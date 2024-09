Falsos reenvíos: el modus operandi de Leonarda Villalobos para embaucar a sus clientes

“Hoy día para mí la Leo es familia. Nos estábamos conociendo recién. Me cobró gamba 40. Me dijo ‘le voy a tirar gamba al Servicio (de Impuestos Internos) para arreglar tu huevá. Son 40 para mí’. Nos estábamos conociendo y ya encontré que me cobró súper barato. Mi huevá eran 3.500 palos, con mi casa embargada y giro del Servicio hecho. Y le pagué cero al Servicio. Y a la Leo le pagué 140 palos. O sea, y por lo demás creo que ya prescribió (risas). Fue todo un éxito”.

Quien habla es Daniel Sauer, uno de los dueños –junto a su hermano Ariel– del factoring Factop y controlador de la corredora de bolsa STF. Su voz, ufanándose de haber pagado $140 millones a la abogada Leonarda Villalobos para lograr un “perdonazo” del SII, quedó registrada en el polémico audio “Némesis” (como la diosa de la venganza), que destapó la olla del denominado caso Hermosilla o Audios.

La risotada de Sauer tras decir que “con mis huevás los huevones se llevaron gamba” era escuchada por Villalobos y el abogado Luis Hermosilla, según evidenció la grabación de esa reunión realizada en junio del año pasado en el edificio del Grupo Patio, en Alonso de Córdova, Vitacura. Este registro –como reconocieron los mismos implicados– fue hecho por la mencionada abogada y luego filtrado a la prensa en noviembre por Rodrigo Topelberg, exsocio de los hermanos Sauer.

Todos los mencionados hasta este punto se encuentran en prisión preventiva a raíz del también llamado caso Audios, entre otros delitos, por estafa, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios.

La grabación reveló aristas –como la del Poder Judicial y el exministro Chadwick– que se siguen conociendo hasta el día de hoy. Podría haber más en camino, ya que –según el audio– no era la primera vez que le pagaban a funcionarios del SII y de la CMF a cambio de información.

Sin embargo, según revelaron a El Mostrador quienes están en el núcleo del caso Hermosilla –cuyo caso madre es Factop–, el tema del SII fue el primero en encender alarmas y al que se volcaron “de cabeza”.

Eso sí, si bien el funcionario del Departamento de Asistencia al Contribuyente de la Dirección Regional Oriente del SII, Patricio Mejías, y el ejecutivo de cobros de la Tesorería General de la República, Renato Robles, se encuentran con arresto domiciliario imputados por cohecho en esta arista, hasta el momento la Fiscalía no ha encontrado ningún indicio de algún delito respecto al perdonazo a Sauer.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la Fiscalía, entre febrero y agosto de 2023, una sociedad de Villalobos –Steuern Asesorías– le transfirió $13,5 millones a Mejías. “Algunos eran por concepto de pago por mis acciones, y los otros eran por concepto de pagar algún impuesto relacionado con las empresas que ella me indicaba y por las que yo hacía las gestiones”, declaró el funcionario del SII. En tanto, el funcionario de la TGR, Renato Robles, habría recibido, al menos, $1,5 millones entre marzo de 2019 y febrero de 2023, “por las asesorías y trabajos que yo realizaba a Leonarda Villalobos”.

Le “acomodó” el discurso a lo que Sauer quería escuchar

Poco espacio para la risa debe haber en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, pero lo que logró la “gestión” de Leonarda Villalobos –quien según Hermosilla es una “psicópata bien orientada”– fue la prescripción de las multas aplicadas a Sauer. De ahí su celebración en la reunión. Sin embargo, lo que Sauer aparentemente desconocía al momento de la grabación era el modus operandi utilizado por la abogada.

Y es que, si bien en la grabación Daniel Sauer menciona un monto de $100 millones destinados al pago de sobornos y otros $40 millones para los “honorarios” de Villalobos, la abogada luego declaró en una entrevista con el noticiero de Chilevisión –el 14 de mayo de este año– que “nunca se pagó un soborno”.

“No hay ni un pago a nadie, o sea, esto fue un caso armado con un cuaderno y un lápiz mío, con información que yo recabé, que yo busqué”, dijo, asegurando que “no hay nada en Impuestos Internos que sea disímil a esto, no hay nada en la Comisión para el Mercado Financiero que sea disímil. Aquí no hay ni un cohecho, no hay ni un soborno”.

Pero la Fiscalía acreditó que ella estuvo en el Departamento Jurídico de la Dirección Oriente del SII justo antes de que se anulara el pago que debía hacer Sauer. También, que visitó oficinas de la Dirección de Grandes Contribuyentes este año, cuando se fiscalizaban miles de facturas emitidas por sociedades en torno a la empresa de factoring controlada por Sauer.

Algo no cuadra, pero los fiscales del caso, sobre la base de la declaración tanto de la propia Villalobos como de Sauer, tienen una pista clave.

Fuentes de la investigación revelaron a El Mostrador que Leonarda Villalobos le decía a Daniel Sauer que solo debía pagar $140 millones, “súper barato”. Considerando que eran $40 millones para ella y $100 millones para el SII, ante una multa de más de $3 mil millones, Sauer “pagaba altiro”. O sea, según quienes conocen la investigación, hay gente que piensa que el mejor abogado es el que hace este tipo de cosas, el que tiene “movidas”. No obstante, algo sigue sin cuadrar, si Villalobos aseguró que no había sobornos.

El tema es que –de acuerdo con su propia declaración– Villalobos le “acomodó” el discurso a lo que Sauer quería escuchar. Leonarda es “una persona bien particular”, reconocen desde la Fiscalía, revelando finalmente su modo de operar “en buena lid”.

Lo que hacía era enviar mensajes por WhatsApp a su hijo o a personas cercanas a ella para que se los reenviaran. Así, el mensaje aparecía como “reenviado” cuando ella lo remitía a Hermosilla o a Sauer.

Es decir, les hacía creer que, por ejemplo, algo le acababa de decir José Antonio Gaspar (director jurídico de la CMF mencionado en el audio). Mensajes como “te estamos ayudando”, finalmente no eran parte de conversaciones reales con Gaspar.

Villalobos tenía, de alguna manera, una forma de proceder mediante la cual iba engañando a las personas que estaban con ella. Les hacía creer que tenía “la mano” para lograr un “favor” en alguna institución, cuando en realidad no era así. Eso lo comprobaron los persecutores en su teléfono, ya que aparecían esos mensajes reenviados.

Cabe mencionar que la empresa de los Sauer se encontraba bajo las pesquisas de la CMF, tras ser suspendida por infracciones a requisitos financieros (documentación y patrimonio). Según la querella del Servicio de Impuestos Internos, defraudaron a más de 100 clientes por casi $13 mil millones mediante la emisión de facturas falsas.

Según dijo Luis Hermosilla en la reunión grabada, le adeudaban $10 millones a un funcionario del SII que les entregaba información. Y tenían otra deuda con un funcionario de la CMF: “Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás”, le dice a Sauer, como consta en el audio de la cita. En el diálogo, Hermosilla argumenta la necesidad de que Sauer arme una “caja negra” para los gastos. Todo esto es parte de la investigación.

“Intereses contrapuestos”

Daniel Sauer creyó que eran $40 millones para Villalobos y $100 millones para el “soborno”. De hecho, en algún momento, los propios fiscales pensaron que Gaspar era el funcionario implicado, pero luego se percataron de la maniobra. Descubrieron que el mensaje que supuestamente escribió Gaspar no tenía nada que ver con él. Ella lo escribió y se lo mandó al hijo, el hijo se lo mandó de vuelta y ella se lo reenvió a Hermosilla y a Sauer.

Por eso, las declaraciones que se han tomado han estado, en su gran mayoría, con reserva, ante la aparición de nuevos antecedentes sobre los imputados. Ahora bien, tras conocer el modus operandi de los mensajes reenviados, desde el Ministerio Público reconocen que, en su declaración, Sauer no estaba inventando lo que decía, pero a su vez era una versión de otra imputada (Villalobos). Claramente, hay intereses contrapuestos en declaraciones que “no se ajustan a la realidad investigativa”.

Desde la Fiscalía enfatizan que no han encontrado indicios de que efectivamente se haya pagado un soborno a alguien del Servicio de Impuestos Internos por el perdonazo. “No, esto es lo que es, nomás”, concluyen.

La investigación continúa

El lío de Factop, la causa madre del caso Hermosilla, ya tiene una serie de aristas derivadas: el pago a funcionarios del SII y de la CMF, y el vínculo con los hermanos Jalaff –fundadores del Grupo Patio–, relacionados con el caso como los principales favorecidos con este financiamiento ilegal. Álvaro y Antonio Jalaff y sus empresas relacionadas, “con o sin conocimiento de la ilicitud de estos fondos, se habrían aprovechado de ellos”, acusó Topelberg en su querella de agosto de 2023.

Lo primero no solo alertó al Ministerio Público, sino también al propio SII, que llevó a cabo una investigación interna a cargo del Departamento de Fiscalía Administrativa. Esa indagatoria resultó en la suspensión, en noviembre, de cinco funcionarios, pero la medida duró poco: en febrero, el SII reintegró a los afectados, y el Ministerio Público los mantiene en calidad de testigos en su causa.

Los hijos de Leonarda Villalobos –quien fue colaboradora externa del factoring Factop– también han tenido participación en el caso.

Previo al arresto de los involucrados, dos de ellos, Isabella y Alessandro Bratti Villalobos, ambos estudiantes universitarios y asesorados por la abogada Alejandra Borda, presentaron una querella contra los hermanos Ariel y Daniel Sauer, su padre Alberto Sauer, y también contra Rodrigo Topelberg. Ambos jóvenes, que habían invertido sus ahorros en Factop, reclamaron estafa, uso malicioso de instrumento mercantil privado y asociación ilícita.

Con su familia involucrada, Villalobos dijo a la Fiscalía que en el factoring Factop falsificaban su firma para solicitar sus talonarios de cheques y utilizarlos en la “bicicleta financiera” que tenían montada para generar recursos frescos a los Jalaff. Consultada sobre lo que la motivó a apretar el botón rojo en la mencionada reunión, respondió: “Porque aparecían mencionadas mi empresa y la de mi marido y también necesitaba encarar a Rodrigo Topelberg si conocía de esta situación. Pensé que Rodrigo no me iba a creer, porque su mejor amigo era Daniel Sauer, por eso grabé”, dijo.