El cafecito de Ángel Valencia con Hermosilla y Chadwick: el que explica se complica

Un nuevo episodio relacionado con el caso Hermosilla se gestó esta mañana, luego de que Ángel Valencia revelara en dos entrevistas radiales (con radio Cooperativa y T13 radio) una desconocida reunión que sostuvo, luego de asumir como fiscal nacional, con el abogado Luis Hermosilla y con el exministro Andrés Chadwick. Según sus palabras, Valencia supuso que no podía ser considerada como lobby, dado que a su juicio sólo abarcaban temas personales.

Tras ello, diputados como Jaime Naranjo (PS), Andrés Giordano (FA) y Johannes Kaiser (Ind-PSC) salieron a criticarlo con dureza. El primero pidió que Valencia renuncie a su cargo, mientras el segundo coincidió en el mismo sentido, apuntando a que es posible que “en los próximos días se podrían conocer chats donde Valencia tiene contacto con Chadwick y Hermosilla”, según radio Bío Bío. Kaiser, por su parte, dijo que con lo sucedido se dificulta la gestión del fiscal nacional y “a mí no me gustaría creer que él está actuando motivado políticamente”.

Cabe recordar que el 30 de agosto pasado la Fiscalía Nacional informó de la existencia de chats entre Hermosilla y Valencia, los cuales, según indicó el jefe del Ministerio Público, cesaron en julio de 2022 y tenían que ver con un contacto que él pidió al ahora encarcelado penalista, a fin de hablar con Andrés Chadwick (por aquel entonces, decano de la facultad de derecho de la Universidad San Sebastián) con el fin de -según él- terminar un doctorado allí.

Un poco más de una semana después -el 9 de septiembre- entrevistado por Mónica Rincón en CNN, Valencia agregó que “no tengo ningún tipo de mensaje de WhatsApp con él, ni por Telegram, ni por Signal, con el señor Hermosilla, ni durante el periodo posterior a mi postulación al cargo de fiscal nacional, ni tampoco al periodo posterior. Tampoco hay mensajes, quisiera agregar, en los que le pida algún tipo de favores, ni llamados telefónicos, ni le pida que me ayude a la postulación, ni nada por el estilo”.

Sin embargo, tal y como quedó en evidencia esta mañana, hubo contacto personales como él mismo se encargó de explicar, sin ningún tipo de contexto previo que le obligara a hacerlo, al menos evidentes. “Yo tuve una conversación, me junté con Hermosilla a tomar un café y también con Andrés Chadwick, y esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la fiscalía”, explicó en T13 radio.

En Cooperativa argumentó que dicha reunión la hizo “a instancias de Chadwick, para limar asuntos personales y privados que venían de previo al cargo”, agregando que tenían que ver “con el impresentable proceso de postulación, que fue pelea en la mugre”, aseverando que “se inventaron mentiras sobre mí y se metieron con mi familia, fue una cosa francamente asquerosa”.

Posteriormente, a la salida del Congreso, y visiblemente complicado y algo confuso, indicó que “me parece que es importante, ya de una vez incluso, hablar de asuntos que puedan ser privados o personales, respecto a los cuales a uno nunca se le preguntó, pero a la luz de la estrategia y la defensa de intentar ventilar incluso asuntos que no corresponden o que son improcedentes, creo que es preferible incorporar toda la información disponible”.

En dicho contexto, explicó su reunión con él indicando que cuando renunció a la USS, se fue a despedir de Chadwick, en su calidad de decano, momento en que “le digo, por favor, transmítele a Luis Hermosilla, yo no sé si era socio o no de él, que no puede haber participado en esta intervención y haber tratado de evitar de que me nombraran, pero no guardo rencor”.

La reunión

Valencia precisó que solo tuvo tres días para asumir el cargo y “semanas después de mi nombramiento, pero poco tiempo después de haber sido nombrado, me contacta no sé si Andrés Chadwick o su secretaria, ya ni recuerdo, y me dice que Luis Hermosilla quería aclarar ese punto conmigo, porque él efectivamente no tenía participación en aquello y me lo quería plantear personalmente. Es un tema privado y personal, que no tiene que ver con causas, que no tiene que ver con situaciones en trámite, que incluso no tiene ni siquiera que ver con facultades de fiscal nacional”.

Ante ello, aseguró que “le digo que mi agenda está muy complicada, pero que si es posible podía ser un café o un desayuno antes de irme a trabajar en la mañana. Nos juntamos y lo que me planteó fue precisamente esa explicación: me planteó que no había tenido ninguna intervención en esos actos que insisto completamente reñidos a la decencia, y acepto sus explicaciones, y en aquella oportunidad me dice ‘aprovechando que estamos aquí’, me plantea tres preguntas, tres comentarios respecto de causas. Le dije que no era el momento”.

Sobre las causas, precisó que “ni siquiera recuerdo cuáles eran dos de esas tres”, pero la que sí recordó fue relativa al exdirector de la PDI Héctor Espinosa, actualmente formalizado por delitos de corrupción, donde “me dice, por favor, si puedes dar un vistazo a la situación de un eventual procedimiento abreviado del señor Héctor Espinosa, y yo en esa oportunidad le digo dos cosas, en resumen, porque de eso sí me acuerdo muy bien: digo, primero, (que) escapa de mis atribuciones y, lo segundo, voy a hacer como fiscal nacional todo lo necesario, lo que esté a mi alcance, para evitar que delitos tan graves como éste terminen a través de un procedimiento abreviado y de hecho esa es la forma como han actuado los fiscales en la causa y consistente con eso son las instrucciones generales que he impartido”.

Tras ello, dijo que “quiero insistir que nunca más he vuelto a hablar con el señor Hermosilla”, agregando en forma enfática que “era una reunión privada y personal”, aseverando que “ni siquiera estaba dentro del marco de la ley de lobby, porque era un asunto privado y personal, pero hoy día, considerando la forma en cómo la defensa se ha desempeñado, me parece que por razones de prudencia preferí transmitirlo”.

Contradicciones

Ante ello, una periodista de CNN le preguntó por qué reconocía esto ahora, si el 9 de septiembre dijo que no había hablado con él antes de asumir.

-No, no, no, porque efectivamente antes de asumir, nunca hablé con él. O sea, hasta julio de 2022 y nunca le pedí ayuda. Y en eso, me he ceñido estrictamente a los hechos, tal como han ocurrido. Esta conversación es una conversación privada y personal, pero me parece hoy día, en el actual estado de circunstancias, que aun pese a ser una conversación privada y personal, es preferible transparentarla”, puntulizando que “no nos juntamos ni a almorzar, ni nos juntamos a comer, ni nos juntamos a tomar un trago. Tampoco, tampoco, alguien intentó, porque ni siquiera alguien lo planteó, intentó siquiera disimular en una reunión en mi agenda un tema que en realidad no era el propio de la agenda”.

Interrogado sobre si se estaba poniendo el parche antes de la herida, ante posibles nuevas filtraciones de conversaciones entre él y Hermosilla, apuntó que “no existen conversaciones, vuelvo sobre particular: no existen ni más intercambios de mensajes ni nada por el estilo. En el caso de Andrés Chadwick, que sí fue decano, hubo, antes de que me nombraran en la universidad, algún par de mails que le mandé a propósito del tema de la universidad, pero a propósito, yo no era ni fiscal, no trabajaba en la fiscalía”.

Según sus dichos, lo vio en el funeral del expresidente Piñera “y si mi memoria no falla, creo que alguna vez me invitaron a una mesa redonda o algo en la que él estaba, pero ahí mi memoria puede estar fallando, ¿ok?”.

Acto seguido, comentó que “hasta la fecha nadie me ha pedido directamente” en el caso de Chadwick, pero que “si hoy día, en el actual estado de circunstancias y con la información disponible y además con el señor Chadwick, según ha manifestado la propia fiscal Lorena Parra, ella ha manifestado que va a ser citado en calidad de imputado. Si hoy día, en esa circunstancia, alguien me pidiera directamente que me inhabilite o (llegue) en una petición que le afecte directamente, considerando otras circunstancias y otras circunstancias yo me inhabilitaría, pero hago presente que tampoco en nuestra institucionalidad eso depende de mí, porque el fiscal nacional tampoco puede llegar y desprenderse de aquello que le resulte incómodo. Conforme a nuestra legislación, son tres fiscales regionales, elegidos conforme a un procedimiento que establece la ley, los que tendrían que decidir si se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho”.

Consultado sobre si creía en las intenciones de Hermosilla -en orden a que le quería explicar que él no había participado de la campaña en su contra- respondió que “no tengo motivos para no creerle. No tengo motivos para no creerle. Por favor, recordemos que es Hermosilla, ¿no? No el personaje que hoy día está… sino que ese abogado. Y luego, terminando esas reuniones, es cuando él plantea esto”, refiriéndose al juicio abreviado contra Espinosa, a lo que se opuso, según su versión, frente a lo cual explicitó que “respecto a este punto, fue incómodo, pero así lo planteé, fue incómodo, pero le dije directamente: esto no va a ocurrir”.

Asimismo, dijo que “¿si hoy día me arrepiento, con el diario del lunes, sí, hoy día por supuesto me arrepiento, debería haber hablado y haberle dicho en ese momento a Andrés Chadwick que me basta con lo que tú me transmites, muchas gracias. ¿Cuál era el riesgo en ese momento? El riesgo era que la persona que me estaba transmitiendo la petición hubiera quedado con la idea de que todavía conservaba rencor y por eso no lo quería recibir. Yo, lamentablemente, soy de la vieja escuela, creo que las personas se entienden mejor hablando a la cara y escuchando las razones de los demás, esa es la circunstancia”.