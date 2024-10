Torres del Paine y otros sitios patrimoniales mundiales amenazados por industria de hidrocarburos

Días antes de que partiera la COP, se publicó el estudio «Extracción a cualquier costo», del grupo de investigación Leave it in the Ground Initiative (LINGO), que reveló que las Reservas de Biosfera MAB y los Sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco están bajo amenaza, debido a las ambiciones expansivas de la industria de los combustibles fósiles. El estudio proyecta que estas iniciativas liberarán aproximadamente 11.9 mil millones de toneladas de dióxido de carbono a nivel mundial en las próximas décadas, con un aumento del número de estos desarrollos en más del 70% en el mismo período.

A propósito de compromisos, el año 2013 la Unesco comunicó el acuerdo llamado «No seguir adelante», que buscaba que naciones y empresas abandonaran su intención de extraer hidrocarburos de los sitios del Patrimonio Mundial de este organismo de las Naciones Unidas. Este informe pone en alerta que, 12 años después, la amenaza continúa.

El estudio arrojó que, en América Latina, países como Argentina, Colombia, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile tienen sitios patrimoniales que se encontrarían amenazados.

¿Qué sitio está amenazado en Chile? En nuestro país se habla de que Torres del Paine, Patrimonio Mundial de la Biosfera, es el que podría correr peligro en décadas futuras, para la exploración de petróleo y gas. Aun cuando el informe no hace referencia a un proyecto concreto que esté desarrollándose en Chile, no es menos cierto que la zona de Magallanes desde hace más de una década que reviste interés de las industrias petrolera y del gas.

Alice McGown, autora principal y especialista en Políticas y Datos, comentó: “Los proyectos de combustibles fósiles en áreas protegidas por la Unesco son indefendibles en 2024 y representan un claro ataque a los esfuerzos de conservación en todo el mundo. Aunque el mandato de la Unesco es claro, su poder como agencia de la ONU es limitado para evitar que la industria de combustibles fósiles viole estas áreas. Es alarmante que las empresas estatales se estén preparando para perforar en regiones protegidas más allá de 2030. Si los países se toman en serio la descarbonización de sus economías, no hay justificación para permitir que estos proyectos continúen”.

¿Qué se detectó?

El mayor proyecto de petróleo y gas planeado dentro de una Reserva de la Biosfera de la Unesco es el megaproyecto Hail & Ghasha, ubicado en la Reserva de la Biosfera MAB de Marawah en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, que será el anfitrión del próximo Congreso Mundial de la Conservación.

Al menos 23 Reservas de Biosfera MAB de la Unesco y 13 Sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco en 27 países están amenazados por proyectos de combustibles fósiles, ya sean planificados o en curso.

Se espera que el número de proyectos de extracción de combustibles fósiles aumente más del 70%, tanto en las Reservas de Biosfera MAB como en los Sitios del Patrimonio Mundial de la Unesco en las próximas décadas.

Casi un tercio de estos proyectos están desarrollándose en países del G20, incluidos sitios notables como la renombrada Costa del Descubrimiento en el Bosque Atlántico de Brasil, la Gran Barrera de Coral en Australia y los Parques Nacionales de las Montañas Rocosas en Canadá.

Sudáfrica es el país con el mayor potencial de emisiones derivadas de proyectos de extracción de combustibles fósiles en áreas de la Unesco: un complejo de cuatro minas de carbón en la Reserva de la Biosfera de Vhembe que podría emitir más de 6.2 mil millones de toneladas de CO2, quince veces las emisiones anuales del país.