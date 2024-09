El silencio de Andrés Chadwick sobre el caso Hermosilla que incomoda a Chile Vamos

Las revelaciones de los mensajes del abogado Luis Hermosilla parecen bombas mediáticas que, al detonar, revelan las grietas del sistema político y, con ello, aparece también algún personaje de la política implicado. El último escándalo le explotó a la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y terminó con la suspensión de sus funciones y el inicio de un proceso disciplinario. En la derecha, el que ha aparecido mencionado es el exministro del Interior Andrés Chadwick, y su silencio está incomodando a miembros de su sector.

La diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, en el programa Al Pan Pan, con Mirna Schindler, de El Mostrador, reveló que el silencio del exministro estaba generando complicaciones. “Nosotros somos parte de un pacto y creo que uno tiene que ser en las buenas y en las malas”, comenzó diciendo la parlamentaria.

Agregó que, si bien el caso Hermosilla “no nos está afectando tan directamente”, reconoció que “Chadwick es el que siempre aparece como el hilo conductor de esto”. En ese sentido, Ossandón dijo entender que el silencio del primo del expresidente Sebastián Piñera debe ser porque el proceso está en curso. Sin embargo, señaló que “para nosotros sería bastante agradable que él saliera a decir algo”.

Esto, explicó la diputada, porque “no estaríamos hablando por él o haciendo interpretaciones que muchas veces, incluso, nos podemos equivocar”. Ossandón recordó que Chadwick “es una persona muy respetada en nuestro sector, con una trayectoria, te diría yo, que era de los presidenciables que existían”. Entonces, el silencio “claramente nos complica”, indicó la parlamentaria.

A pesar de eso, la diputada Ossandón siguió con la línea que ha trazado Chile Vamos en el caso Hermosilla. “Tenemos que desechar esto de que cada vez que aparece una persona en un chat de Hermosilla pareciera culpable, al menos tenemos que hacer ese tratamiento”, comentó.

Al interior de Chile Vamos señalan a El Mostrador que, aunque las declaraciones de la parlamentaria son a título personal, sí ven realismo en los dichos de ella, pues reconocen que Chadwick no ha dado muchas explicaciones. A pesar de eso, comentan –bajo reserva– que la línea de la coalición es respaldar el trabajo de los tribunales frente a responsabilidades que son personales y no colectivas.

Así lo explicó el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en un punto de prensa junto a la directiva de Chile Vamos. El foco no está en cómo Chadwick está vinculado, sino en que la palabra de Hermosilla está en duda.

Ramírez declaró que el penalista –que hoy pasa sus días en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber– “decía que tenía contactos con personas de derecha, con personas de izquierda, con jueces, con fiscales, con presidentes de banco, en fin, todo lo que a usted se le ocurra”. En ese contexto, advierte Ramírez, “la Justicia lo que va a tener que determinar es a quién efectivamente llamó o hizo algún favor y qué casos eran simplemente fanfarronería”.

En cuanto a Chadwick, tanto el timonel de la UDI como el de RN, Rodrigo Galilea, han dicho que confían en su integridad moral –cosa que también ha generado alertas en Chile Vamos–, pero insisten en que “nosotros vamos a hacer nuestras todas las sentencias de la Justicia”, acotó Ramírez.

Mientras tanto, dijo el presidente gremialista, “así como lo hemos hecho con personas que han sido, creo yo, injustamente mencionadas, como Álvaro Elizalde o Ana Lya Uriarte, nosotros pedimos también que la presunción de inocencia sea para todos”. Además, agregó que “hace tres semanas que no hay ni un antecedente adicional respecto de Andrés Chadwick y, hasta donde yo sé, no hay ninguna investigación abierta y de las cosas que hemos conocido no hay ningún delito”.