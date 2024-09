“Tiene odio”: defensa de Vivanco acusa parcialidad de juez Urrutia tras nuevo allanamiento

En un operativo nocturno que comenzó a las 21:00 horas del lunes 16 de septiembre, Carabineros realizó una nueva incautación en la vivienda de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en la comuna de Las Condes. La acción se llevó a cabo tras una orden del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, y a petición de la Fiscal Regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer.

La intervención del OS-7 de Carabineros fue motivada por la sospecha de que Vivanco podría haber ocultado equipos tecnológicos relevantes para la investigación penal en su contra. Durante la diligencia, se incautaron un segundo celular, una tablet y un computador de su hija, además de un teléfono institucional que Vivanco usaba para sus funciones judiciales.

La medida surge después de que el 11 de septiembre, Vivanco entregara voluntariamente un iPhone 15 y un computador All In One marca Sony. Sin embargo, la Fiscalía cuestionó la entrega parcial y el estado obsoleto del equipo de Sony, que lleva una década fuera de fabricación. También se descubrió un número telefónico adicional a nombre de la magistrada, lo cual llevó a la Fiscalía a solicitar una nueva revisión.

El fiscal Marco Muñoz Becker argumentó que la entrega voluntaria anterior parecía una maniobra para evitar una diligencia intrusiva y sus posibles resultados, sugiriendo un posible ocultamiento de información. La Fiscalía también ha señalado suspicacias respecto a un viaje planeado por la pareja de Vivanco, Víctor Migueles Oteíza, programado para el 17 de septiembre, aunque los detalles del destino permanecen sin confirmar.

En respuesta al reciente allanamiento, la defensa de Vivanco presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones de Santiago para recusar al juez Urrutia. Alegan que el magistrado ha mostrado actitudes públicas y en redes sociales que evidenciarían una falta de imparcialidad, citando la causal N.º 16 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales, que trata sobre la enemistad o resentimiento que podría afectar la imparcialidad del juez.

“Se solicita la recusación del magistrado, ya individualizado, en razón de la causal N.º 16 del artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales“, que supone que “el juez, con alguna de las partes, tiene enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se halla revestido la debida imparcialidad”, señala el documento consignado por la radio Biobío.

Este nuevo desarrollo en la investigación refuerza la tensión en torno al caso de Ángela Vivanco, cuya suspensión de sus funciones judiciales y calidad de imputada ha generado un considerable revuelo en el ámbito judicial y político del país.

Recordemos que el Ministerio Público investiga los delitos de negociación incompatible y cohecho, tras la publicación del newsletter +Política de El Mostrador que reveló que Vivanco, cuando ocupó provisoriamente la presidencia de la Tercera Sala del máximo tribunal, acogió el recurso de protección del Consorcio Belaz Movitec SpA (CBM) y, sorpresivamente, dio vuelta el caso en contra de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). El fallo favorable a los bielorrusos fue el 4 de julio, pero resulta que el presidente de la Corte Suprema recién colocó la causa en tabla el 5 de julio para su revisión, es decir, un día después del fallo. O sea, la instancia resolvió sobre una causa que no estaba en tabla.

Además, una publicación del medio Ciper expuso conversaciones entre Ángela Vivanco y el encarcelado abogado Luis Hermosilla, que datan de marzo de 2018, cuando la jueza habría contactado por primera vez al abogado para obtener un puesto en el máximo tribunal del país en reemplazo de Patricio Valdés. Luego de obtener el puesto, hubo una serie de favores y gestiones realizados por ambas partes.