“No soy tu mami, no soy tu hija”: Irací Hassler explicó el video en el que “ahoga” a un hombre

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), reaccionó a las críticas generadas por un video viral en el que se la observa “ahogando” a un hombre en una fuente del Cerro Santa Lucía.

El video es parte del “intro” de una entrevista que concedió al youtuber Hermann Heim, el que supuestamente está siendo “ahogado” por la alcaldesa, mientras ésta le reclama: “No soy tu mami, no soy tu hija, no soy tu prima, no soy tu mami, ¿te quedó claro? Soy tu candidata y tu vecina, Irací otro no”.

Ante los comentarios en redes sociales que calificaron la escena como “violenta”, algunos expertos señalaron que el video refleja la “ansiedad electoral y el deseo de ganar visibilidad en plataformas digitales”.

Sobre ello, Hassler escribió en su cuenta de X: “¡Hola! Vi algunas reacciones diversas a un video que hicimos con Hermann Heim. Antes que la derecha intente desviar la atención y hacer aprovechamiento político, quiero contarles que fue un sketch dentro de una entrevista, recordando una frase machista que recibí en un matinal”.

Añadió que “por supuesto, fue consentido entre dos adultos, sin violencia de ningún tipo. Nuestra campaña avanza a paso firme, quizás por eso algunos se ponen nerviosos. ¡Saludos a todas y todos!”, cerró.