A 50 años hoy del atentado en Buenos Aires: las últimas horas del general Prats y su esposa

-Al general déjelo ahí no más…que se pudra. Townley llama a Santiago al mayor Pedro Espinoza: -La misión está cumplida mi mayor.

(Esta crónica está construida en base a los antecedentes del expediente judicial del proceso en Buenos Aires, entrevistas en su momento del autor al ex cónsul Eduardo Ormeño y al ex embajador Ramón Huidobro, y las declaraciones del agente DINA Michael Townley en la causa judicial. No hay ficción.)