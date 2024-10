“Se tenía que ir por la puerta de atrás”: Francisca Millán critica manejo ejecutivo de caso Monsalve

El caso Monsalve continúa su curso: esta mañana se realizó la audiencia de cautela de garantías solicitada por la defensa del exsubsecretario. Esto con el fin de manejar toda la información disponible para organizar de manera consciente su defensa.

En paralelo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, criticó al otrora secretario del Interior por el alegato de inocencia que emitió en La Moneda el pasado jueves. “Que el exsubsecretario haya defendido su inocencia desde el Palacio de La Moneda no corresponde y fue fuera de lo que le explicitaron, además, directamente nuestras autoridades de gobierno”, señaló en entrevista radial.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler: conversamos con la abogada y socia fundadora de AML Defensa de Mujeres, Francisca Millán, quien se expresó como crítica del manejo desde La Moneda del caso Monsalve.

“Me parece gravísimo la decisión que tomaron por parte del Gobierno de dar espacio a esa vocería al imputado Monsalve“, señaló la abogada respecto al punto de prensa que dio el saliente subsecretario el jueves 17 de este mes.

“En ese momento él ya estaba siendo investigado por ese delito, era la razón de su renuncia. Y si bien el Gobierno ha señalado fue con efectos de que él tomara la responsabilidad de comunicar su renuncia, lo cierto es que ya se encontraba en un rol en que le correspondía a la institucionalidad tomar todas las medidas necesarias para proteger en lo posible a la víctima“, agregó Millán, calificando como “desproporcionado” el espacio otorgado a Monsalve.

En esa línea reconoció que era importante, desde un prisma político, comunicar enfáticamente la salida de Manuel Monsalve de Interior. Pero esa necesidad debió canalizarse de una manera diferente puesto que Monsalve “se tenía que ir por la puerta de atrás“.

Continuando con el análisis de la crisis, Millán también se reconoció crítica de las vocerías que rodearon la salida de Monsalve, que para esta ocasión estuvieron a cargo de las ministras Carolina Tohá, Camila Vallejo y Antonia Orellana, además del nuevo subsecretario del Interior, Luis Cordero.

“Ha sido bastante errática la forma de abordar esta crisis (…) Es razonable hacer procesos conscientes, inteligibles y de razonamiento en torno a todas las decisiones. Por lo mismo no me sorprende que estuviesen mediante horas en las que era importante tomar conocimientos, saber detalles, etcétera (…) Lo que creo es el problema es el abordaje estratégico, que se ha demorado y a esta altura tal vez ni siquiera pudo asentarse. Por supuesto que no podríamos esperar un manejo limpio en todos esos sentidos si no se involucró desde un principio la ministra de la Mujer y la ministra Secretaria de Gobierno“, apuntó también la abogada, quien señaló la necesidad de que fueran involucradas en la toma de decisiones desde el primer minuto.

Por lo mismo diagnosticó una falta de autocrítica y de “poner la pelota al piso” al momento de tomar decisiones.

Además la abogada recordó el principio rector a la hora de evaluar casos de abuso sexual: el de consentimiento. “Son ya preguntas comunes porque estamos acostumbrados a responsabilizar a la víctima. ‘¿Qué pudo haber hecho ella diferente para que no sucediera?’. Y lo cierto es que más allá del porqué ―que pueden haber muchas explicaciones―, gran parte de ellas están relacionadas a estas dinámicas de poder: cuánta libertad tenía efectivamente para decir que no“.

E incluso no descarta que la denunciante, de manera libre y consciente, quería juntarse con Monsalve. Sin embargo advierte: “el tema es que esa respuesta es irrelevante para efectos de determinar por qué pasó el delito, y las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer son otras: ¿por qué el subsecretario, siendo la autoridad que era, invita a salir a una trabajadora? ¿Por qué van a ese lugar? ¿Por qué luego va con ella al hotel?”.

“¿Cómo nos preocupamos de que todos sepamos cómo se expresa y entiende el consentimiento? Este tiene que ser libre, tiene que ser inequívoco, tiene que ser entusiasta“, apunta la experta, junto con destacar que aún cumpliendo todos esos criterios aún así es revocable, y en cualquier caso es específico al momento en el que se otorga.