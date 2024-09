Presión sobre Universidad San Sebastián hace caer a Chadwick

No han sido días fáciles para la Universidad San Sebastián. A los cuestionamientos por el millonario sueldo a Marcela Cubillos de 17 millones de pesos por clases que según fuentes de El Mostrador, no se hicieron, se suma la salida de una de las figuras emblemáticas de la casa de estudios. A través de un comunicado el exministro del Interior Andrés Chadwick anunció su renuncia a la presidencia de la junta directiva de la Universidad San Sebastián (USS). “Debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo“, declara en el texto donde confirma su renuncia.

La referencia que hace Chadwick en su comunicado es a las acciones legales que anunció ayer en contra de diputados del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) que redactaron la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco y en la que a su juicio se le imputan delitos. Este anuncio significó la reacción inmediata de los parlamentarios aludidos. El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, respondió al anuncio de Chadwick: “Lo que se relatan ahí son hechos, conocidos por la opinión pública (…) Quiero emplazar al exministro Chadwick a que concurra a tribunales, y que le explique a todo el país cuáles son sus vínculos completos con el señor Hermosilla“, retrucó Melo, quien señaló que no existe injuria en el libelo presentado.

“He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto. Siento el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injuria”, apunta Chadwick, haciendo referencia a las acciones judiciales que anunció ayer en contra de los firmantes de la acusación constitucional en contra de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en donde se le vincula con el abogado Luis Hermosilla.

“Agradezco la confianza depositada en mí en estos años en que he sido parte de la USS. Quiero reconocer también el compromiso y entrega de nuestros estudiantes, académicos y funcionarios, que día a día dan lo mejor de sí para avanzar en el camino”, cierra el texto.

Revisa su declaración completa acá.