Rector Corrales presidente CUECH: “Donde hay recursos públicos las normas tienen que ser las mismas”

El Presidente Gabriel Boric anunció durante la noche del lunes el proyecto de ley que pondrá fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que fijará un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior, el FES (Financiamiento Público de la Educación Superior).

Si bien no es la condonación universal que se había planteado como un compromiso de campaña por el Mandatario, el Ejecutivo sí ingresará una iniciativa que cumpla en parte con las expectativas de un sector del oficialismo. Aunque de manera parcial, porque de 1 millón 200 mil deudores, solo 75 mil se verán beneficiados de manera inmediata (de ser aprobado el proyecto) con la condonación total de su deuda.

Pero el centro del anuncio fue poner fin al CAE y ofrecer una alternativa de financiamiento para la educación superior: “Es una tarea urgente y necesaria”, recalcó el mandatario en cadena nacional.

conversamos con el rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, Osvaldo Corrales, quien reconoce que es momento de un cambio en el método de financiamiento de la educación superior.

“El CAE es una política pública que ya cumplió su ciclo y que es necesario superar. Este es el tercer proyecto que se presenta de cara a superar el CAE como forma de financiamiento”, señaló el rector, quien ve con buenos ojos el consenso que existe sobre la materia.

“Existe una necesidad de dar respuesta a aquellas personas que por diversas razones no han tenido la posibilidad de pagar el CAE, ya sea porque no pudieron terminar su estudio y se quedaron con esa deuda y sus ingresos a continuación no han permitido que se hagan cargo de ese compromiso y eso le ha significado una gran aflicción”.

En esa misma línea también destacó el anuncio en materia de transparencia en el proyecto. Nuevas normas permitirán conocer el estado financiero y la estabilidad de las instituciones educativas.

“Cuando a las universidades del Estado se nos aplicó la ley de transparencia se nos dijo que era porque usábamos recursos públicos, y que en razón de aquello estábamos sometidos a esa regulación. Y cuando se planteó respecto a las universidades privadas desapareció ese argumento, y nos quedamos sólo con el régimen jurídico, con que son privadas“, narra Correa, quien además sentenció que “donde hay recursos públicos, las normas tienen que ser las mismas“, precisamente para que se garantice el buen eso de dichos fondos.

“De lo que se trata es simplemente de que, por vía ley de transparencia, podamos conocer cuánto se gasta en remuneraciones y cuáles son, de forma que permita conocer en qué se están invirtiendo los recursos”.

Además, el presidente del CUECH abordó los resquemores del sector. El rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, expresó que el anuncio del Financiamiento para la Educación Superior (FES) deja interrogantes importantes, como la liberación del copago a todos los estudiantes de los deciles 7, 8 y 9. Medida que estaría pensada para ayudar a los estudiantes y sus familias, pero no considera la sostenibilidad en el tiempo de las universidades

“Efectivamente eso es algo que a nosotros nos parece que debe ser discutido con las simulaciones en la mano, teniendo claro cuáles van a ser esos aranceles y cuáles son las diferencias eventuales que se van a generar”, apuntó también Correa, recordando que las universidades actualmente pueden cobrar una diferencia respecto del arancel de referencia en relación con el decil del estudiante: 20% para el 7°, 40 para el 8° y 60 para el 9°.

“Nos parece que eso va a ser parte de lo que discutamos, porque los efectos que puede tener sobre las instituciones de educación superior, sobre todo sobre su desarrollo, pueden llegar a ser significativos, especialmente en las instituciones más complejas”.