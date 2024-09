Financiando “sobrevivencia política”: Cristóbal Bellolio en picada contra USS por sueldo de Cubillos

Asegurando que la exministra hizo “muy poca docencia y nada de investigación”, y recordando su frase: “las clases que no se hacen, no se pagan”, el académico de la UAI afirmó que en Chile no existen profesores que por labores universitarias reciban tal cantidad de dinero. “Ni de cerca, ni la mitad”.

