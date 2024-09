Raúl Guzmán sufre segundo golpe: declaran admisible querella en su contra por eventuales ilícitos

El secretario general del Senado, Raúl Guzmán, sufrió un nuevo golpe tras la última resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso: el tribunal revocó el fallo del Juzgado de Garantía de Valparaíso que declaraba inadmisible una querella presentada en contra de Guzmán. Por consiguiente, la Fiscalía de Valparaíso deberá investigar eventuales ilícitos cometidos por la autoridad de la Cámara Alta.

El fallo del tribunal de alzada se suma así al anterior revés que sufrió el secretario de la Corporación el pasado 13 de septiembre, luego de que la Corte Suprema ordenara reincorporar a sus funciones al exfiscal del Senado, Javier Norero, luego de ser despedido de manera ilegal por Guzmán.

De manera unánime la Tercera Sala del Máximo Tribunal había ratificado la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que a su vez falló a favor de un recurso de protección presentado por Norero en contra de Guzmán, en donde se estableció que su salida era “un acto de ilegalidad y arbitrariedad”.

Norero fue desvinculado tras la emisión de la resolución Nº P-205/2023, fechada el 29 de noviembre de 2023, donde Guzmán puso fin anticipadamente a sus funciones. Tras su despido, Norero presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por despido ilegal contra el señalado secretario de la Corporación, el cual fue acogido en febrero, y que constituyó la primera derrota de Raúl Guzmán en un tribunal, luego de varias denuncias.

Y ahora, en la acción criminal emitida por el Juzgado de Garantía de Valparaíso se describen una serie de hechos que podrían ser constitutivos del delito de prevaricación administrativa y falsificación de instrumentos públicos por parte de Guzmán: el libelo detalla que “en el mismo momento en que es despedido, a don Javier Norero se le bloquea su credencial institucional que permite el acceso al edificio, y a la oficina en la que resguardaba toda la información referida a su trabajo, se le solicita entrega de notebook personal, en el cual almacenaba digitalmente miles de archivos y se cancela el acceso al respectivo correo institucional”.

Revisa el acta de audiencia acá.

Norero, funcionario del Senado desde el año 2002, ya había denunciado que, desde la llegada de Raúl Guzmán al Senado, se instaló un clima de mayor laxitud en el cumplimiento de la ley.

“Atendida la calidad de funcionarios de carrera de los anteriores secretarios, no se presentaban problemas, por lo menos en mis 22 años. Los secretarios anteriores estaban formados en un ambiente apolítico, no intervencionista, no deliberante, de respeto a la institución y a todos los sectores parlamentarios representados, y en ese marco les resultaba algo incomprensible efectuar un lobby político. Eran sumamente estrictos en ello y apegados a la normativa”, señaló el pasado 9 de agosto.