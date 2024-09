Francisco Vidal critica actual sistema político: “Ningún presidente va a poder gobernar”

El exministro del Interior, Francisco Vidal (PPD) aseguró que el caso Hermosilla reveló las graves falencias que enfrenta el sistema político chileno. Al respecto, aseguró que la “matriz” es cambiar el sistema político, porque en caso contrario, “ningún presidente va a poder gobernar con este sistema”, pero que los partidos políticos chicos y los independientes no quieren estos cambios.

Para Vidal, el problema de fondo no radica en los detalles de cada caso, sino en una crisis estructural del sistema. “Tienes que enfrentar estos temas más allá de la casuística, del compucheo… míralo como sistema”, afirmó en conversación con Al Pan Pan. Según él, la clave para solucionar este problema radica en una reforma profunda al sistema político.

Vidal explicó que la inclusión del Senado en el proceso de nominación de los jueces de la Corte Suprema en 1997 buscaba que los tres poderes del Estado participaran en las decisiones importantes. Sin embargo, señaló que con la fragmentación del sistema político, esta reforma se ha vuelto contraproducente. “Lo que era positivo, termina siendo un problema”, comentó, destacando cómo la polarización política ha hecho más difícil tomar decisiones importantes, como la designación de ministros de la Corte Suprema.

Uno de los puntos clave de su análisis fue la creciente fragmentación del sistema político. Vidal recordó que, en las últimas elecciones de diputados, 27 partidos políticos participaron, pero 12 de ellos desaparecieron al no cumplir con los requisitos mínimos de votos o escaños. “De esos 27, 12 murieron el día de la elección”, explicó, subrayando que la fragmentación hace imposible la gobernabilidad en Chile. A pesar de ello, partidos pequeños y diputados independientes se oponen a cualquier cambio que los afecte. “Los partidos chicos no quieren cambiar el sistema”, aseguró Vidal.

El exministro también criticó el elevado número de diputados y senadores que se autodenominan independientes, cuando en realidad fueron elegidos dentro de listas de partidos. “Hoy día tienes 43 diputados y senadores que se autocalifican de independientes, pero solo tres son realmente independientes”, indicó, refiriéndose a la senadora Fabiola Campillay y a los parlamentarios Carlos y Karim Bianchi.

En su diagnóstico, Vidal ve en la fragmentación del sistema político un obstáculo insalvable para cualquier gobierno futuro. Hizo hincapié en que sin una reforma, ningún presidente podrá gobernar de manera efectiva. “El presidente Piñera ya lo vivió, el Presidente Boric lo está viviendo, y quien sea el próximo presidente de Chile no podrá gobernar con este sistema”, advirtió con firmeza.

Finalmente, Vidal planteó que es necesario fortalecer los partidos políticos y establecer reglas más estrictas, como lo hace Alemania, donde los partidos que no alcanzan el 5% de los votos no tienen representación parlamentaria. “Si no le metes la mano ahí, todo lo demás es música”, concluyó.