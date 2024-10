Defensa de Hermosilla arremete contra fiscal Valencia: “No está contando todo lo que ocurrió”

En una entrevista televisada, Juan Pablo Hermosilla se refirió al caso de corrupción que involucra a su hermano, el expoderoso abogado Luis Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 27 de agosto. El defensor abordó la querella contra el Ministerio Público por filtraciones de chats y el contacto que mantuvo el actual fiscal nacional, Ángel Valencia, con el penalista.

Recordemos que a inicios de este mes, Valencia reveló en dos entrevistas radiales (con las radios Cooperativa y T13) una desconocida reunión que sostuvo, luego de asumir como fiscal nacional, con el abogado Luis Hermosilla y con el exministro Andrés Chadwick. A su juicio, esto no puede ser considerado como lobby, dado que —afirmó— solo abarcaron temas personales.

A raíz de la revelación, asociaciones de funcionarios del Ministerio Público solicitaron al fiscal Valencia que se inhabilite de cualquier investigación ligada al caso Hermosilla.

Hoy, Juan Pablo Hermosilla afirma que Valencia “no está contando todo”. En conversación con CNN Chile, el abogado defensor expresó que no está en una cruzada contra el Ministerio Público. “Quiero ser responsable en estas declaraciones; no quiero producir situaciones institucionales delicadas y que se tienen que resolver”, precisó.

No obstante, planteó que el fiscal nacional ha manifestado “cosas que no son ciertas”. Por ejemplo, sostuvo, cuando Valencia dice que no tuvo más contactos con Luis desde que fue nombrado, “eso no era efectivo”. “Él tiene que corregir eso, y además hay un tema con los contenidos de la conversación”, añadió.

“Yo creo que él no está contando todo lo que ocurrió en esa reunión. Esa es la impresión que tenemos, pero eso hay que investigarlo bien”, aseguró Juan Pablo Hermosilla.

Consultado sobre si la conversación fue para pedir algún favor, el defensor señaló que “eso es lo que hay que manejar con responsabilidad”.

“Como hemos iniciado una denuncia, una acción penal y una querella, lo que queremos es que eso se investigue. Usted me pregunta: ¿cómo está relacionado esto con las filtraciones? Mi tesis, y puedo estar equivocado, es que desde la Fiscalía Nacional tomaron la decisión de usar delictivamente la información a la que no tenían derecho a acceder, del teléfono de Luis, y empezaron a seleccionar ciertos contenidos”, sentenció.

Juan Pablo Hermosilla intuye dos cosas: “primero, que intentaron tapar otras causas; y segundo, que se buscaba causar ciertos daños políticos intencionados”. El abogado recalcó que su hermano no ha cometido delitos y que que los sobornos de los que se habla en el audio que destapó el caso “nunca se realizaron”. En segundo lugar, planteó, “tampoco hay lavado de dinero ni delito tributario”.

“Luis tenía comunicación con numerosos fiscales, incluidos varios fiscales regionales. Se seleccionan algunos mensajes, se escogen los de (Manuel) Guerra, se escogen los comentarios con (Carlos) Palma”, comentó. En ese sentido, Juan Pablo Hermosilla sugiere que detrás de estas acciones podría estar la Fiscalía Nacional.

“Hay otros fiscales que han accionado de mala fe”

Cabe mencionar que el 30 de octubre la Fiscalía Nacional rechazó la solicitud presentada por la defensa del abogado Luis Hermosilla para inhabilitar a la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, encargada del Caso Hermosilla. El argumento de la defensa, encabezada por Juan Pablo, señalaba que Parra habría comprometido su objetividad e imparcialidad debido a la relación previa entre ambos.

El defensor alegó que la fiscal Parra había enviado su currículum a Hermosilla mientras estaba en plena campaña para ser fiscal regional, y además habría solicitado su apoyo en la campaña de su amiga personal Marta Herrera para ser fiscal nacional en 2022.

En la entrevista de hoy, Juan Pablo Hermosilla expresó que aunque la fiscal Parra “se ha equivocado, ha accionado de buena fe”. Sin embargo, acusó que “hay otros fiscales que sí han accionado de mala fe”. Pero, “eso es lo que tiene que determinar la Fiscalía”, argumentó.