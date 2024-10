Chadwick al emitir su voto: “Hay que dejar que las instituciones funcionen”

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, concurrió a votar al Colegio Huelen, en la comuna de Vitacura. Es su primera aparición pública tras la revelación de su rol en el caso Hermosilla.

En particular en uno de los diálogos encontrados en el celular de Luis Hermosilla, fechado en 2016, el abogado y el exfiscal regional Manuel Guerra, hablan de que deben contactar a ‘Andrés’ para darle una salida al Caso Penta. Se refieren a Andrés Chadwick, amigo y socio de Hermosilla, además de primo y hombre de confianza del Presidente Piñera, según reportó Ciper.

Además Chadwick es uno de los implicados en la arista Parque Capital, en la que la Fiscalía Metropolitana Oriente busca determinar los delitos que podrían haberse cometido en las gestiones para destrabar permisos para la ejecución del proyecto inmobiliario industrial en Lampa.

En la instancia el exministro descartó cualquier irregularidad de su parte en las aristas del caso, señalando que “está claro que no es así. Nunca ha sido así y por esas expresiones me he querellado”.

“He expresado una vieja expresión del expresidente Lagos, y que es una lección para todos: hay que dejar que las instituciones funcionen y dejarlas tranquilas“, señaló consultado por la prensa en el lugar, además de agregar que “no tengo ninguna participación y responsabilidad de nada que se haya dicho públicamente”.

El exsecretario de Estado agregó además que no ha sido citado a ninguna audiencia, aunque cabe destacar que su defensa solicitó una de cautela de garantías. Esto debido a que se habría infringido los derechos constitucionales de Chadwick, quien fue llamado a declarar en calidad de imputado en la arista Parque Capital.