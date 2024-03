Juez explica relación con uno de los condenados en causa del Clan de Los Gallegos

Tras conocerse que 3 magistrados del Tribunal Oral de Arica presentaron excusas o fueron inhabilitados para eximirse de integrar la Sala que juzgará al Clan de Los Gallegos -brazo operativo del Tren de Aragua en Chile-, el juez oral Sergio Álvarez Cáceres decidió conversar en exclusiva con El Mostrador, para aclarar el vínculo que declaró con uno de los condenados en este caso y que significó su recusación para integrar la tríada de magistrados que asumirá este proceso que se iniciará el 22 de abril.

Álvarez precisó que la relación de tipo amistosa que reveló para conocimiento de las partes del juicio, se refiere a su participación en equipos de fútbol amateur en ligas de Arica, donde habría coincidido en varias oportunidades con uno de los condenados del Clan de Los Gallegos. Se trata del dueño de 2 locales nocturnos, Álvaro Muñoz Sotomayor, quien optó por un procedimiento abreviado en enero pasado, luego de que el Ministerio Público investigara su relación con la banda criminal, al mantener a jóvenes extranjeras que eran obligadas a prostituirse y a pagar dinero a la organización por el ejercicio del comercio sexual.

El propietario de las discotecas Ibiza y Hollywood, dos sociedades anónimas que fueron disueltas por determinación del mismo tribunal, fue condenado a 3 años y un día por lavado de activos, 541 días por trata de personas con fines de explotación sexual (dado que a juicio de la fiscalía cooperó en la indagatoria) y 61 días por ser parte de una asociación criminal.

Sobre el vínculo con Muñoz, el magistrado reveló que “yo he sido futbolista amateur toda mi vida. He jugado en Santiago en ligas inferiores de equipos profesionales hasta antes de entrar a la universidad. He jugado siempre en distintos equipos amateur en Arica. En uno de esos tantos equipos, como en tantos que he jugado, compartí camarín con él”.

Álvarez afirmó que decidió revelar este antecedente ante el Comité de Jueces del Tribunal Oral: “por transparencia dije, yo no estoy inhabilitado en esta causa, como lo he hecho en otras causas, pero quiero declarar que yo lo conozco a este señor, para que la otra parte vea y diga si uno es o no imparcial”.

En efecto, lo que hizo el magistrado fue certificar ante el tribunal que le asistía la causal de recusación del artículo 196, numeral 15 del Código Orgánico de Tribunales, es decir “tener el juez con alguna de las partes amistad que se manifiesta por actos de estrecha familiaridad”.

Esta causal fue validada por la Defensoría Penal Pública, entidad que decidió representarla el mismo 22 de febrero cuando se constituyó la sala, al igual que la inhabilidad esgrimida por el juez Eduardo Rodríguez Muñoz. Ambas causales finalmente fueron acogidas por el Tribunal Oral, dejando fuera a los 2 jueces de la sala judicial que impartirá justicia en el proceso del Clan de Los Gallegos.

El vínculo: “Cosas del fútbol”

El juez Álvarez aclaró que no ha tenido un vínculo de amistad con el empresario condenado Álvaro Muñoz Sotomayor. “Yo a él no lo conozco en su vida privada, ni a su familia, él no conoce a la mía. No conozco a qué se dedica mayormente. Imagino él sabe, porque es más público, a qué me dedico yo. Jamás he conversado aparte de este tema deportivo”, indicó.

Sobre cómo se relacionó con el empresario condenado, relató que “conozco a Álvaro Muñoz hace unos 6, 7 u 8 años. De ahí no lo he visto hasta hace un par de meses atrás. Nos topamos también en una cancha, él por un equipo y yo por otro. Nos saludamos, hola, chao, cómo estái. Y me contó algo de su situación, cosa que yo tampoco tenía claro, porque no tengo acceso a las causas del Juzgado de Garantía. No conozco mayormente quiénes están en esa causa”.

Según recuerda, en una charla que no habría durado más de 30 segundos a principios de febrero pasado, “ahí me enteré de esa situación, yo iba entrando a jugar un partido y él iba saliendo por otro equipo. Él me dice: sabes qué, me pasó esto. Obviamente, me cuenta algo de su situación. Por eso yo manifiesto esta situación (al tribunal) y digo que yo a esta persona la conozco. Ese fue el motivo”.

Agrega que “entiendo que el presidente del tribunal se lo comentó a la Corte de la misma forma y que ese es el motivo de mi recusación. En el fondo era poner en conocimiento esto ante las partes y las partes pueden decidir si estoy o no con la imparcialidad necesaria para tomar la causa. Era necesario decirlo, para que el resto lo supiera que ese es el grado de conocimiento y no otro, y pudieran decir sabes qué, me parece o no me parece”.

Añade que “lo que quiero que quede claro y es lo que le expliqué al Comité de Jueces: yo lo conozco sólo en el ámbito deportivo, alguna vez jugamos en un mismo equipo. Lamentablemente yo no le puedo preguntar a alguien que juega fútbol amateur qué hace, a qué se dedica”, afirmó.

Ante la consulta de si detrás de su decisión de exponer la causal de recusación, existió temor por intervenir en el juicio dado el tipo de organización criminal en juego, el juez negó esta situación. “De ninguna manera, pues en los juicios más complicados de Arica, yo he intervenido, tanto como juez de garantía como juez oral. Yo intervine en la condena del alcalde Carlos Valcarce y también en la audiencia de preparación del juicio oral del alcalde Waldo Sankán y varios concejales. No hay entonces ningún tipo de temor en mí. Esto no escapa mucho de lo que pasa en este trabajo”, expresó.

Respecto de porqué su recusación fue resuelta por los jueces orales con los que comparte tribunal y no fue elevada para conocimiento de la Corte de Apelaciones como lo señala el artículo 204 del Código Orgánico de Tribunales, Álvarez sostuvo que “yo presenté la acusación y eso lo decidió la Sala. Yo ni siquiera he estado allí, porque he estado con feriado legal. Ni siquiera tengo claro lo que se resolvió. Lo que me dijeron es que hubo un par de fiscales y defensores que querían que me inhabilitara en la causa, pero la resolución la da la Sala. A mí no me corresponde verlo”.

En cuanto a la decisión adoptada el jueves pasado por la Corte Suprema de proteger los datos personales de los jueces intervinientes en este juicio, el magistrado dijo que “eso es relativo, porque eso es tan público. Esto ha sido público siempre. Me enteré que era una petición y no sé de cuándo comienza, pero estos datos han estado en los portales públicos todo el tiempo. No sé si será una medida que tenga una gran importancia o no, pero parece razonable, aunque todos saben quiénes son los jueces y cuál es su domicilio”.