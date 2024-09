Los caminos que llevan a Chadwick: las huellas del exministro en el caso Hermosilla

Es algo inminente. Andrés Chadwick, exministro del Interior de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, será citado a declarar en calidad de testigo en el denominado caso Hermosilla. Esto, tras una serie de menciones en los chats de su amigo Luis Hermosilla, cuyas conversaciones tienen en jaque a una parte del Poder Judicial, miembros de la clase política y poderosos empresarios.

La divulgación de las conversaciones del abogado, catalogadas por el propio ministro de Justicia, Luis Cordero, como una auténtica “caja de Pandora”, ha dejado varios cadáveres –en sentido figurado– en el camino, algunos lesionados y otros que parecen estar en una suerte de limbo.

Algo así es lo que ha sucedido con Andrés Chadwick, el primo del expresidente Piñera que no solo figura en millonarias transacciones por más de 190 millones de pesos con Luis Hermosilla –su compañero de universidad y con quien compartió oficina en el ejercicio de la abogacía–, sino como un personaje que surge de tanto en tanto en varias operaciones, la mayoría de las veces, incluso, solo con sus iniciales: ACH.

Lo cierto es que hasta ahora varios caminos parecen llevar a Andrés Chadwick y ello se ha tornado más evidente a medida que avanzan las investigaciones, sobre todo después que –como informó La Tercera– la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) denunciara al Ministerio Público que uno de sus consejeros, Augusto Iglesias, recibió una llamada de Chadwick para interceder en el caso STF Capital, la corredora de los hermanos Sauer que fue suspendida por el mismo organismo en marzo del 2023. Por cierto, Iglesias fue subsecretario de Previsión Social durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.

Minvu

Reuniones, comidas y cafés. Esas son las actividades compartidas en los chats entre Álvaro Jalaff –el empresario acusado de montar junto a su familia una bicicleta financiera en Factop– y el abogado de la elite político-empresarial, Luis Hermosilla, donde también aparece mencionado el exministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick. Incluso, los tres llegaron a tener un chat grupal denominado “Amigos”.

“Tú y ACH son mis únicos hermanos”, le aseguró Hermosilla a Álvaro Jalaff en enero de 2019, dos meses antes del matrimonio de este último, en Cachagua, donde también figuraba como invitado Chadwick.

Las conversaciones más antiguas que se recuperaron en la investigación se remontan a fines del año 2016, cuando Álvaro Jalaff realizó una cena en su domicilio, ubicado en Santa María de Manquehue, con el objeto de agasajar al entonces más serio candidato de la derecha en las próximas elecciones, Sebastián Piñera, tras una serie de gestiones realizadas entre Hermosilla y Chadwick, las que quedaron registradas en los chats del abogado.

Como relató El Mostrador, la convocatoria se realizó el 3 de enero de 2017 y asistieron jóvenes empresarios árabes que habrían pagado alrededor de 1 millón de pesos, según confirmó la Fiscalía. El objetivo, expresó el propio Jalaff en uno de los chats, era que “pudieran trabajar juntos” con Piñera.

Con el paso del tiempo, sin embargo, la frase adquirió otras dimensiones. Hermosilla en ese tiempo estaba empeñado en que Álvaro Jalaff se relacionara con Chadwick. “Tienes que mantener como un tesoro tu amistad con ACH. Ese weon va a ser presidente. Cuida un inmenso activo” (sic), le comentó el abogado en una conversación de julio del año 2018.

En su calidad de “activo” político, apenas Felipe Ward asumió en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Hermosilla le dijo a Jalaff que el nuevo ministro era “amigo íntimo de ACH”. “Es mucho más cercano y nos admira”, agregó. El empresario le respondió con una frase que utilizaba siempre en este tipo de casos: “Ahí tenemos que hacer cosas seguro”.

Chadwick también fue mencionado por Luis Hermosilla y Francisco Feres, a propósito de las gestiones que realizaban para aprobar el proyecto Parque Capital en el Minvu, en agosto del año 2020, como un eventual “ministro de fe” en una aparente negociación con Ward y el entonces seremi metropolitano, Manuel José Errázuriz Tagle.

Los permisos de Parque Capital fueron aprobados de manera exprés y la iniciativa se adjudicó 39 millones de dólares, por trato directo, en agosto de ese mismo año, como parte de un programa del Gobierno de Piñera para reactivar la economía pospandemia.

Tras conocerse las gestiones realizadas al interior del ministerio para favorecer al proyecto del Grupo Patio, reveladas por la Unidad de Investigación de El Mostrador, el Minvu ordenó un sumario por eventuales presiones en el gabinete de Felipe Ward, y la Fiscalía Oriente anunció la apertura de una nueva arista en el denominado caso Audios o Hermosilla.

Kai Ambos

Aunque el nombre de Chadwick no aparece explícitamente, la gestión destinada a contratar un estudio en derecho del penalista alemán Kai Ambos se realizó en su beneficio. Eso es lo que se desprende de los chats entre Jalaff y Hermosilla, registrados el 18 de noviembre de 2019, en plena tramitación de la acusación constitucional en contra del entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuyo abogado defensor era precisamente Hermosilla.

-Álvaro Jalaff: Cómo te fue con DS? (Daniel Sauer).

-Luis Hermosilla: Más o menos. Solo 30.

La cifra se refiere a 30 mil euros (25 mil al final) que Daniel Sauer aportó para pagar el documento, que fue utilizado en la defensa del entonces ministro de Estado, acusado de haber omitido acciones para evitar violaciones de los derechos humanos y de transgredir la Constitución durante el estallido social.

Hermosilla reconoció en su declaración judicial que el informe ocupado en la defensa de Chadwick se obtuvo a partir de un contacto que realizó Jean Pierre Matus con el académico alemán y que el dinero de sus honorarios habría sido pagado en dos cuotas por Daniel Sauer, que él mismo habría reembolsado posteriormente. “No recuerdo quién en definitiva se hizo cargo de este gasto”, explicó.

Matus, en tanto, negó al menos dos veces que había tenido contacto con Hermosilla respecto del mentado informe. Tras ello, Ciper informó que Hermosilla le pagó 14 millones de pesos por su participación en la defensa de Chadwick, cuando Jean Pierre Matus ejercía de manera privada su profesión.

Cabe consignar que dos años después de estas acciones, fue Matus quien pidió a Hermosilla un favor, esta vez vinculado a una eventual nominación suya como ministro de la Corte Suprema. El entonces abogado del Ministerio del Interior habría influido en el nombramiento de Matus, al igual que en otras designaciones, cuando sus gestiones favorecieron a otros miembros del Poder Judicial, como Antonio Ulloa y Ángela Vivanco.

Jean Pierre Matus aseguró que había llamado a varias personas que conocía para que entregaran referencias sobre su trayectoria, entre ellas, al abogado Luis Hermosilla. “No le pedí gestiones a mi favor, y desconozco que las hubiese hecho. Solo lo puse al tanto de los antecedentes, dada su cercanía con el Presidente Piñera, quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina al Senado”, señaló a Ciper.

Dos días después de su nombramiento en el Senado, ratificando la propuesta del entonces Presidente de la República, Matus escribió a Hermosilla que “había olvidado darte las gracias por todo”.

Piñera y los 150 millones

La huella de la presencia de Chadwick, hasta ahora, se ha manifestado de manera indirecta, la mayoría de las veces, pero en otras de forma bastante más explícita en los chats. Así al menos lo reflejaba una conversación, de mediados de 2017, entre Hermosilla y Álvaro Jalaff.

“Supiste lo de Chadwixk” (sic), le preguntó el empresario al abogado la noche del 17 de agosto. “Nada hasta ahora”, respondió más tarde Hermosilla.

Pocas horas antes, Jalaff le había comunicado al abogado que tenía que hablar un tema de Piñera con él. “Importante”, le dijo. Luego le informó que se juntaría “el sábado con Maurice (Khamis), José Said y Alberto Kassis” y que “vamos a pasarle 150”, añade, “pero quiero pasarlos directo”.

Es en este momento que Hermosilla, por primera vez, advierte que la conversación es comprometedora y responde: “Ojo con WhatsApp”. Al otro día, Jalaff vuelve a la carga y Hermosilla le señala, tras recibir una aparente respuesta de Chadwick, que puede “ir a su oficina en Apoquindo como a las 11”. “Apoquindo 3300 piso 18”, precisa.

La dirección, mal digitada por Hermosilla, pertenece a la oficina histórica del fallecido exmandatario Sebastián Piñera, ubicada en el piso 18 del inmueble, el lugar donde debía llegar Álvaro Jalaff y encontrarse, supuestamente, con el primo del expresidente, Andrés Chadwick.

Todo indica, según reveló este medio, que Álvaro Jalaff acudió a la oficina de Piñera, pues en el chat hay indicios sobre un viaje en su propio auto, sin chofer, metido “en un taco de mierda”, y hasta habría preguntado a Hermosilla si había estacionamiento en el lugar.

Fuentes cercanas a Jalaff dijeron a El Mostrador que, si bien existió la intención de donar a la campaña de Piñera, eso no se concretó.

CMF

El último episodio donde figura Andrés Chadwick se conoció gracias a un oficio que la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, envió a la Fiscalía Metropolitana Oriente, revelando nuevas comunicaciones que involucrarían al exministro de Sebastián Piñera.

Iglesias, quien es nombrado en los chats como “el amigo de la CMF”, recibió una llamada telefónica de Chadwick, “quien le informó sobre la voluntad de los corredores de STF Capital CB de aportar a la empresa los recursos que fueran necesarios para que esta pudiese dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios”, indicó el documento que publicó La Tercera.

Andrés Chadwick, actual presidente de la Junta Directiva de la Universidad San Sebastián (y que el año pasado, cuando realizó la consulta, se desempeñaba como decano de Derecho), aseguró por medio de un comunicado que le solicitaron realizar una consulta “sobre los procedimientos regulatorios para realizar aportes”, recibiendo por parte “del señor Iglesias una respuesta muy clara en el sentido que todo ello se ponderaba en los procesos de supervisión”.

Tras ello, aseguró que “las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetas a ley de lobby” y que no tuvo “ningún contacto, ni antes, ni después, con ninguna persona relacionada con STF”. En esa fecha, concluyó Chadwick, “no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”.