Lampa: Fiscal Nacional confirma hipótesis sobre guerra de facciones del Tren de Aragua

Confirmando lo señalado por El Mostrador el jueves pasado, en orden a que detrás del quíntuple homicidio perpetrado el martes en Lampa se indagaba la posibilidad de que se tratara de una guerra entre facciones del Tren de Aragua (TDA), el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo hoy en Mesa Central de Canal 13, que “es una hipótesis plausible”.

Como informó El Mostrador, el tiroteo es casi idéntico a otro ocurrido en abril de 2023 en la misma comuna, hecho en el cual también hubo cinco muertos, pertenecientes a “Los Orientales”, una de las franquicias del TDA que, sin embargo, entró en guerra con esta a inicios de 2022, debido a la organización criminal madre estimó que les debían dinero por el control de la prostitución en el centro de Santiago. Ello decantó en el secuestro de los líderes de “Los Orientales” y en una serie de serie de homicidios, incluyendo el de Frankeixis Vargas, uno de los cabecillas del Tren de Aragua, encargado justamente de la prostitución, quien fue ejecutado en el subterráneo de un edificio ubicado en Huérfanos 1400.

Valencia no quiso adelantar muchos datos sobre el caso particular de Lampa, pero sí se refirió a la crisis de seguridad que atraviesa el país y que quedó en evidencia esta semana. En particular, no señaló que “todas nuestras mediciones recientes muestran que la tasa de impunidad la hemos ido reduciendo”. Eso si, comparte la frustración de que pese a eso, este tipo de hechos violentos siguen ocurriendo.

Ahora bien, el Fiscal Nacional, comentó las medidas que se le presentaron al Gobierno en materia de seguridad para avanzar en contra del crimen organizado. Valencia especificó que se pretende avanzar en un sistema de vigilancia e intervención de bandas delictuales, en particular, sobre delincuentes prolíficos que, tras ser atrapados y liberados, reinciden en cometer delitos.

Además, apuntó a que este sistema de vigilancia debía ampliarse a adolescentes que cometieran muchos delitos, pues según detalló, cometen su primer delito grave antes de los 14 años. Este proyecto, sin embargo, advirtió que es necesaria una intervención más integral.

Por otra parte, reconoció falta de recursos en la fiscalía. En ese sentido, apuntó que una medida que podría alivianar las cargas de los fiscales en investigaciones más complejas, era la delegación de delitos más simples: “Necesitamos delegar a las policías más atribuciones para investigación de delitos comunes”. Por ejemplo, portonazos y robos de autos.

Con todo, Valencia aseguró que la Fiscalía se ha tomado la agenda de seguridad en serio y deslizó la necesitad de acuerdos en el Congreso: “El tema de la seguridad ciudadana es muy serio. Lo que hoy día que son afirmaciones parte del sentido común, el año pasado no eran tan compartidas por toda la comunidad. Ha habido una evolución hacia un diagnóstico compartid. Lo que me preocupa es cuánto tiempo más nos va a tomar seguir arribando a acuerdos comunes en torno a la importancia de ciertas medidas”.

A propósito del Congreso, el líder del Ministerio Público hizo la salvedad que no tienen muchos problemas para acceder a las cuentas bancarias de las personas investigadas por delitos, pero afirmó que “sería de gran utilidad que la unidad de análisis financiero tenga acceso restringido al secreto bancario”.

Las investigaciones en curso

Dos de los hechos que más connotación pública han tenido este año ha sido el triple homicidio de Carabineros en Cañete y el Caso Hermosilla. Sobre estos, Valencia advirtió que las investigaciones avanzan.

Respecto del asesinato en Cañete, aclaró que “en toda nuestra experiencia, por lo menos en la Araucanía, los casos en los cuales hemos podido identificar, llegar a juicio y condenar a los autores de homicidios de esa naturaleza, son casos que toman más tiempo que en zonas urbanas” e indicó que “ese caso se encuentra todavía dentro de los rangos habituales”. Sobre el avance, aseguró que “tengo base para ser optimista y estoy aún más optimista que hace un tiempo atrás”.

En cuanto al Caso Hermosilla, el conductor Iván Valenzuela le preguntó si era cierto que habría una formalización el próximo mes. Ante ello, Valencia advirtió que el caso tiene varias aristas, que han surgido a medida que avanza la investigación, y que “respecto del propio colega Hermosilla, de la señora Villalobos, los fiscales no han tomado los fiscales no han tomado decisiones que se hayan hecho públicas. Hay una investigación que todavía se encuentra reservada con diligencias pendientes. es una investigación en la que nosotros estamos trabajando en el Ministerio Público, directamente revisando los antecedentes”, aclaró el Fiscal Nacional.

A diferencia de otros casos, “el propio equipo de fiscales es el que está revisando los registros de mensajería de esos teléfonos, no lo hemos delegado en otras instituciones”, dijo Valencia, en referencia al hecho de que en la extracción y pericias de los datos del celular del abogado solo ha participado personal de la fiscalía, sin intervención policial, como es lo usual.

Ahora bien, sobre los resultados, Valencia dijo que “confío en que pronto… así se lo he pedido a los fiscales que se encuentran a cargo de la causa, pronto tengamos resultados”, agregando que “le hemos aportado unos recursos adicionales, para que puedan dar más rápido”.