Presidente Boric define prioridades ante su ministros y llama a “no perder el tiempo”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó un nuevo Consejo de Gabinete hoy, instancia en la que entregó un mensaje a ministros y autoridades presentes. “No perdamos el tiempo, que no se pierda el tiempo en discusiones estériles, sigamos trabajando: aquí se gobierna hasta el último día, hasta el último minuto”, destacó el Mandatario

El exordio llega en el último tercio del Gobierno, a cerca de un año de las próximas presidenciales y poco más de que un nuevo mandato ocupe La Moneda, a lo que se le suman las críticas que enfrenta por el manejo de la crisis desatada por el caso Monsalve.

“Sé que las confianzas se han visto debilitadas, pero tengo la certeza de que actuando con honestidad, transparencia y convicción, con energía, podemos sacar todos estos desafíos adelante”, admitió, junto con destacar que “sigo creyendo que la política puede estar a la altura”.

Asimismo, el Presidente marcó la lista de prioridades del Gobierno de cara a su último año: la reforma de pensiones, el fin al CAE, la ley de aborto y el fin de la deuda histórica a los profesores fueron los nortes delimitados por Gabriel Boric.

En esa línea también dedicó palabras para el control de la agenda de seguridad, en las que aprovechó de expresar su respaldo a la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Como he dicho en otras oportunidades, no se puede improvisar. Y las soluciones no son con varita mágica, sino que son con trabajo, con responsabilidad, con persistencia. Y en eso no me cabe ninguna duda, porque lo he visto, que las policías, la Fiscalía, la Ministra del Interior y todos los equipos están completamente dedicados a que esto salga adelante“.

Además Boric tuvo palabras a propósito de la catástrofe que azota a España y que contabiliza a más de 200 víctimas fatales.: “Chile no es un país ajeno a catástrofes. Durante el mes pasado dimos inicio a lo que se llama la temporada de incendios (…) Hay desastres que no dependen del Estado o del ser humano, hay desastres que suceden, pero sin lugar a dudas se pueden prevenir o atenuar sus consecuencias”.