Manuel Monsalve reaparece: “Lo más importante es conocer la verdad (…) confío en mi defensa”

Vistiendo una gorra de béisbol de “Los White Sox” de Chicago y una casaca sport, el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reapareció en público, este 1 de noviembre en Viña del Mar, luego de 15 días de conocida la querella en su contra por abuso sexual y violación que fue presentada por subordinada de esa repartición.

En un encuentro con la prensa medios de prensa de televisión que lo habían buscado desde hace días, Monsalve manifestó su confianza en las instituciones del Estado y afirmó que cuenta con el respaldo de su familia durante este proceso. “Mi familia está conmigo”, comentó el exsubsecretario, quien se encuentra en Viña del Mar, ciudad donde habitualmente reside.

El exsubsecretario, con la visera sobre su frente, también subrayó la importancia de obtener la verdad en este tipo de situaciones y destacó que las instituciones deben llevar a cabo su labor de manera rigurosa para asegurar la justicia. “Hay un debido proceso y una investigación declarada secreta”, reiteró, haciendo hincapié en el respeto que debe existir hacia el proceso investigativo.

“En una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es la verdad”

“Quiero agradecerles, como siempre, que estén presentes. Primero, decir que lo más importante, en una situación de esta naturaleza, que es de extraordinaria complejidad y gravedad, es conocer la verdad. Lo que he dicho desde el principio es que las denuncias tienen que ser investigadas independiente de a quién afectan. En este caso, hay una denuncia que me afecta a mí, pero tiene que ser investigada igual, independiente del rango de la persona y por eso yo he renunciado a mi cargo. En segundo lugar, he reiterado que en un proceso judicial también es necesario mantener la presunción de inocencia”, dijo el exsubsecretario.

Al abordar las acusaciones, Monsalve enfatizó que no podía referirse a los hechos debido a que están bajo una investigación declarada secreta. “He sido muy respetuoso y seguiré siendo respetuoso”, aseguró, explicando que su decisión de no responder a las preguntas no se debe a un intento de evadir la situación, sino a su compromiso con el debido proceso.

“Quiero decir que mi silencio no es porque esté eludiendo ningún tema. No acostumbro a eludir los temas por muy complejos que sean. Mi silencio obedece justamente al respeto del debido proceso. Hoy día hay una investigación. La investigación es secreta. La investigación está declarada por el Ministerio Público como secreta. No corresponde que yo me refiera a los hechos denunciados. Por tanto, lo primero es que mi conducta tiene que ver con una conducta de respeto al debido proceso. El silencio es para respetar el secreto del proceso investigativo”, señaló el ex subsecretario expulsado del Partido Socialista.

Y agregó: “Confío en las instituciones, aquí hay una investigación que lleva al Ministerio Público, y por supuesto, confío en mi defensa. Hay un equipo de abogados que ustedes conocen que está a cargo de mi defensa. Tengo profunda confianza en mis abogados y estoy trabajando con ellos para que la verdad y la defensa se lleven adelante en los espacios que corresponden. Hoy día esos espacios son espacios judiciales. (…) Mi familia está conmigo”.

“Pido prudencia y respeto por la persona que denuncia y por la persona que ha sido denunciada”

Desde que se hizo pública la denuncia en su contra, Monsalve no había sido visto, lo que generó especulaciones sobre su paradero en la región de Valparaíso.

Su reaparición se produjo aproximadamente 15 días después de su desvinculación del cargo, en un momento en que la atención mediática y pública sobre el caso es alta. Al ser abordado por los periodistas, pidió prudencia y respeto, reiteró su posición sobre la investigación y su confianza en las instituciones, pero no proporcionó detalles adicionales sobre las acusaciones que enfrenta en la querella presentada.

“Hay una investigación que está declarada secreta. Le pido en eso completa prudencia, la prudencia no tiene que ver conmigo, hay muchas personas involucradas. Pido prudencia y respeto por la persona que denuncia, también por la persona que ha sido denunciada y por todos los entornos y las personas que lamentablemente se ven profundamente dañadas en un proceso de esta naturaleza”.