usando una camiseta como vínculo, Urrutia señaló que “el imputado arriesga presidio perpetuo calificado; o sea, para estar toda la vida encarcelado“, agregando que “la conducta que vimos en el video es una conducta que nosotros no vemos como sociedad desde la dictadura en este país, que es torturar personas sin ninguna consideración, torturar y dar muerte y, además, intentar hacerla desaparecer“.

En el mismo tenor, el magistrado señaló que “no existe nada más ignominioso, inhumano, que tomar a una persona que no se puede defender y torturarla hasta la muerte. Por eso, la tortura está definida también como una de las conductas que repugnan a la humanidad“, luego de lo cual efectuó un guiño a dos filósofos que han teorizado sobre el origen del mal: Immanuel Kant y Hannah Arendt, argumentando que “frente a alguien que no se puede defender, torturarlo hasta la muerte es una de las conductas que no se pueden aceptar y constituyen un mal absoluto“.

En efecto, Kant hablaba en su libro La religión dentro de los límites de la mera razón (publicado en 1793) del concepto del “mal radical“, que según él implicaba que la especie humana poseía “una propensión natural al mal” y que este, en definitiva, “radicaba” en todas las personas.

En 1951, Hannah Arendt retomó este concepto en su libro Los orígenes del totalitarismo, en el cual no solo habló del “mal radical”, sino que amplió el concepto, en función de los crímenes del nazismo, indicando que existe un “mal absoluto“, que tenía -tiene, como lo expresó Urrutia- tres características esenciales: “es incomprensible, incastigable e imperdonable“.

Cuerpos en el camino

La investigación en contra del grupo de Yonni “Petare” se inició en función de una serie de denuncias relativas a extorsiones, que luego llevaron a los detectives de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI a seguir a dos sujetos que, además, estaban implicados en trata de mujeres, en la plaza de armas de Santiago.

En dichos seguimientos, se dieron cuenta que estaban utilizando un automóvil Samsung modelo SM3, que circulaba con patentes falsas, quienes pronto establecieron que los imputados vivían en un cité ubicado en la esquina de calles Sargento Aldea y Cochrane, muy cerca del Parque O’Higgins y también del centro de justicia y el complejo penitenciario de calle Pedro Montt.

La noche del 21 al 22 de agosto los detectives notaron algo inusual en la rutina de los sospechosos.

Como explicó el jefe de la Brico, el subprefecto Juan Pardo, se trata de “un comportamiento anormal con respecto al tránsito de los vehículos que utilizaban esta organización criminal, pudiendo establecer que uno de los vehículos había salido por la ruta 68, hacia Viña del Mar, pero no obstante, por cámaras, logramos establecer que posteriormente se devuelve a los pocos minutos en dirección a Santiago, acción sumamente sospechosa”.

El subprefecto agregó que por la experiencia, intuían que se había cometido algún delito, en referencia -sin decirlo- al verdadero vertedero de cadáveres que el TDA tenía en el camino a Valparaíso, a la altura de Curacaví, donde en 2022 la PDI también encontró los cadáveres de tres personas que habían sido asesinadas por la célula del “Caracas” (Wilkén Rondón), un grupo del Tren de Aragua especializado en secuestros.

Ante ello, detalló el oficial, “realizamos en la cercanía de la ruta 68 un rastreo por diversas arterias que cruzan esa vía, logrando ubicar a un cuerpo que había sido arrojado al costado de la vía”.

Luego de los peritajes de rigor, efectuados por la Brigada de Homicidios, la Brico siguió vigilando a los sujetos, quienes volvieron a realizar un viaje de este tipo: “nuevamente este vehículo había mantenido un movimiento anormal, pero esta vez direccionándose hacia el sector de Alhué, donde también realizan ese movimiento e inmediatamente se devuelven a Santiago. Por tal motivo, al realizar el rastreo, ubicamos un segundo cuerpo que estaba envuelto” dijo Pardo.

En lo que también es un comportamiento anómalo en el TDA, tanto la primera como la segunda víctima habían sido amortajadas con una sábana.

Sobre el primer caso, el fiscal Sabaj indicó que “sabemos que lo ejecutaron mediante disparos y luego lo amortajaron y lo lanzaron donde fue encontrado, en María Pinto. Respecto al segundo caso, hay más información. Se logró determinar que fue torturado en la vivienda ubicada en Sargento Aldea esquina Lord Cochrane. Ahí la víctima fue llevada, fue torturada y luego fue estrangulada, falleciendo producto de esa acción, para luego ir a lanzarla a la quebrada de Alhué”.

Asimismo, como señaló Urrutia en la audiencia, indicó que “como es usual en algunas de estas bandas, ellos graban sus torturas, muertes, y en su celular (de Hidalgo) están justamente las acciones previas, golpes, patadas, cortes, que le provocaron a la víctima que apareció en la quebrada de Alhué”.

También destacó la actitud del magistrado, quien “dio por acreditado el hecho y la participación y, por cierto, la necesidad de cautela, argumentando además el magistrado en su resolución que estas eran penas que deberían llegar al presidio perpetuo calificado, advirtiéndole incluso a los imputados que es probable que terminaran el resto de sus vidas presos”.

Sin oposición a la prisión preventiva

El juez también fue muy duro en la audiencia en la que se formalizó a los dos primeros imputados, Carlos Chirino y José Flores, el 28 de agosto pasado: “los hechos señalados por la fiscalía son de una gravedad absoluta, son muy graves”, indicó, estimando que no había duda de la comisión de los delitos y llamando también la atención respecto de un hecho inédito que sucedió en la misma audiencia: que ambos imputados pidieron a sus abogados que no rebatieran la petición de prisión preventiva que formulara el fiscal Sabaj respecto de ellos, algo que el magistrado indicó que “generalmente no ocurre”, agregando que “la explicación evidente es que frente a la fuerza de la investigación fiscal y de los antecedentes, es casi imposible oponerse. O sea, hay un seguimiento por parte de las policías de una manera científica en las cuales ponen a los imputados en los lugares donde se habría cometido el ilícito, los crímenes, perdón, de estas personas, horrendos crímenes que se cometieron, y que la policía, en forma muy rápida, logró establecer en el vehículo”.

Asimismo, destacó que “cuando se habla de que la prisión preventiva debe ser la última medida, esta es uno de los ejemplos claros de la necesidad de tener, lamentablemente, preso a una persona. El señor Chirino está acusado de la máxima pena que existe en la legislación chilena”.

Respecto de Flores, que fue formalizado por la receptación del Samsung SM3 (que fue robado con violencia a su dueño, días antes, en La Cisterna) y por microtráfico de drogas, ya que tenía 52 gramos de narcóticos en su poder cuando fue detenido, destacó un hecho que informó el fiscal: que cuando se percató de que la PDI estaba allanando el cité donde todos residían intentó quemar su teléfono celular, lo que calificó como una conducta tendiente a “ tratar de eliminar antecedentes de los delitos”.

En el caso de Hidalgo, en tanto, el magistrado dijo, al finalizar la formalización, que “evidentemente, de ser condenado, no va a tener ninguna posibilidad de tener una condena que no sea en la cárcel y desde ahora debe quedar en prisión preventiva por esa razón y Gendarmería tomará los resguardos necesarios, primero, para que no se comunique con los demás integrantes… debe quedar en una situación donde tampoco le cause daño a otras personas adentro”, para terminar señalando que “deben adoptarse las medidas necesarias para que la conducta que este señor fue capaz de desplegar no la vuelva a hacer dentro de la cárcel”.