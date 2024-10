Caso Factop: el otro teléfono de Sauer y el “encargo” a La Segunda para publicar notas a su favor

El 13 de septiembre pasado, Antonio Jalaff, uno de los fundadores de Grupo Patio, declaró ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en el marco del proceso sancionatorio iniciado por el ente regulador, sobre su participación en la gestación del fondo Capital Estructurado I –conocido coloquialmente como “Fondo Corneta”– y gestionado por LarrainVial Activos AGF.

Ante el fiscal de la Unidad de Investigación de la CMF, Andrés Montes, el empresario confesó que la creación del fondo fue para darle “viabilidad de pago” a sus acreedores, buscando convertir su deuda en una participación indirecta en Grupo Patio, y así saldar un agujero financiero estimado en más de US$ 30 millones. Sobre el rol de LarrainVial Activos AGF, el empresario reconoció que la administradora de fondos tendría “conflictos de intereses”.

“Es socio de Patio, tiene los fondos de Patio y tiene el fondo conmigo”, aseguró Antonio Jalaff. Su hermano Álvaro, en tanto, confirmó ante la CMF la misma tesis. “A LarrainVial le interesaba porque eran siete fondos en Patio y porque nosotros éramos los rostros. Que Antonio tuviera problemas era malo para la compañía”, ratificó.

Tras la investigación, la CMF formuló cargos por prácticas engañosas, entre otras infracciones, en contra de LarrainVial Activos AGF y su gerente general, Claudio Yáñez, así como en contra de los hermanos Jalaff y el gerente general de Grupo Patio, Cristián Menichetti, además de la antigua corredora de los hermanos Sauer, STF Capital, y su ex-CEO, Luis Flores.

Ante estas imputaciones, LarrainVial aseguró estar dispuesta a aportar toda la información que contribuya a probar su “correcta” participación en los hechos, con la convicción de haber resguardado “los intereses del fondo y sus aportantes”, descartando haber incurrido en las prácticas señaladas por la CMF.

El panorama para la gestora, sin embargo, tampoco ha sido muy auspicioso en la Fiscalía, donde ya han declarado en calidad de imputados el gerente general de LarrainVial Asset Management, Ladislao Larraín; el director de Finanzas Corporativas, Felipe Porzio; y el director ejecutivo de LarrainVial SpA, Manuel Bulnes.

Sobre el rol de LarrainVial en el caso Factop, fue el propio fiscal de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, quien aseguró –en una entrevista en El Mostrador– que, si se comprueba que la compañía generó los fondos de inversión para apalancar a los hermanos Sauer y Antonio Jalaff, existiría una evidente “responsabilidad criminal”, abriendo la mirada hacia una eventual trenza entre LarrainVial, Factop y Grupo Patio.

Los chats del segundo teléfono de Daniel Sauer

A raíz de estos comentarios, la defensa de Rodrigo Topelberg –el otro socio de Factop involucrado en el caso– solicitó una serie de diligencias a la Fiscalía, entre ellas, la revisión de los chats del segundo teléfono incautado a Daniel Sauer, aparato que comenzó a ocupar luego de destaparse el caso –entre noviembre de 2023 y abril de 2024–, donde aparecen varias maniobras tendientes a salvar el proceso de reorganización de Factop.

La Unidad de Investigación de El Mostrador tuvo acceso a estas conversaciones recogidas desde el celular del empresario, un mes después que se conociera el audio donde los protagonistas buscaban, entre otras cosas, armar una “caja negra” para pagar coimas a funcionarios públicos. En el último celular incautado a Daniel Sauer, vuelven a aparecer maniobras irregulares donde se ventilan diversas gestiones en la prensa, buscando influir en los acreedores para evitar la quiebra.

Parte de estas conversaciones se incorporaron en una nueva querella por estafa presentada hace algunos días por el Fondo de Inversión Privado Global SME Growth Fund LP, en contra de Antonio y Álvaro Jalaff, a quienes acusan de intervenir en un esquema delictivo de facturas falsas.

El contexto donde se intercambian los chats se da en medio de múltiples demandas y órdenes de embargo, a fines de septiembre de 2023, cuando Factop solicitó acogerse a un procedimiento de reorganización concursal, buscando hacer frente a las deudas de sus acreedores, entre ellos, la administradora de fondos de LarrainVial, a través de la venta de sus activos.

Durante este periodo, Daniel Sauer comenzó a intercambiar mensajes con Diego Abogabir, abogado de LarrainVial Asset Management, buscando tantear la recepción de la propuesta de reestructuración que la empresa estaba formulando, tal como expuso un reportaje anterior de El Mostrador.

En los chats, Abogabir busca evitar una eventual impugnación de la deuda de LarrainVial, intentando incorporarla en el mismo proceso de reorganización o para ser reconocida ante una eventual quiebra de la empresa. En medio de estas gestiones, Daniel Sauer le ofrece al abogado un terreno en Talcahuano. Una negociación bastante al límite –aseguró una fuente que conoce el caso–, pues la gestión debe realizarse ante el tribunal, que es el encargado de generar una nómina de acreedores.

La familia de Rodrigo Topelberg, en tanto, acaba de presentar una demanda civil en contra de LarrainVial –tal como lo informó El Mostrador Semanal–, acusando a la firma de haberse beneficiado con el esquema de facturas falsas, estructurado para hacerles un favor a los Jalaff, rentando eso sí con las operaciones realizadas. Un intento por “cuidar” a la empresa con la cual eran socios en varios fondos de inversión.

Las gestiones oficiosas con la prensa

A medida que se acercaba la junta de acreedores donde se definiría si se aceptaba o no la reorganización concursal, Daniel Sauer comenzó a orquestar un escenario mediático favorable a sus pretensiones, al punto de acordar notas periodísticas que, antes de la decisiva reunión, permitieran influir en los acreedores.

El 13 de enero de este año, a las 9:23 horas, Daniel Sauer hace su primera “recomendación” al periodista de Economía del diario La Segunda, Luis Mendoza: “Hola compadre porfa las dos alternativas que te dijeron ayer respecto a Jalaff y venta de Patio por favor no lo coloques!! Le vamos a abrir los ojos a Topelberg y vamos a cagar!!”, dice Sauer. “Sí, ya me llamaron y me dijeron que no coloque nada”, responde Mendoza.

Media hora más tarde, es el profesional de la prensa quien consulta a su “fuente” –a modo de autorización– sobre cuándo publicar la nota. “Oye, lo de los acreedores de Factop frescos de raja lo quieres para el viernes… todo junto?”, pregunta. Daniel Sauer, como si fuese el editor del medio, le responde: “Podríamos hacer dos notas jueves y viernes mitad y mitad. Y acreedores el viernes”.

“Lo había pensado –contesta el periodista– pero no sé si me aguanten dos temas principales. Mañana mediano y el viernes principal con la junta de acreedores”. A continuación, consciente de la proximidad de la reunión clave para el futuro de Factop, agrega: “Tienes tres días para que lo lean”.

A las 18:54 horas de ese mismo día, Daniel Sauer vuelve a hacer precisiones respecto al contenido que preparaba en La Segunda: “Lo otro, para el reportaje de viernes súper importante que tanto el Fondo Inglés, Tanner, Finameris, LV (LarrainVial) se deben abstener en la votación de la rj (reorganización judicial), debido a que ellos 4 están cobrando en la quiebra de Rodrigo Topelberg y para tener el privilegio de cobrar a un aval y dueño deben abstenerse en esta junta de votar y deben ir a la mayoría para no quedar fuera según la ley!! A su vez si la quiebra de topel fructifica, la deuda de Factop podría bajar considerablemente y ser mucho mayor el retorno para los inversionistas debido a que 4 deudores grandes se pagarían con la fortuna del clan Kleinkopf” (sic).

Al otro día, Sauer le escribe nuevamente al periodista Luis Mendoza: “Hola compadre, antes de publicar mañana podemos mirarlo para que no salga nada extraño”. “Yap, pero te lo envío en la mañana, obvio que con margen de tiempo”, le responde el reportero. El mismo día, en la noche, Daniel Sauer propone algunos ajustes y la orientación de otras notas para la semana.

A continuación, el dueño de Factop transparenta su objetivo y real preocupación:

“Muchos inversionistas se me van a enojar. Tenemos que hacerlo así. Que voten y después los cago. Porque sino la junta que es el tema se me va a diluir” (sic), explica.

La conversación continúa. El periodista le responde: “Como lo veo yo, el título se enfoca en los díscolos, y le tira la galleta a todos los demás, para que se queden tranquilos. Los díscolos van a llegar sí o sí a tratar de pararte, quizás con esto se controlen. Lo otro es que ya avanzamos hace algunas semanas algo sobre los pagos de la reorganización y es más o menos tema conocido. Es decir, los grandes acreedores van a tener la info que les interesa en la mesa todo el finde y los otros van a tener que morderse la lengua sí o sí”.

“Y si se enojan y votan en contra. Eso me da susto”, retruca Sauer, tratando de descifrar si las gestiones que realiza en el medio de comunicación resultarán realmente favorables o no. El dueño de Factop insiste en que Finameris, Fondo Inglés, Tanner y LarrainVial deben abstenerse en la votación. “Esto es trascendental”, recalca.

Luego, Daniel Sauer asegura al periodista que “LarrainVial va a oficiar la quiebra de topelberg en USA y va a congelar los fondos de la familia Kleinkopf en banco” (sic). “Banco israelí”, agrega, “cualquier cosa atento”. “Gracias por el apoyo”, dice.

Entremedio de la interminable conversación de ese mismo día, Sauer propone, en caso de que la junta de acreedores apruebe la reorganización, realizar una entrevista “hablando de todo”. “Desde stf a caso audio. Haciendo pico a Topelberg y a todos. Los que han sido mal portados. Sería lindo”, dice.

El periodista le responde que está de acuerdo y que “esa (la entrevista) se vende sola”. Luego, Daniel Sauer empieza a elucubrar el tenor de la eventual conversación. “Los cambios a un año de la cagada”, dice. Y analiza incluso cómo debería ir vestido para la foto. “Ropa más sport. Chaqueta y jeans. Camisa afuera. Formal pero no en el sector bancario”, detalla.

“Pero primero la junta, paso a paso”, le dice el periodista, poniendo la pelota contra el piso.

Dos semanas después, el 4 de abril de este año, la junta de acreedores finalmente rechaza la propuesta de reorganización de Factop, iniciando formalmente el proceso de insolvencia. La operación mediática había fallado.

Nota del Editor: El Mostrador tomó contacto con la jefatura editorial de La Segunda y con el periodista Luis Mendoza, pero declinaron hacer comentarios.