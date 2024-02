“Esto recién comienza”: la advertencia de Torrealba al revelar desvío de platas con fines políticos

“Esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún“, estas fueron las primeras palabras del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, luego de salir del Anexo Penitenciario Capitán Yáber, el penal que confina a reos de alta connotación pública cuyos delitos no sean considerados violentos.

Este miércoles, Torrealba, quien estuvo en prisión desde el 16 de junio de 2023, quedó bajo arresto domiciliario después de que el Cuarto Juzgado de Garantía modificara la medida cautelar en el marco de la investigación por fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos. Además, reconoció la mayoría de los delitos imputados y pagó más de 200 millones de pesos.

En su salida de la cárcel, el exjefe comunal y exmilitante de Renovación Nacional (RN) negó a la prensa que haya reconocido nuevos delitos, afirmando que solo “le he relatado los hechos al señor Fiscal”. Sin embargo, declaró que “le aclaré muchos temas que la investigación no ha partido a la fiscalía conocer aún“. Así, Torrealba deja la escoba al revelar el desvío de recursos municipales con fines políticos.

Confesión Explosiva

El lunes 12 de febrero, a las 9.45 de la mañana, el exalcalde Raúl Torrealba enfrentó una nueva sesión de interrogatorios frente al fiscal Francisco Jacir y dos oficiales de policía. En una revelación que podría sacudir los cimientos políticos, Torrealba volvió a admitir que recibió dinero en efectivo en sobres, parte de los cuales se destinaron a encuestas de opinión sobre la proyección política de su coalición.

Acompañado por sus abogados Francisco Veloso y Cristián Bawlitza, Torrealba desveló detalles cruciales que llevaron al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a modificar su medida cautelar de prisión preventiva, sustituyéndola por arresto domiciliario total. Además, se comprometió a pagar $100 millones como intento de reparación, sumados a $118 millones en impuestos al SII.

La confesión, consignada por el diario La Tercera, remarca la aceptación por parte de Torrealba de haber recibido fondos, profundizando en detalles hasta ahora desconocidos. Reconoció que algunos de los recursos de los programas municipales, específicamente de Vita Deportes, se utilizaron para encuestas políticas, coordinadas por Renato Sepúlveda —fundador de RN y exdirector de Desarrollo Comunitario (Decom) de la Municipalidad de Vitacura— y el equipo de Decom.

Este giro en la investigación llevó a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a abrir nuevas líneas de investigación, incluyendo el destino de los fondos municipales utilizados con fines políticos. Aunque Torrealba insistió en que las encuestas eran comunes en la gestión municipal, admitió que no conocía las empresas encuestadoras ni su financiamiento.

“Estas actividades fueron coordinadas por Renato Sepúlveda y el equipo de DECOM que con él trabajaba; no puedo afirmar en cuántas ocasiones ni con qué empresas se efectuaron las encuestas, pues no lo sé, pero sí que se solicitó a esas encuestadoras que informaran el estado de las postulaciones políticas en algunas campañas municipales, en particular la del año 2016. Las encuestadoras también ofrecían, y así se hizo, encuestas de los distintos momentos políticos y en particular medición de quienes tenían cargos de elección popular en la comuna y en el distrito, y que no solo se referían al, sector político al que pertenezco, sino a todos”, expuso Torrealba ante Fiscalía.

Otra revelación crucial fue el uso de fondos para financiar viajes en comisiones de servicio y como presidente y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades entre 2016 y 2019. Torrealba detalló cómo obtuvo dinero de Domingo Prieto—quien fue parte del íntimo círculo del exalcalde, pero cuya relación se quebró en medio de las acusaciones de desorden financiero en Vita Deportes y Vita Salud—, en ocasiones sin solicitar viáticos al municipio.

El exalcalde explicó que la entrega de sobres comenzó con solicitudes puntuales a Prieto, ampliándose con la llegada de Antonia Larraín a DECOM en 2018. Los montos entregados oscilaban entre $200,000 y $300,000 por viaje, provenientes de Vita Deportes, y en ocasiones alcanzaron los $5 millones. La entrega se realizaba en sobres en su oficina municipal.

Con esta revelación, Torrealba, que pasó ocho meses en la cárcel, abandona el Anexo Capitán Yaber tras aportar datos cruciales a la investigación, que ahora también podría tener implicaciones políticas.

Cash only

En su salida de Capitán Yáber, el otrora jefe comunal de Vitacura criticó a la prensa, señalando que “hay temas que he reconocido desde el primer día y lo he reconocido el lunes ante el fiscal, y hay otros hechos que ustedes comentan, como que todavía tengo paredes con dinero, y ustedes no han tenido el rigor periodístico de decir que eso es falso”.

Torrealba, antes de irse a cumplir su arresto domiciliario, señaló además que “nunca he pagado ninguna campaña, salvo las mías” y en relación a la entrega de sobres con dinero, afirmó que era “para pagar algunas encuestas de comportamiento de la municipalidad (…) los pagaba en efectivo porque los cobros los hacían solo en efectivo”.

Finalmente, aseguró que “la gente que me conoce, sabe que mi patrimonio antes de ser alcalde, era mayor a cuando me fui de alcalde”.