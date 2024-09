La última obsesión de Vivanco por las multas de caso Cascadas

Presentado por:

¡Hola, bienvenida primavera! Es imposible imaginar una semana más noticiosa que esta que ya termina. Fue arduo el trabajo que tuvimos para esta edición de +Política. ¡Duró poco el relajo de las Fiestas Patrias!

Los secretos de Ángela Vivanco. Esta semana logramos entender mejor lo relevante de las declaraciones de los relatores de la Corte Suprema para la investigación del cuaderno de remoción de la ministra. Todo indica que las multas del caso Cascadas fueron su última obsesión.

Indignación.En la derecha se agarraron la cabeza a dos manos escuchando las múltiples vocerías que hizo la exministra de Educación y actual candidata a alcaldesa, Marcela Cubillos. Va a ser difícil recomponer relaciones en el sector.

El costillar es mío. Homicidios en Fiestas Patrias e inédita balacera en Bajos de Mena fueron algunos de los temas que oscurecieron la semana de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Está descartada su posibilidad como presidenciable del sector.

El bonus track de esta semana es la entrevista al abogado, académico e investigador Joaquín Trujillo, que con adjetivos novedosos explica la gravedad de la crisis del Poder Judicial. Contamos la teoría detrás de la sugerencia del exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, de postergar el nombramiento de supremos. También damos detalles de la junta directiva del jueves en la Universidad San Sebastián y encendemos las alarmas por tema mapuche.

En nuestra sección Rincón del Lobby trabajamos en detalle el complicado tema del patrimonio de los supremos , para terminar recomendando la película de un gran director contemporáneo.

1

MINISTRA VIVANCO PERSIGUIÓ MULTAS DE CASO CASCADAS

Una manera especial de trabajo. La declaración de cinco relatores de la Corte Suprema es una de las piezas clave que tiene el cuaderno de remoción que abrió el Pleno el 9 de septiembre pasado a la ministra Ángela Vivanco. Como contamos en la edición anterior, varios relatores coincidieron en señalar que «había causas en que la ministra sabía más que nosotros». Esta semana supimos cuáles eran esas causas.

Esa frase –«sabía más que nosotros»– que tanto preocupó en el Palacio de Tribunales es relevante, porque un juicio justo exige que los ministros no tengan información extra sobre la causa que revisan, para que su voto sea autónomo e independiente. La idea es que tomen su decisión escuchando los datos que exponen los relatores y, en caso de que aleguen abogados de las partes, escuchando los argumentos de esas partes, «deben fallar por lo que se les presenta». Un juez me agregó que el Código Orgánico de Tribunales establece que «los jueces no pueden elegir causas» y consideró «amoral» que un magistrado exija ver una causa.

El caso de la «muñeca bielorrusa», que contamos hace tres semanas, podría ser demostración de que la ministra Vivanco tuvo tratamientos especiales con algunas causas. El Ministerio Público está investigando la arista penal del caso y es parte del cuaderno de remoción. Lo nuevo es que ahora se incorporó otro dato a raíz de las declaraciones de los relatores. La ministra Vivanco llevaba semanas persiguiendo o preguntando por tres causas específicas.

Después de vacaciones. Según personas involucradas en la investigación, los relatores contaron que la ministra llevaba semanas preguntando por tres causas sobre multas que impuso la otrora Superintendencia de Valores y Seguros (ahora CMF) a importantes ejecutivos involucrados en el caso Cascadas. Vivanco tenía previsto salir de vacaciones en septiembre y habría pedido –con éxito, al parecer– que estas causas se vieran en octubre, cuando ella regresara. No quería que se vieran estando en sus vacaciones.

El paquete. El pasado 13 agosto, la Tercera Sala de la Corte Suprema votó a favor de la vista conjunta de tres causas relacionadas con multas de la SVS en el caso Cascadas. Votaron a favor de esa vista conjunta Vivanco, Adelita Ravanales, Diego Simpertigue y la abogada integrante Andrea Ruiz. Luego de este trámite, no estaba clara la fecha en que iba a abordarse dicha vista conjunta y, según las versiones de los relatores, la ministra Ángela Vivanco hizo gestiones para que aquello fuera en el mes de octubre.

Detalles de las tres causas relacionadas con las multas del caso Cascadas : La causa 13867-2024es un recurso de casación que revisaría las multas a Manuel Francisco Bulnes Muzard , exgerente general de LarrainVial, y a Felipe Errázuriz Amenábar, gerente de Distribución Institucional de la misma corredora. La 13868-2024también es un recurso de casación que revisaría una rebaja de multas a Aldo César Motta Camp, exejecutivo de SQM, central en el caso Cascadas y al que le rebajaron las multas de 600 mil UF ($22.739.400.000 a precio de UF del viernes) a 75 mil UF ($2.842.425.000 a precio de UF del viernes). La causa 11868-2024involucra a Banco de Chile Corredora de Bolsas y Canio Corbo, de CHL Capital, entre otros, y es para revisar otra rebaja de la multa que fue aprobada en Corte de Apelaciones.

:

El plan. De haber seguido lo planificado por la ministra Ángela Vivanco, estas causas debían haberse visto en la Tercera Sala presidida por ella, puesto que quien oficia de presidente, el magistrado Sergio Muñoz, estaba inhabilitado junto a la ministra Adelita Ravanales por haber fallado en una causa relacionada con estas. En este escenario, habrían estado en dicha Sala Vivanco, Mario Carroza, Diego Simpertigue y dos abogados integrantes, una composición similar a la que hubo para «la muñeca bielorrusa».

No hay delito.La serie de hechos que afectaron a Vivanco este mes impidieron que se concretara esta revisión de las multas a los involucrados en el caso Cascadas. Sin embargo, esta manera de proceder de la ministra formará parte del cuaderno de remoción que debería conocerse en las primeras semanas de octubre.

2

DERECHA DESCOMPUESTA CON MARCELA CUBILLOS

Impresentable. Un alto personero del segundo Gobierno de Sebastián Piñera y dirigente de uno de los partidos de Chile Vamos, me ilustró el desastre que era para la derecha el discurso de Marcela Cubillos a raíz de su sueldo en la Universidad San Sebastián: «Marcela se echó esta semana tres importantes banderas del discurso de la derecha: la defensa del mérito como vehículo de movilidad social, el rol del sector privado en la provisión de bienes públicos y el triunfo del Rechazo en contra del octubrismo». Todo, a un mes de las elecciones municipales.

Duro golpe al triunfo del Rechazo. En la UDI se agarraban la cabeza cuando Cubillos insistía en que esta era una operación del octubrismo en su contra: «Nadie, en su sano juicio, defiende el sueldo de profesor de $ 17 millones con una jornada de 22 horas semanales, viviendo en España, sin postgrados y publicando libros que son compilaciones de artículos de otros autores, eso solo le da un punto al octubrismo».

En la UDI se agarraban la cabeza cuando Cubillos insistía en que esta era una operación del octubrismo en su contra: «Nadie, en su sano juicio, defiende el sueldo de profesor de $ 17 millones con una jornada de 22 horas semanales, viviendo en España, sin postgrados y publicando libros que son compilaciones de artículos de otros autores, eso solo le da un punto al octubrismo». El arzobispo Fernando Chomali al otro día de la entrevista a Cubillos en T13. Las críticas a la exministra de Educación surgieron de todo el espectro político, académico y de representantes de la sociedad civil, destacando una que hizo el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, que no escatimó en calificativos al respecto: «La falta de humildad, pudor, vergüenza, recato, reconocer los errores y enmendarlos nos está haciendo un daño inmenso como sociedad. Volver a la sencillez en el vivir, la conversación serena, pensar en el otro, la austeridad y el sentido del honor son una gran necesidad para Chile», escribió el jueves en la madrugada en su cuenta personal de X.

Alcaldía de Las Condes no está en peligro. En la derecha y en el oficialismo comparten que este episodio NO afectará la elección de Marcela Cubillos para la alcaldía de Las Condes, pero SÍ tendrá efectos en el sector, que queda vinculado a un discurso de «casta política privilegiada y arrogante», me señaló un dirigente de Chile Vamos. Las Condes es considerada en el ambiente político como un «coto de caza» de la derecha y todo indica que es imposible que pierda este sector político.

Dato importante. En el sector hablaron que Cubillos podría ser «la versión chilena de Trump», por el estilo confrontacional, descalificador e histriónico. En este caso es importante ver los niveles de apoyo que obtendrá en Las Condes. Un buen resultado podría alimentar el surgimiento de una derecha más extrema, que se asociaba al Partido Republicano y que sufrió la derrota en el plebiscito de la segunda propuesta constitucional. Ojo con los resultados de la noche del 27 de octubre.

La UDI en el suelo. La principal perjudicada con la aparición en escena de Marcela Cubillos fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, que optó por guardar silencio hasta el viernes. Matthei, en el seminario del Banco Security de agosto pasado, le recordó al público de empresarios y principalmente de derecha «que hubo un estallido social», donde quedó en evidencia un malestar que no ha tenido respuesta por parte de la clase política. El viernes insistió en el problema de la equidad. Cubillos es lo opuesto al discurso moderado que intenta mostrar Evelyn Matthei.

Paremos el leseo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sorprendió el jueves pidiendo a la Universidad San Sebastián que aclare el sueldo de $17 millones que recibía la candidata a alcaldesa por Las Condes. Las declaraciones de Ramírez concitaron el apoyo de todos los partidos de Chile Vamos. Esta semana habrá distancia respecto al caso.

Lo único que tiene la UDI es una presidenciable. El gremialismo pasa por el peor momento de su historia con los cuestionamientos al último coronel que seguía activo, Andrés Chadwick, sobre quien supimos, el viernes, que declarará como imputado en el caso Hermosilla. También sufrió la salida de Javier Macaya de la presidencia del partido, en medio de la condena por abuso sexual contra menores que afecta a su padre, y su remplazo –como interino y hasta diciembre– por parte del diputado Guillermo Ramírez. Este último confirmó su repostulación y no hay otro rostro disponible.

Fin de la era Chadwick. La ausencia de Jovino Novoa, Pablo Longueira y la decisión de Juan Antonio Coloma de no seguir en política y dejar el camino a su hijo diputado, muestran el descampado en que está ese partido que, paradójicamente, tiene a Evelyn Matthei como la precandidata más popular frente a las presidenciales de 2025.

Un mes para reordenarse. El único nombre alternativo a la candidatura de Marcela Cubillos por Las Condes es la independiente, ex-Evópoli, Catalina San Martín, pero me dijeron que sus posibilidades de imponerse son iguales a cero, porque va con el apoyo de Amarillos y fue una dura opositora a la gestión de la actual alcaldesa, Daniela Peñaloza (UDI). En Evópoli señalan que su liderazgo es complicado, porque «juega muy sola» y no crea lealtades.

3

CAROLINA TOHÁ NO PUEDE COMERSE UN COSTILLAR

Lo que nunca haría la ministra Tohá. En pleno 18, una persona que había estado en esos días con Tohá me ilustró la falta de cercanía que tiene la ministra con la gente con una excelente frase: «A Carolina Tohá le falta aparecer comiéndose un costillar en la fonda, pero eso no lo va a hacer nunca». Las encuestas no son el fuerte de la ministra del Interior.

Números. En la última encuesta Cadem, la titular del Interior aparece en el puesto 11 de la tabla que mide la evaluación del equipo de Gobierno, con 46 puntos de aprobación y 50 de desaprobación. En preferencia presidencial espontánea, realizada en agosto por la misma encuesta, la ministra Carolina Tohá marcó 1%. Y su mejor momento fue en diciembre de 2023, cuando marcó 4%.

El desastre de Bajos de Mena. Entre los colaboradores de la ministra señalan que es difícil que aparezca «comiéndose un costillar», si Tohá es el principal rostro que sale a enfrentar las cada vez más habituales malas noticias en el ámbito de la seguridad y la delincuencia. Pasaron cuatro días de sus polémicos dichos por la cantidad de homicidios en las Fiestas Patrias, y la balacera en Bajos de Mena la enfrentó con el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que la emplazó a «que salga de La Moneda».

Pasó Fiestas Patrias. En La Moneda existe consenso en que fueron desafortunadas las declaraciones de la ministra Tohá sobre el número de homicidios en las Fiestas Patrias y que la oposición criticó duramente, por «normalizar» esos eventos. Tohá tuvo que salir a aclarar al otro día: «Si hubo malos entendidos, que quede claro: cada homicidio es irreparable e inadmisible». El jueves esa polémica no existía, luego del tiroteo en Puente Alto donde murió un menor de 17 años y hubo tres heridos, entre ellos, un niño de 11 años.

Ninguna posibilidad de ser precandidata presidencial. Varios miembros de la ex Concertación y parlamentarios oficialistas han sugerido, en los últimos meses, que Carolina Tohá sea una de las presidenciables del sector, pero dichos promotores hoy coinciden en que es imposible que la ministra asuma tareas de campaña con la seguidilla de eventos violentos que enfrenta cada semana. Un senador cercano a la secretaria de Estado me lo explicó: «En un momento pensamos que la ministra participara en las campañas de nuestros candidatos para las municipales. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra en este contexto».

Prioridades. El foco de la ministra Tohá ahora está en lograr avanzar en la implementación del nuevo Ministerio de Seguridad y mejorar la coordinación de sus equipos.

Cambios importantes. En el último mes salió de la Subsecretaría del Interior el jefe de la División de Gobierno Interior, Enrique Inostroza (PS), que tenía a cargo alinear el trabajo de los más de 40 delegados presidenciales. Lo sustituyó Vanessa Marimón (PS), que viene de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En la misma repartición también salió la jefa de la División de Seguridad Pública, Carolina Garrido (PS), que fue reemplazada por Natalia Silva (PS).

Manuel Monsalve descartaría candidatura parlamentaria. En este delicado escenario, ha trascendido que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), habría descartado renunciar en octubre para competir por el puesto que dejará vacante el senador Jaime Quintana en La Araucanía. Los últimos cambios en la subsecretaría algunos los interpretan como que Monsalve está afinando su equipo para el último año de Gobierno.

4

TRES PREGUNTAS AL ACADÉMICO JOAQUÍN TRUJILLO

El abogado y académico Joaquín Trujillo es profesor en las facultades de Derecho de la Universidad de Chile y de la Universidad de Santiago, y es autor de más de cinco libros, entre ellos, Andrés Bello: libertad, imperio, estilo (2019), que obtuvo el Premio Municipal de Santiago 2021.

Trujillo, que también es investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), analiza en esta entrevista el complejo momento que vive el Poder Judicial y puntualiza: «La Corte Suprema ha pasado por momentos mucho peores» que el actual.

-¿Cuál es el estado de situación de la Justicia chilena?

-La situación de la Justicia chilena es compleja por lo siguiente. La Justicia es, de alguna manera, la parte del sistema que tiene la última palabra frente a los conflictos que se suscitan. Si esa última palabra se desprestigia, pierde credibilidad, eso involucra un deterioro, una reacción en cadena. La impunidad, por lo mismo, en todo orden de cosas, y no exclusivamente en los ámbitos que políticamente interesan, carcome, intoxica las relaciones humanas en general. Por eso es gravísimo el deterioro de la imagen de la Justicia. Es un síntoma alarmante.

-¿El peor momento de la Corte Suprema?

-La Corte Suprema ha pasado por momentos mucho peores. En el siglo XIX, la evaluación que hacía Andrés Bello de toda la judicatura era deplorable y, tan moderado como era, sostuvo que en este caso debía más que en ningún otro “emplearse el hacha”. En la historia reciente de Chile, lo que indicó el Informe Rettig fue muy grave, porque acusó que en los años del régimen militar hubo exceso de formalismo, en unos casos, y defecto, en otros, siempre en perjuicio de los derechos fundamentales involucrados. Algo de esto hay en el problema presente, pero al revés. Los derechos fundamentales, que fueron creados para proteger lo más sagrado de la especie humana, terminan convertidos en formalismos ideológicos. Mientras eso ocurre, el sistema es incapaz de mantener niveles de seguridad mínimos. Exceso, por un lado; defecto, por el otro.

-¿Qué rescatarías de nuestro Poder Judicial?

-Nuestro Poder Judicial se ha actualizado en la incorporación de tecnologías. Muchas de las antiguas opacidades que le eran características han tendido a desaparecer gracias a eso. Aunque hay aspectos que mejorar, la Academia Judicial, que es la vía a través de la cual ingresan nuevos jueces, ha significado un gran aporte.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

Iván Aróstica sale en defensa de ministra Ángela Vivanco. Sorpresa generó en Tribunales la entrevista publicada el lunes en La Segunda, donde el exministro del Tribunal Constitucional (TC) Iván Aróstica sugería postergar el nombramiento de los dos nuevos ministros y el fiscal de la Corte Suprema, que están a punto de concretarse en estos días en el Senado.

En el Poder Judicial interpretaron esta sugerencia como una movida para entorpecer la remoción de la ministra Vivanco. La Corte Suprema actualmente tiene 18 ministros en ejercicio y, para remover a la ministra, se necesitan 11 votos. La estrategia sería inhabilitar suficientes ministros para evitar el quórum necesario para su remoción.

La Corte Suprema actualmente tiene 18 ministros en ejercicio y, para remover a la ministra, se necesitan 11 votos. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y las ministras Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz no van a poder participar de la votación, porque están en la Comisión de Ética que investiga a los ministros.

de la votación, porque están en la Comisión de Ética que investiga a los ministros. La ministra Adelita Ravanales se inhabilitó por su amistad con Vivanco.

con Vivanco. Existen versiones que señalan que la defensa de la ministra Vivanco también podría pedir inhabilitar a los otros cuatro ministros que están siendo investigados: Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier, Mario Carroza y Sergio Muñoz.

De cumplirse este escenario, el Pleno terminaría con solo 9 ministros , dos menos de los exigidos. El reglamento establece que la remoción debe ser por «mayoría total de sus componentes», es decir, necesitan 11 votos.

, dos menos de los exigidos. El reglamento establece que la remoción debe ser por «mayoría total de sus componentes», es decir, necesitan 11 votos. Aróstica es amigo cercano de Ángela Vivanco y trabajaron varios temas, mientras Aróstica estuvo en el TC y Vivanco en la Suprema.

Fue el ministro del Tribunal Constitucional que permitió con su voto realizar el tercer retiro de fondos de pensiones, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera había recurrido a ese organismo para evitar dicho retiro.

cuando el Gobierno de Sebastián Piñera había recurrido a ese organismo para evitar dicho retiro. Iván Aróstica es considerado una persona cercana al mundo militar y al pinochetismo, interesado en las armas al punto de haber publicado un solo libro:Por los cuchillos de Chile: el corvo (Ediciones Caballos de Fuego, 2002).

Indignación entre propietarios de la Universidad San Sebastián (USS). «Esto es lo mejor que le pudo haber pasado a la universidad», me dijo el martes uno de los propietarios controladores de esa casa de estudios, después que El Semanal de El Mostrador diera a conocer la planilla de exfuncionarios del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que recibían sueldo de la USS sin necesidad de cumplir alguna obligación.

Entre los controladores de esa casa de estudios había molestia y preocupación por los antecedentes revelados , y el martes solicitaron a la administración que realizara un informe detallado de la situación, para poder llegar preparados a la reunión de directorio citada para el pasado jueves.

, y el martes solicitaron a la administración que realizara un informe detallado de la situación, para poder llegar preparados a la reunión de directorio citada para el pasado jueves. Los asistentes a esa reunión señalaron que Andrés Chadwick no dio espacio a iniciar la conversación, porque se concentró en leer su renuncia al cargo de presidente de la junta directiva.

Algunos propietarios de la universidad con que hablé coincidieron en señalar que el verdadero responsable de la contratación y sueldo de Marcela Cubillos fue el fundador y expresidente de la junta directiva, Luis Cordero Barrera, que falleció en junio pasado y fue un personaje clave en la institución.

Fue también Cordero Barrera el que convenció a la junta de que Andrés Chadwick debería ser su sucesor.

Pesimismo con Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento a un mes de finalizar su trabajo. En noviembre, los integrantes de la Comisión Presidencial para La Paz y el Entendimiento –que encabezan el exministro Alfredo Moreno y el senador DC Francisco Huenchumilla– deberían entregar una propuesta para resolver el postergado tema de la demanda de tierras mapuche.

Mala señal. El diario El Australde Temuco publicó el lunes un artículo que destacaba la opinión del senador Huenchumilla después de quince meses de trabajo: «Entrando a esta recta final, yo quiero decir que no estoy muy optimista, para ser franco. Yo por lo menos, no quiero cualquier acuerdo, no estoy dispuesto a que esto sea cosa gatopardesca» , haciendo referencia al libro El Gatopardo (1958) de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, conocido por la frase «cambiar todo para que nada cambie».

, haciendo referencia al libro El Gatopardo (1958) de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, conocido por la frase «cambiar todo para que nada cambie». En tanto, el otro presidente de la comisión, el exministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno intentó dar señales de optimismo, diciendo que «estos últimos meses serán decisivos».

Esta comisión comenzó su trabajo en junio de 2023 y debería presentar su propuesta al Presidente Gabriel Boric en noviembre.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 30 de septiembre:

Presidente Gabriel Boric llega en visita oficial a México para participar del cambio de mando.

para participar del cambio de mando. Comisión de Educación de la Cámara analiza con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el retiro de profesores y asistentes de la educación.

analiza con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, el retiro de profesores y asistentes de la educación. Comisión AC ministros Vivanco y Muñoz de la Cámara conoce aspectos generales de la acusación constitucional.

de la Cámara conoce aspectos generales de la acusación constitucional. Comisión AC ministro Matus de la Cámara escucha exposiciones de los diputados acusadores y de académicos invitados.

de la Cámara escucha exposiciones de los diputados acusadores y de académicos invitados. Corte Suprema revisa la apelación sobre el desafuero del diputado Mauricio Ojeda.

Ingresa la Ley de Presupuestos 2025.

Martes 01 de octubre:

Presidente Gabriel Boric participa de cambio de mando en México.

participa de cambio de mando en México. Formalización del general (r) de Carabineros Ricardo Yáñez , y los generales (r) Mario Rozas y Diego Olate.

, y los generales (r) Mario Rozas y Diego Olate. Banco Central publica el Imacec correspondiente a agosto de 2024.

correspondiente a agosto de 2024. Comisión de Salud del Senado revisa el proyecto que establece la ley integral de salud mental.

revisa el proyecto que establece la ley integral de salud mental. Comisión de Hacienda del Senado revisa el proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno.

revisa el proyecto que crea el Servicio de Auditoría Interna de Gobierno. Comisión de Constitución del Senado revisa el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público.

revisa el proyecto de fortalecimiento del Ministerio Público. Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública del Senado continúan el estudio de las indicaciones del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza.

continúan el estudio de las indicaciones del proyecto que establece normas generales sobre el uso de la fuerza. Comisión AC ministra Vivanco de la Cámara conoce los argumentos que sostienen la acusación constitucional.

de la Cámara conoce los argumentos que sostienen la acusación constitucional. Comisión AC ministros Vivanco y Muñoz de la Cámara recibe a la académica Marisol Peña Torres.

de la Cámara recibe a la académica Marisol Peña Torres. Vence plazo de la ley corta de isapres para que el Minsal envíe los proyectos para reformar el sistema de salud.

para que el Minsal envíe los proyectos para reformar el sistema de salud. Comienza nueva alza de la tarifa eléctrica.

Miércoles 02 de octubre:

Comisión de Constitución del Senado discute Fiscalía Supraterritorial.

discute Fiscalía Supraterritorial. Comisión AC ministra Vivanco de la Cámara recibe la exposición de académicos.

de la Cámara recibe la exposición de académicos. Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara recibe a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que dé cuenta de la implementación de las medidas denominadas “18 Seguro”.

recibe a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para que dé cuenta de la implementación de las medidas denominadas “18 Seguro”. Comisión de Constitución de la Cámara tramita el proyecto de reforma que “Modifica la Carta Fundamental para crear un Consejo Judicial encargado de la formación, nombramiento y corrección disciplinaria de ministros de corte, fiscales judiciales y jueces letrados”.

Jueves 03 de octubre:

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara debate en torno al aumento de la delincuencia en la Región de O´Higgins.

Sábado 05 de octubre

Servel presenta listas de los vocales de mesa para las próximas elecciones.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Conflicto en la Corte Suprema desata polémica por declaraciones de patrimonio de ministros y sus familiares. Como lo habíamos adelantado hace algunos meses, cuando se instaló la Comisión de Ética, en julio de este año, se agudizaron las rencillas entre los ministros del máximo tribunal del país y comenzó a circular información sobre sus patrimonios personales.

El tema de las propiedades de los supremos empezó con fuerza tras conformarse la Comisión de Ética para investigar a las ministras Ángela Vivanco y María Teresa Letelier y a los ministros Jean Pierre Matus y Mario Carroza.

para investigar a las ministras Ángela Vivanco y María Teresa Letelier y a los ministros Jean Pierre Matus y Mario Carroza. Luego, se incorporó también al ministro Sergio Muñoz, por la denuncia de una ONG que solicitó investigar el caso Fundamenta , donde se reclamó por el conocimiento anticipado de un fallo desfavorable para dicha inmobiliaria, lo que le habría permitido a la hija de Muñoz deshacer la compra de dos departamentos.

, donde se reclamó por el conocimiento anticipado de un fallo desfavorable para dicha inmobiliaria, lo que le habría permitido a la hija de Muñoz deshacer la compra de dos departamentos. Cuando comenzó a aparecer el nombre del ministro Muñoz, revisamos –en El Rincón del Lobby del +Política del 23 de junio pasado– su Declaración de Patrimonio, por rumores que señalaban que tenía más de 20 propiedades. Pero solo encontramos tres inmuebles relevantes.

El Rincón del Lobby del +Política del 23 de junio pasado– su Declaración de Patrimonio, por rumores que señalaban que tenía más de 20 propiedades. Pero solo encontramos tres inmuebles relevantes. Luego se presentó otra denuncia a la Comisión de Ética, pidiendo investigar el patrimonio del ministro Muñoz, pero que fue desestimada por dicha instancia.

Hace algunas semanas comenzó a circular en Tribunales que era la hija de Sergio Muñoz, la jueza Graciel Alejandra Muñoz Tapia, la que tenía numerosas propiedades. Esta semana, La Tercera publicó la lista de propiedades de Muñoz Tapia, revelando que tenía 26 propiedades, entre departamentos, estacionamientos y bodegas, las que compró entre el 2008 y 2024, por un valor total de $634 millones, según avalúo fiscal. Revisamos su Declaración de Patrimonio y constan los 26 inmuebles, con detalles de gravámenes y prohibiciones de ventas, porque fueron adquiridos a través de créditos hipotecarios. Al cierre de esta edición sacaron la Declaración de Patrimonio de Graciel Alejandra Muñoz Tapia de la página InfoProbidad.

la que tenía numerosas propiedades. Esta semana, La Tercera publicó la lista de propiedades de Muñoz Tapia, revelando que tenía 26 propiedades, entre departamentos, estacionamientos y bodegas, las que compró entre el 2008 y 2024, por un valor total de $634 millones, según avalúo fiscal. Revisamos su Declaración de Patrimonio y constan los 26 inmuebles, con detalles de gravámenes y prohibiciones de ventas, porque fueron adquiridos a través de créditos hipotecarios. Esta semana también apareció información sobre el patrimonio del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, revelando que en su Declaración al respecto tiene ahorros por la importante suma de $1.514.762.473, y 13 propiedades, entre inmuebles, estacionamientos y bodegas.

revelando que en su Declaración al respecto tiene ahorros por la importante suma de $1.514.762.473, y 13 propiedades, entre inmuebles, estacionamientos y bodegas. En el caso de la investigada ministra Ángela Vivanco, en su Declaración de Patrimonio figuran tres bienes inmuebles y deudas por 393.403.285. Los tres inmuebles están ubicados en una dirección en calle Napoleón, en Las Condes, con detalle de gravámenes y prohibiciones de venta, porque fueron adquiridos a través de crédito hipotecario. El inmueble con más valor tiene avalúo fiscal de $107.275.813, mientras que los otros dos podrían corresponder a estacionamiento y bodega, con un valor de $5.548.660 y otro de $2.661.646.

en su Declaración de Patrimonio figuran tres bienes inmuebles y deudas por 393.403.285. Los tres inmuebles están ubicados en una dirección en calle Napoleón, en Las Condes, con detalle de gravámenes y prohibiciones de venta, porque fueron adquiridos a través de crédito hipotecario. El inmueble con más valor tiene avalúo fiscal de $107.275.813, mientras que los otros dos podrían corresponder a estacionamiento y bodega, con un valor de $5.548.660 y otro de $2.661.646. En la lista de propiedades de la ministra Vivanco no aparece la casa ubicada en Las Condes, donde se realizaron recientemente los allanamientos. Cercanos a la ministra aclararon que esa casa es arrendada, que no es de su propiedad.

8

RECOMENDACIONES: PELÍCULA EL OFICIAL Y EL ESPÍA

El director Roman Polanski es uno de mis preferidos. Considero obras maestras sus películas Chinatown (1974) y El cuchillo en el agua (1962), entre otras. Sin embargo, hacía tiempo que no tenía noticias de su trabajo y últimos estrenos.

Esta semana me encontré con una película que no sabía que existía, El oficial y el espía (2019), que trata sobre el famoso Caso Dreyfus de 1894, en que comienza a hacerse evidente el antisemitismo en Francia. No voy a contar más para no hacer spoiler .

que trata sobre el famoso Caso Dreyfus de 1894, en que comienza a hacerse evidente el antisemitismo en Francia. El oficial y el espía se llama en francés J’accuse , en referencia al famoso texto que escribió el escritor Émile Zola para denunciar el caso.

La cinta se estrenó el 30 de agosto del 2019 en el 76º Festival Internacional de Cine de Venecia y obtuvo el Gran Premio del Jurado.

Está disponible en Mubi y Apple TV.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a jmontalva@elmostrador.cl.