La “cadena nacional” de Ángela Vivanco a horas de presentar su defensa ante la Corte Suprema

Este viernes 4 de octubre, la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentará sus descargos ante el Pleno del máximo tribunal del país. La jueza, salpicada por el caso Hermosilla, responderá a los siete cargos en su contra que contiene el cuaderno de remoción abierto a inicios de septiembre. Estos cargos están relacionados con causas como la de la “muñeca bielorrusa” y Kodama, así como con otros casos que han reflotado nombres como los de Julio Ponce Lerou y Alberto Le Blanc.

Pero antes de que ello ocurra, la noche de este jueves, Vivanco apareció en tres canales de televisión para adelantar su defensa, expresando enfáticamente lo duro que ha sido el proceso de remoción en su contra y abordando detalles de su relación tanto con el encarcelado abogado Luis Hermosilla como con su pareja, Gonzalo Migueles. Este último protagonizó uno de los primeros golpes tras la revelación de los chats de Hermosilla.

Primero apareció en CNN Chile, que publicó parte de una entrevista con La Tercera. Vivanco partió expresando: “Yo no me siento tratada equitativamente, creo que he sido maltratada”. La ministra sostuvo que ha enfrentado serias dificultades en su defensa, afirmando que sus abogados han encontrado “una gran cantidad de puertas cerradas” y han recibido constantes negativas a sus peticiones. Además, apuntó a filtraciones de información de la propia Comisión de Ética de la Corte Suprema, lo que, a su juicio, refleja una falta de objetividad en el proceso en su contra.

Desde su casa, donde el pasado 11 de septiembre personal de Carabineros incautó su celular y computador, Vivanco se mostró duramente crítica del procedimiento de remoción, afirmando que se ha llevado a cabo de manera apresurada. “Yo siento que no he tenido igualdad de armas, que ha habido un apuro muy intenso en hacer una remoción exprés”, manifestó, añadiendo que —en su opinión— la situación la ha expuesto públicamente de manera perjudicial.

No obstante, reconoció que su remoción es “altamente posible”. “Pero como digo me estoy defendiendo pensando en que prime finalmente un análisis objetivo”, agregó.

Sobre su relación con Hermosilla, la suspendida jueza relató que su conocimiento de él se limitaba al vínculo profesional que tenía con su hermano Juan Pablo y que su interacción durante el proceso de postulación a la Corte fue —reiteró— informativa. “Yo no le fui a pedir que me consiguiera votos. Yo le dije que me ayudaran a saber cómo avanzaba lo mío”, dijo. Sin embargo, reconoció que el contexto actual, donde Hermosilla enfrenta serias acusaciones y se encuentra en prisión preventiva por delitos de corrupción, ha cambiado su percepción sobre esas interacciones.

“Me digo, ¿debiera yo haber mandado Whatsapp con Hermosilla? por supuesto que no”, planteó Vivanco, considerando la actual situación.

El fragmento de la entrevista publicada por CNN Chile finalizó con Vivanco expresando su preocupación por el impacto que esta situación puede tener en la administración de justicia. “A cualquier persona, no se le puede considerar culpable de nada mientras no tenga la posibilidad de defenderse”, concluyó, reafirmando que se siente “adentro (de la Corte Suprema) mientras yo esté haciendo mi defensa”.

“No hubo tal oferta” y “Luis Hermosilla no me consiguió votos”

Cabe mencionar que Gonzalo Migueles es investigado tras revelarse el pantallazo —enviado a Luis Hermosilla—de una conversación suya con el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, en la que le indicaba “buenos días, amigo querido. Doctorado y reemplazo de Armendáriz OK visto bueno”. Dicha conversación se produjo en medio de la postulación del fiscal Palma como fiscal nacional, por lo que se indaga un eventual ofrecimiento de cargo en la Fiscalía Centro Norte, liderada por Xavier Armendáriz.

Consultada por este posible caso de tráfico de influencias, Vivanco aseguró que “no hubo tal oferta, sino que eran más bien al parecer inquietudes de Palma”.

“Yo con esa conversación no tuve ni arte, ni parte, ni ninguna participación. Yo conocí a Palma porque me invitó a unas jornadas de derecho patagónico cuando yo fui a Coyhaique como visitadora. Lo invité a una cena a esta casa mucho tiempo antes de que fuera candidato y posteriormente de eso lo perdí de vista y él mantuvo una cierta relación cordial con mi marido”, argumentó la suspendida jueza.

Su entrevista con el canal 24 horas fue en el mismo tono. Recalcó que “Luis Hermosilla no me consiguió votos” para su candidatura al máximo tribunal y aseguró que la presunción de inocencia, en su caso, “se ha aplicado muy poco o nada porque muchas de las formas que han procedido respecto de mí eran una presunción de culpabilidad, parte de los cargos que se me levantan tienen que ver con situaciones en las que no participé”.

Vivanco argumentó que, “nadie quiere ser sacado de un cargo al que se dedicó en cuerpo y alma de una manera crítica y vergonzosa y por eso siempre la salida de la renuncia puede ser atractiva, pero hay que pensar que si se renuncia y no dice nada, de alguna manera es hacerse cargo que todas las pestes que se han dicho son así y uno se va con la cola entre las piernas diciendo ‘no me haga nada porque estoy de acuerdo con todo lo que usted dice de mí, este no es el caso”.

“He tenido que agotar mis recursos y no solamente eso, sino que también en su momento, cuando ya esté tranquila y me pueda ya haber superado mucho de esto, voy a ejercer las acciones legales que corresponda”, cerró.