Chats de secretarias de Hermosilla evidencian cercanía de Chadwick con Daniel Sauer

A mediados de esta semana, Andrés Chadwick, citado innumerables veces en los chats extraídos del teléfono de Luis Hermosilla, tuvo que salir a responder públicamente por su eventual vinculación con el caso Audios.

Lo anterior, después que La Tercera informara que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) diera a conocer al Ministerio Público que el exministro del Interior había llamado por teléfono a un alto funcionario del organismo.

La autoridad en cuestión era el comisionado Augusto Iglesias –según transparentó la CMF–, exsubsecretario de Previsión Social del primer Gobierno de Piñera, a quien Chadwick contactó para informarle sobre “la voluntad de los corredores de STF Capital de aportar a la empresa los recursos que fueran necesarios para que esta pudiese dar cumplimiento a los requerimientos”.

La llamada se produjo en el mismo periodo en que STF Capital era fuertemente fiscalizada por la CMF, a comienzos de abril de 2023, instancia que tiene un correlato en las conversaciones entre Hermosilla y Daniel Sauer, donde se menciona el apellido del exsubsecretario.

Por medio de un comunicado, el exministro del Interior aseguró que que no tuvo “ningún contacto, ni antes, ni después, con ninguna persona relacionada con STF”, agregando que al momento de llamar a Iglesias “no me encontraba ejerciendo cargo público alguno”. Asimismo, adujo que “las consultas sobre procedimientos administrativos no están sujetos a la ley de lobby” y que solo “se me solicitó realizar la consulta”.

Sin embargo, en los chats de las secretarias de Hermosilla, Patricia Reyes y Katherine Gorri Muñoz (quien se cambió el orden de sus apellidos, por lo cual en los chats aparece como “Katherine Muñoz”), encargadas entre otras cosas de vigilar quién entraba y salía de la oficina de este, quedaron evidencias en sentido contrario.

“En la oficina de don Andrés”

En efecto, a las 10:10 de la mañana del 19 de junio de 2023, Patricia Reyes le escribió a su jefe: “Don Luis buen día, llegó don Daniel Sauer y otra persona más, están en la Of de don Andrés”. Sauer, por cierto, era no solo uno de los dueños del factoring Factop, sino también de la corredora de bolsa STF.

Tras salir del Gobierno de Piñera, a fines del año 2019 –cuando fue acusado constitucionalmente–, Andrés Chadwick comenzó a compartir oficina con Luis Hermosilla en el cuarto piso del edificio de Patio, ubicado en Alonso de Córdova, periodo en que habría registrado transferencias por más de 190 millones por parte de su abogado y amigo.

En total, Chadwick alcanzó a estar allí más de tres años, periodo en que las secretarias de Hermosilla registraron una serie de visitas de Daniel Sauer, quien a veces llegaba solo, otras con su hermano Ariel y, en menor medida, con Álvaro Jalaff, dejando en evidencia no solo a sus acompañantes, sino también sus encuentros con Andrés Chadwick.

Por ejemplo, el 2 de noviembre de 2023, a las 9:44 horas, Katherine Gorri Muñoz le informó por WhatsApp a Hermosilla: “Don Luis llegó Daniel Sauer acompañado por otro señor a la reunión”. A continuación, aclaró que se encontraban “en la oficina de Don Andrés”. Hermosilla, quien al parecer no se encontraba en la oficina, le respondió dos minutos más tarde: “Llegaré a las 12”.

“Imposible que no se conozcan, si Chadwick era prácticamente la vedette de Hermosilla”, dice un abogado cercano a la causa.

“Es dañino para nuestro sector”

Pese al escueto comunicado explicando las razones de su defensa a la corredora de los hermanos Sauer, lo que más ha incomodado a sectores transversales de la política es el prolongado silencio del exministro del Interior de Piñera, particularmente en Chile Vamos, donde temen que la situación pueda afectar a la oposición de cara a las próximas elecciones municipales y regionales.

“Le hemos pedido no una, dos, tres, cuatro veces al exministro que hable (…). Yo supongo que algo habrá y está empezando entonces a aparecer este goteo que, te digo, es desangrante, es muy dañino para nuestro sector”, señaló a la prensa la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada RN.

La ausencia de planes para enfrentar el caso en la derecha ha sido una de las críticas más recurrentes. “¿Qué estrategia va a haber? Aquí tenemos un caso judicial de un abogado, el abogado Hermosilla, que está siendo investigado, está en prisión preventiva y en algunos chats se ha mencionado una sigla que correspondería a Andrés Chadwick… Hay que dejar que la justicia opere”, comentó el diputado Gustavo Benavente, jefe de la bancada de la UDI.

Evelyn Matthei, la más seria candidata del sector a la Presidencia, apeló al “caiga quien caiga”. “Yo soy muy clara desde el principio, y no quiero ni enredarme ni enredar a nadie. He dicho desde el principio que tolerancia cero a la corrupción… aunque sea mi hermano”, indicó.

El actual ministro de Justicia, Luis Cordero, emplazó a la oposición a encauzar el caso de Chadwick desde “el punto de vista de su responsabilidad pública, teniendo en consideración que en este aspecto el debate es político y no jurídico”.

“Esto es bien importante porque, si es político, el debate no se centra en si es culpable o no. Si es político, es un tema estrictamente de rendición de cuentas, de la forma en que se ejerce una función pública”, explicó el jefe de la cartera.

El abogado y exembajador de Chile en Estados Unidos, Genaro Arriagada, se refirió también a la situación del exministro del Interior en el programa Al Pan Pan de El Mostrador, asegurando que consideraba fundamental que la investigación se haga rápido para evitar la percepción de que los intereses particulares cubren el asunto.

“Si esto ocurre, tiene que ser castigado, y ojalá se haga lo más pronto posible, porque, si no, la gente va a quedar con la idea de que un conjunto de intereses fácticos echaron tierra a este asunto apenas iniciado”, comentó en el programa conducido por Mirna Schindler.

En tanto, el presidente de la comisión investigadora del caso Hermosilla, el diputado socialista Daniel Manouchehri, aseguró a El Mostrador que Chadwick mintió respecto a su vínculo con Daniel Sauer, agregando que su defensa ante la acusación constitucional fue pagada por el empresario, en referencia al informe de Kai Ambos, y que hasta lo habría defendido ante la CMF.

“Llama mucho la atención que el señor Chadwick esté escondido y que no haya tenido la capacidad de poder enfrentar a la prensa, como él habitualmente lo ha hecho. La pregunta, en el fondo, es por qué evita responder a la prensa. ¿Lo estará haciendo por miedo a que sus palabras puedan inculparlo o incriminarse en alguna acusación? Nosotros hemos sido muy claros al respecto, el señor Chadwick ha estado en el corazón de la red del señor Hermosilla”, concluyó.