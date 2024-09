Pablo Ortúzar por sueldo de Cubillos en USS: “En su defensa hay un nivel de cinismo brutal”

Le sigue lloviendo sobre mojado a la exministra de Educación, Marcela Cubillos. Luego de que El Mostrador revelara que la exacadémica de la Universidad San Sebastián recibía un salario de $17 millones por sus labores, un reportaje de Ciper señala que la casa de estudios recibió $1.479 millones desde el Ministerio de Educación, en el mismo período en que Cubillos fue titular de la cartera.

“Si yo quiero el bien de la institución, que cumpla con sus funciones y se vea beneficiada por sus actos, yo no sé cómo podría justificar en ese marco, en esa intención, tomar una decisión como esta“, señaló el antropólogo social e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Pablo Ortúzar, respecto al sueldo de Marcela Cubillos.

En Al Pan Pan, con Mirna Schindler, el académico apuntó a una desproporción “entre lo que se entrega y lo que se recibe. Hay un desequilibrio (…) Aquí alguien utilizó su capacidad de decisión para tomar una decisión que no parece tener una justificación razonable”.

Además, Ortúzar abordó al argumento de que el sueldo de la extitular de Educación podría justificarse como una estrategia para atraer estudiantes, debido al prestigio que traería a la casa de estudios tener a una exministra en su cuerpo docente.

“O sea aquí dicen: ‘esto en el fondo, estos son gastos de publicidad, no nos interesaba tanto el nivel académico de esta profesora, sino que nos interesa su figura pública, porque consideramos que podría atraer estudiantes’. Eso a mí me parece bastante dudoso y discutible: hasta ahora no se ha mostrado ninguna prueba que pueda hacer razonable esa justificación”, señaló el investigador.

De esa manera, el caso de Cubillos y su sueldo recae para Ortúzar “dentro de lo abusivo”, por cuanto “no parece tener ninguna justificación en términos de ganancias netas, ni a la función principal de la universidad, que es la educación, ni a un mecanismo secundario que podría ser el de la publicidad, que son los dos argumentos que se han utilizado”.

Sin embargo, también llamó a “bajar del pedestal” a la academia: respecto a los argumentos que apuntan a que Cubillos no tiene estudios de posgrado ni publicaciones en revistas indexadas como investigadora (algo que en sus primeras defensas declaró ser dentro del plantel de estudios), Ortúzar prefiere restarse de esas conversaciones, por cuanto “la academia es un mundo de peleas muy pequeñas, rencillas chicas“.

“Hay mucha gente que está en una postura que dice: ‘es que si no tiene un doctorado, no tiene unos papers indexados, no sé dónde’… Eso hoy día no es gran cosa. Entonces yo no me iría por ese lado del gremialismo académico para para juzgar este caso”, añadió el investigador, citando el caso del académico británico Niall Ferguson, quien teniendo amplios estudios como historiador dedica sus esfuerzos profesionales en la difusión antes que en la investigación.

La USS como segunda línea de políticos

El investigador del IES también tuvo palabras para la tesis de que el ente educativo serviría como “cuartel de invierno” para el mundo político, del cual podían vivir mientras no tuvieran un puesto en el Gobierno de turno.

“Hay mucha gente trabajando que está dentro de estructuras de sueldos normales, que hace su trabajo, que cumple con obligaciones (…) Convertirla (a la USS) en una especie de casi una fachada para el abuso, yo creo que es una exageración que puede dañar a mucha gente que no tiene nada que ver“, apuntó también Ortúzar, quien no obstante prefiere claridades en el caso.

“Pero sí es muy importante investigar bien cuál es el modelo de negocios que hay detrás de estas operaciones: cómo llega para allá Ward, Chadwick, Cubillos, qué está funcionando ahí, porque también hay más”, reservó también Ortúzar, al señalar además que el rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, proviene no desde la derecha sino que de la Democracia Cristiana.