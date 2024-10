Arica: escucha telefónica involucra a concejal DC en caso contra Los Gallegos

La relación de un concejal de la Democracia Cristiana por Arica (Jorge Mollo, quien va a la reelección) con el dueño de los locales nocturnos en los cuales la organización criminal transnacional Los Gallegos explotaba sexualmente a mujeres venezolanas y colombianas, quedó al descubierto en la jornada del miércoles pasado en medio del juicio contra la banda, cuando la Fiscalía dio a conocer una escucha telefónica captada el 8 de septiembre de 2022 por la Policía de Investigaciones, entre Álvaro Muñoz Sotomayor y su socio, Patricio Antonio Urtuvia Herrera.

Muñoz era el representante legal de la discoteca “Ibiza” y junto a Urtuvia eran copropietarios de otro local nocturno llamado “Hollywood”, ambos ubicados en el centro de Arica. Los dos recintos eran utilizados por el grupo de origen venezolano para mantener allí a varias jóvenes venezolanas y colombianas (incluyendo al menos a una menor de edad) que ofrecían servicios sexuales.

Se trataba de “multadas”, como se les denomina en la jerga del Tren de Aragua (grupo al cual pertenecen Los Gallegos), es decir, mujeres que migraron a Chile utilizando los servicios de “Tours Casa Blanca”, la empresa de fachada del Tren de Aragua para el tráfico de migrantes, que les cobraba entre 3,5 y 4,5 millones de pesos por hacer un viaje que se extendía entre 10 y 15 días, atravesando fronteras a pie, en vehículos o incluso en botes improvisados.

Una vez en Arica, las víctimas debían devolver dicho monto y lo hacían por medio de una “multa”, que consistía en el 50% de los ingresos que generaban semanalmente, ejerciendo el comercio sexual. Además de ello, se les cobraba una “vacuna” semanal también, por el 25% de lo que ganaban, por lo cual apenas les quedaba lo suficiente para vivir.

Ello contrasta con el dinero que la PDI encontró en poder de Muñoz, quien –al momento de ser allanado, en la primera fase de la operación “Tren del Norte”– tenía 20 mil dólares en moneda americana.

De hecho, ambas empresas fueron disueltas por un fallo judicial, en función de la Ley de Lavado de Activos. Muñoz, además, fue condenado a tres años y un día por lavado de activos, 541 días por trata de personas con fines de explotación sexual y 61 días por ser parte de una asociación criminal.

En el fallo relativo a las personas jurídicas, el Juzgado de Arica indicó que las mujeres explotadas en esos locales “ingresaban de manera irregular a nuestros país, donde mediante la violencia, el abuso de poder y sobre todo aprovechando su situación de vulnerabilidad se les cobraba un porcentaje de estos (servicios sexuales), dineros entregados a la organización denominada Tren de Los Gallegos, una facción de la organización transnacional Tren de Aragua”.

El mismo documento asevera que Muñoz entregaba ese dinero a Mervin Fagúndez Garrido, uno de los principales líderes del grupo, que a su vez lo enviaba a Tacna.

El concejal

Al ser detenidos Los Gallegos, fueron aprehendidos también varios chilenos. Además de Muñoz, fueron arrestados varios otros connacionales que les proveían de distintos servicios, siendo el más llamativo el caso de Sebastián González, un excarabinero que entregaba armas y vehículos al grupo.

Sin embargo, hasta este momento no se sabía públicamente de vinculaciones –directas o indirectas– con políticos, hasta el audio que exhibió la Fiscalía en el juicio.

Se trata de una escucha que comienza cuando Urtuvia –más conocido como “Toño”– llama a su socio, en septiembre de 2022, cuando ya la PDI les había clausurado los dos primeros locales, un hecho conocido en todo Arica, pese a lo cual de todos modos les entregaron una patente de alcoholes, como se los informó el concejal Mollo.

Muñoz: Aló.

Urtuvia: Álvaro.

Muñoz: Dígame.

Urtuvia: Me acaba de llamar Jorge Mollo.

Muñoz: Ya, ¿y? ¿Qué dijo?

Urtuvia: Dijo “ya, estái listo pa’ ser aprobado el martes, ahora espera hasta el martes nomás”, me dijo.

Muñoz: Buenaaa…

Urtuvia: Y yo le dije… “¿y el decreto cuánto se puede demorar?”. “Una semana”, dijo, “pa’ que voy a cuentearte”, dijo, “pero una semana”. Recién me llamó.

Muñoz: O sea, de aquí al lunes-martes ya estamos abriendo.

Urtuvia: Sí, así que hay que meterle mano nomás al local y ya estoy confirmado ya. Me dijo: “Huevón, pero no le digái a nadie”, me dijo, “no le contís a nadie”. “No, huevón, si no le cuento nada de mis cosas a nadie, pero de repente las ganas de, de abrir, huevón… se te va la voz, pues, le conté a los huevones”, y dijo “no, no le contís a nadie, pero ya estái listo ya, hijo”. Ahora, dijo: “Ya es problema tuyo… vos tenís que cuidar la patente”, me dijo, “tenís que, en diciembre o antes, tenís que ya entregar el certificado de antecedentes, como lo que te pasó ahora, poh, huevón”, me dijo, así que él me llamó y me dijo “ya estái listo pa’l martes”.

Lo que estaba en discusión era la patente de alcoholes, algo esencial para un nuevo proyecto que ambos emprendieron, después que la policía les hubiera clausurado los dos prostíbulos encubiertos como discotecas.

La primera petición de una patente de alcoholes por parte de Urtuvia llegó al Concejo Municipal de Arica el 9 de noviembre de 2021, pero fue rechazada por mayoría, aunque contó con el voto a favor de Mollo. Urtuvia insistió el 2022, argumentando que por desconocimiento no había acompañado todos los documentos para su tramitación.

Finalmente, el 20 de septiembre, fue llevada a votación en el concejo, es decir, 12 días antes de la fecha en que Urtuvia le dijo a Muñoz que –según la información que atribuyó a Mollo– se las habían aprobado.

Escucha parte de la interceptación telefónica realizada por la PDI:

La versión de Mollo

Sobre la escucha telefónica dada a conocer en el juicio, el concejal Jorge Mollo reconoció a El Mostrador que la conversación con Patricio Urtuvia “existió y, lo más probable, es que incluso haya ido a mi oficina de concejal en el municipio, como tantos otros empresarios que preguntan por los trámites de sus patentes. Pero, en ningún caso, mi contacto con el Sr. Urtuvia significó saltarse la fila o hacer una concesión fuera de la ley, porque el trámite de las patentes debe cumplir una serie de pasos hasta llegar al Concejo Municipal, y en esos pasos, un concejal no tiene facultades para intervenir”.

Mollo dijo que “estoy tranquilo sobre mi actuar en el trámite de las patentes de alcoholes del municipio. Esta labor la hice en el marco de mi cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto, Comercio e Industrias del Concejo Municipal, el cual ejerzo hasta hoy. No tengo ningún temor a que me investiguen, por las gestiones que he efectuado, ya que todas y cada una han sido para hacer un municipio más eficiente”.

El concejal dijo, además, que desconocía que Urtuvia era socio de Álvaro Muñoz. Sin embargo, comentó que conocía a este “hace más de 20 años, porque fuimos compañeros de trabajo en la General Motors junto a unos 600 trabajadores, donde además yo fui dirigente sindical. También tuve conocimiento de su caso vinculado a Los Gallegos”.

Cabe recordar que antes de que se iniciara el juicio, el magistrado Sergio Álvarez, que hoy integra la Sala que juzga a Los Gallegos, se trató de inhabilitar, argumentando justamente que conocía a Muñoz, debido a que jugaban fútbol en el mismo equipo amateur, como él mismo lo explicó a El Mostrador. Sin embargo, su inhabilitación fue finalmente desechada.

Nueva investigación

A su vez, el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera Guerrero, confirmó que el Ministerio Público tiene una investigación vigente sobre la entrega de patentes municipales a negocios vinculados a las operaciones de Los Gallegos y que se utilizaban en lavado de activos.

Sobre la escucha telefónica dada a conocer en el juicio en contra de esta banda criminal, dijo que “esta es una cuestión antigua para nosotros. Hace un tiempo dije que venía una arista respecto a funcionarios públicos que estuvieran involucrados de alguna forma, especialmente el tema de las patentes. Nosotros seguimos desde hace mucho tiempo al dueño del night club, Álvaro Muñoz, donde mantenían a mujeres y dinero asociado a Los Gallegos”.

