“Lapidaria para el Tronco”: así informó el exfiscal Guerra a Luis Hermosilla sobre el caso Torrealba

Nuevos mensajes entre el investigado exfiscal Manuel Guerra y el encarcelado abogado Luis Hermosilla han salido a la luz. Esta vez, revelan cómo el expersecutor consiguió antecedentes reservados de la indagatoria sobre el alcalde de Vitacura, Raúl “Tronco” Torrealba, hoy bajo arresto domiciliario y formalizado por delitos de corrupción.

Según los chats publicados por The Clinic, Guerra, un mes después de su renuncia al Ministerio Público el 31 de julio de 2021, expresó su preocupación por la gravedad de la situación del “Tronco”. En un mensaje, alertó a Hermosilla: “Lo de Torrealba se ve complejo. Creo que si avanzan se pondrá más difícil para él”. La investigación estaba en manos de la Fiscalía Oriente, la misma que Guerra dirigía poco antes de dejar su cargo.

El exfiscal, que pasó a asesorar a la Asociación de Municipalidades para la Seguridad de la Zona Oriente (AMSZO) tras su salida del Ministerio Público, aseguró que no había evidencia tangible en cuanto a dinero malversado, pero planteó serias acusaciones: “No hay platas en cuentas, pero hay declaraciones de gente cercana de que recibía plata mensual de programas Vita que administraba un pelotudo llamado Domingo Prieto”.

Guerra se refería a las irregularidades que rodeaban los contratos municipales, mencionando que el caso podría ser solo “la punta de lanza para cuestionar un par de contratos grandes de Vitacura. El Zócalo y Yutopia”. El primero es un proyecto de supermercados, locales comerciales y estacionamientos subterráneos controlado por la familia Abumohor, empresa que, después de pedir ayuda a Hermosilla en 2019, se adjudicó un trato directo con Junaeb por $126 mil millones. El segundo es un gimnasio de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, amigos de Hermosilla y Chadwick y protagonistas de la arista sobre facturas falsas que utilizaba el factoring Factop.

La situación se torna más complicada al mencionar a Camila Merino, exalcaldesa de Vitacura y militante de Evópoli, a quien Guerra calificó de “conchesumadre cuadrada y talibana”, subrayando su papel en la denuncia de irregularidades.

El exfiscal Guerra también apunta a Antonia Larraín, brazo derecho de Torrealba, contándole a Hermosilla que “fue apretada por el nuevo director de la municipalidad y se fue a auto denunciar a la Fiscalía”.

“La declaración es lapidaria para el tronco”, añadió el exfiscal. Tras ese intercambio, Guerra le comentó a Hermosilla que era cercano a Carlos Rodríguez, uno de los persecutores que llevaba la causa en contra del “Tronco”, entregándole datos sobre la indagatoria.

Luego, el exfiscal volvió a hablar sobre la alcaldesa: “Y la Merino que es terrorista religiosa cree que todo es corrupto. Todo huele mal. Es exagerada y tiene ganas de cagarse a todos. Esos paisanos deben ser para ella lo contrario a lo que su fe fanática le impone. Buenos pal hueveo, cacheros y vividores. A ella eso le da asco”.

“Mi Evelyn Matthei. Ella es otra cosa”

Los chats publicados por The Clinic también muestran cómo Guerra y Hermosilla se referían a la actual alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Las conversaciones se remontan a 2020.

Guerra no escatima elogios al referirse a Matthei: “No así mi Evelyn Matthei. Ella es otra cosa. Me encanta. Somos grandes amigos”. Hermosilla complementa las palabras del exfiscal, describiendo a Matthei como “inteligente y femenina”, y añade que “tiene un lado dulce que la gente no se imagina”.

Guerra continúa expresando su admiración, mencionando que Matthei le llama “querido fiscal” y que frecuentemente recibe comentarios positivos sobre él en diversos medios: “La encuentro chora”, dice, reafirmando su aprecio hacia la militante UDI. Además, no duda en compararla favorablemente con otros políticos: “Mucho mejor que Lavín. Tiene coraje para decir lo que piensa”.

No obstante, la conversación también toca aspectos físicos, con Guerra y Hermosilla elogiando la apariencia de Matthei. “Es guapa”, dice Hermosilla, a lo que Guerra agrega, “rica”.

“Igual aguanta un porrazo”, agrega Guerra, mientras Hermosilla asiente, señalando que “sabe. Ella sabe”.

“Si. Tiene pinta de cachera”, remata Guerra.

En una segunda conversación, el 28 de julio de 2020, retoman el tema, preguntándose por la tensa relación entre Matthei y el exministro y exsenador de RN Andrés Allamand. El penalista le explica que no se llevan bien por historias del pasado. Guerra insiste en que ella le cae bien, dice “nos llevamos muy bien”. Y Hermosilla le responde: “A mi también me cae muy bien. Somos bien cercanos”.

Las conversaciones reveladas también muestran cómo Manuel Guerra le contó a Luis Hermosilla detalles de la discusión interna y la estrategia que desplegaría el Ministerio Público en las causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Además, abordan la defensa de Héctor Espinosa, el exdirector general de la PDI acusado de corrupción.