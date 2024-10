“Irací, otro no”: Bachelet oficializa apoyo a Hassler para la reelección en Santiago

Síntesis generada con OpenAI

La ex Presidenta Michelle Bachelet expresó su apoyo a la reelección de Irací Hassler como alcaldesa de Santiago, destacando sus avances en seguridad, limpieza y cuidado de la comuna. Bachelet valoró el trabajo de Hassler en la recuperación de espacios tomados por la delincuencia y en la mejora de la educación pública. La ex Mandataria instó a los vecinos a no retroceder a tiempos de abandono y a votar por Hassler en las elecciones de octubre. Hassler agradeció el respaldo y reafirmó su compromiso con el futuro de Santiago.

